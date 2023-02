La portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y del Comité de Huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Esperanza Torregrosa, manifestó este lunes, 27 de febrero, que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) "siempre llevamos una voluntad negociadora; ahora es cierto que no nos va a valer cualquier cosa que el Ministerio ofrezca". "No podemos aceptar solamente palabras, necesitamos hechos", explicó Torregrosa.

Así lo explicó durante la concentración protagonizada por estos funcionarios ante el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, en un acto en el que tomaron parte una treintena de profesionales.

No obstante, Torregrosa aseguró que "hemos visto un cambio de actitud" en los responsables del Ministerio de Justicia, ya que, al menos, ahora se sienta para intentar negociar. Para la representante de los LAJ en la provincia occidental del Archipiélago, "nosotros siempre, desde el minuto uno, hemos querido negociar; nuestra actitud es positiva, pero, de momento, se mantienen los paros, porque no tenemos nada en firme".

Desde el pasado 24 de enero, cuando comenzó la huelga indefinida, "vamos por las 4.400 suspensiones en Tenerife, no solo de juicios, sino también otro tipo de actuaciones, como conciliaciones", apuntó Torregrosa. Esta añadió que, respecto a la cuenta de consignaciones, "están bloqueados en las instancias de Santa Cruz de Tenerife y de lo Mercantil, más de 33.000.000 millones de euros". "Hemos realizado durante todo el 2022 paros parciales y en 2023, huelga indefinida, ya que desde el 2009" los letrados de la Administración de Justicia "sufrimos un aumento de competencias y de responsabilidades y no se vio incrementado nuestro salario".

Lamentó que, desde hace más de trece años, ese aumento de responsabilidades no solamente no ha parado, sino que ha ido en aumento y no hemos conseguido, siquiera, llegar a negociaciones serias con el Ministerio".

"Nosotros lo que queremos realmente es la equiparación salarial", en función de las mayores competencias adquiridas en 2009, aunque también "es cierto que se negocian una serie de condiciones a nivel estatutario, orgánico nuestro y de carrera profesional; pero entre las reclamaciones principales se encuentra la equiparación salarial", afirma la portavoz de los LAJ en Santa Cruz de Tenerife.

Aclara que el colectivo no quería llegar a una huelga indefinida, "porque sabíamos perfectamente el perjuicio que se podía causar a los ciudadanos, los operadores jurídicos y la Justicia en sí".

Recordó que "hay un cambio de actitud, porque al principio de todo, por parte del Ministerio de Justicia solamente recibíamos calificativos como golpistas, endiosados, etc". "Ahora ya, por fìn, después de un mes y medio", los responsables de Justicia se han reunido "con el Comité de Huelga y ya han fijado la siguiente reunión, que se celebrará en el día de hoy".

El actual acto de protesta indefinido de los letrados de la Administración de Justicia también podría afectar a la celebración de las próximas elecciones. Torregrosa explicó que "el secretario judicial (actualmente denominado letrado de la Administración de Justicia) es muy importante en las elecciones, ya que es el garante de que todo se haga bajo la Ley, como formar las mesas, custodiar la documentación y otras muchas actividades".

Como se ha admitido desde un principio por este colectivo de funcionarios, "ante el retraso que acumula la Justicia en Canarias, la huelga supone todavía más retraso y todavía más colapso; téngase en cuenta que a nosotros recuperar toda esta paralización nos va a llevar meses, como mínimo cuatro meses". Desde su punto de vista, "tenemos que volver a señalar los juicios y hacer una reorganización del trabajo".

Para la portavoz del Comité de Huelga en Santa Cruz de Tenerife, "ya avisamos y éramos muy conscientes de cuál iba a ser el problema; sin embargo, el Ministerio parece que no lo era tanto".

A nivel nacional, el seguimiento de la huelga supera ligeramente el 80 por ciento, mientras que en Canarias oscila entre el 61 y el 65 por ciento. En la actualidad, en el Archipiélago ejercen 214 letrados de la Administración de Justicia.