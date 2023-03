«Estas clases enganchan», anuncia el preparador físico Cesc Escolà antes de comenzar una sesión en el ‘Healthy Weekend by Bahía del Duque’. El establecimiento hotelero ofrece el sábado 4 de marzo una jornada dedicada al autocuidado en colaboración con Objetivo Bienestar a la que no quiso faltar el entrenador catalán que se dio a conocer en 2020 por su participación en ‘Operación Triunfo’. «Solecito, a sudar y a entrenar», invita.

¿Es importante elegir el lugar en el que entrenar, como esta sesión que ha ofrecido en el Hotel Bahía del Duque?

En este caso es un espectáculo, sí. Para mí es un regalo poder viajar y combinar descubrir un nuevo sitio, estar en uno de los mejores hoteles de la Isla, con solecito, porque en Barcelona donde yo vivo hace ahora mismo mucho frío y hacer una masterclass. Unir todo eso es lo mejor. Hacer las clases on line o los programas para televisión está muy bien pero no hay contacto real y cuando tienes a los alumnos delante es más divertido porque ves sus caras, y cómo disfrutan o cómo sufren [risas]. Esta es la segunda vez que vengo a Tenerife y ojalá cada año podamos seguir haciendo esta actividad.

Hacer deporte en casa es algo que usted promulga y que hace que no haya excusas de tiempo o dinero pero, como usted dice, lo ideal es poder combinarlo para poder compartir la experiencia con otras personas.

Total. De hecho, el primer programa que hice es Muévete en casa y después hice Fitmés en la televisión catalana, donde entrenaba con famosos. Ahora, lo que me gustaría poder hacer es un mix para poder hacer más masterclass. Ahora estoy inmerso en nuevo proyecto con la compra de una cosa y espero poder sacarlo adelante, tener un espacio para seguir grabando entrenos y también que la gente pueda venir a mi casa para asistir a las masterclass. El contacto con la gente es lo mejor y son una pasada las actividades como la que vengo a hacer a Tenerife, que también me ha llevado a Gran Canaria, Madrid, Valencia, Menorca, Ibiza, Formentera o Málaga.

¿Entrenar está de moda?

No creo que esté de moda, sino que estamos entendiendo de qué va la salud y qué significa. Justo antes de la pandemia entrenar vino para quedarse y durante la pandemia se ha demostrado. No entrenamos para estar más guapos o ser más fuertes sino que entrenamos por lo que produce en nosotros y el resultado que nos da anímicamente. También es importante la parte física, obviamente. El cuerpo humano está hecho para moverse y, si no lo movemos, lo perdemos. Es nuestra casa de vida y si no lo cuidamos, igual que si no nos alimentamos bien, lo perdemos. El objetivo de cada uno de nosotros es vivir el máximo de años posible, pero en buenas condiciones. Yo con 90 años quiero estar viajando por todo el mundo y para eso hay que cuidarse. Porque, además, todo eso ayuda si padecemos una enfermedad, y eso lo ha demostrado el covid.

¿Por eso anima a entrenar desde casa, para animar a todos y que no haya excusas?

En casa es muy sencillo porque si no tenemos los materiales necesarios siempre podemos adaptar el entrenamiento. Este sistema también es muy importante porque nos permite seguir entrenando mientras viajamos. Se pueden hacer hiits en cualquier momento. Todo eso nos hace tener una vida activa porque lo más importante que yo siempre digo es que debe ser una necesidad, no una obligación. Hay que disfrutar de ello, como cuando viajamos, que aunque hagamos turismo y caminemos mucho, necesitemos nuestra media hora de rutina para sentirnos bien. Por desgracia mucha gente tiene una mala experiencia y le acaba no gustando pero, si todos tenemos un buen encuentro con el ejercicio, todo será positivo.

Su propuesta siempre ha estado muy vinculada al baile pero eso no es un impedimento para que las personas que no sepan bailar acudan a tus clases.

Lo que pasa es que para afrontar la parte cardiovascular y no hacer ejercicios repetitivos combino disciplinas como el zumba con el bodycombat o ejercicios de crossfit pero siguiendo la música para que sea más divertido. Pero lo hacemos adaptando los movimientos a todas las capacidades y a todas las edades también. Eso es lo más importante. Por ejemplo, cuando hacía el programa de televisión Muévete en casa tenía que hacerlo para gente entrenada pero también para gente que no había hecho nunca nada.

¿Tiene la percepción que son las mujeres las que más acuden a las clases guiadas, aunque usted las haga pensando en todos los públicos?

Sí. Esto me pasaba mucho en los gimnasios, la mayoría de las personas que entraban en mis clases eran mujeres. Creo que es que hay poco aprendizaje en el tema del entrenamiento porque no todo está en las pesas y el trabajo de resistencia también es importante. A muchos chicos, la música les asusta pero una vez que lo prueban descubren que es algo divertido y gratificante. Además, las clases también permiten conocer a más gente y se disfruta mucho. Todos los hombres que han venido a mis clases han salido encantados porque no propongo un esfuerzo coreográfico muy potente.

No solo ofrece entrenamiento sino que además comparte con sus seguidores cómo se enfrenta a grandes retos, como la preparación de carreras.

Son retos que me han propuesto diferentes patrocinadores y el año pasado fue una locura para mí. Hice una media maratón, la Quebrantahuesos, la carrera de ciclismo más dura de España, y la Maratón de Valencia. Todo eso me demuestra que el entrenamiento de base que hago de cardio, de fuerza y de resistencia ayuda en cualquier disciplina. Por eso los deportistas de élite necesitan trabajar esa fuerza y ese entrenamiento base para aguantar. Lo mismo pasa con la gente normal. Es cierto que en mi caso es una locura porque lo he preparado en muy poco tiempo, pero precisamente mi preparación mental también me ha permitido hacerlo en ese sentido. Todo el conjunto es muy importante.

¿Repetiría la experiencia de esas tres carreras?

Sí, la verdad que fue un descubrimiento para mí, que nunca había hecho una carrera, y vi que me iba muy bien y me sentí bastante cómodo. He trabajado en un gimnasio y sé lo que es estar once horas dando clase, así que eso ayuda para la parte mental.

Precisamente a través de sus redes sociales muestra todo el proceso de sus retos. En ese sentido, para usted las redes sociales son un aliado.

Sí, soy redes sociales 100%. De hecho, vivo actualmente de ellas. Tengo ganas de hacer nuevas cosas y proyectos y crear más contenido y cada vez involucrarme más con mi comunidad.

En sus perfiles vemos también cómo entrena con famosos. ¿Le queda algún rostro conocido por entrenar?

Sí, aquello fue por un programa que hice en Cataluña al que venían los invitados y les hacíamos un reto. Luego lo subíamos para que los seguidores se animaran a hacerlos también. Me quedan pendientes vídeos con Juan Avellanada, Boris Izaguirre, Ona Carbonell o Sofía Ellar, que es muy amiga.