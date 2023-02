Se imagina que está limpiando su coche y de pronto encuentra un boleto del Euromillones de hace dos meses. En principio podría ser algo normal, incluso llegar a pensar que ya lo ha comprobado y que no está premiado, así que lo arruga y lo tira en una papelera. Cuidado, compruebe de nuevo ese boleto para asegurarse si ha resultado agraciado o no, y si no que se lo pregunten a Dion Davies, un conocido actor galés que encontró un boleto en su coche mientras lo estaba lavando y ha ganado más de 62.000 euros.

Fue justo el pasado 2 de febrero cuando descubrió que había sido ganador del sorteo de Euromillones tras encontrarlo por sorpresa en su coche. Gracias a esto, el premiado logró recuperar el ticket y comprobar si se había llevado algún bote. Aunque no fue el premio mayor, sí que logró 55,086 libras esterlinas, lo que al cambio son 62.504,98 euros. De no haberlo encontrado a tiempo, podría haber perdido todo el dinero del premio. Davies compró el boleto justo antes de Navidad, cuando se encontraba participando en una obra de teatro sobre la historia de 'La Bella Durmiente'. Sin embargo, no lo volvió a encontrar hasta el 2 de febrero de 2023, 6 semanas después del sorteo del 20 de diciembre. "Necesitaba limpiar el coche por dentro y por fuera porque estaba en un estado terrible después de muchos viajes. Así que lo llevé al servicio de aparcacoches, donde el chico me pidió que sacara todas mis pertenencias antes de empezar, por si acaso tiraba algo de valor. Y me alegro mucho de que lo hiciera". Tras encontrar el billete en el parasol, Dion lo llevó a la tienda donde lo había comprado. Y añadió: "El tipo de allí me dijo que tenía que llamar al número que aparecía en el reverso del último boleto porque era ganador". Davies logró acertar cinco números, cada uno de los cuales es el cumpleaños de un familiar, más una estrella de la suerte. "¿Habría encontrado el billete ganador si hubiese limpiado yo el coche? No estoy seguro", señala. Dio asegura que ya tiene planeado organizar un viaje a Italia este año con su mujer y su hijo.