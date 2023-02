La tasa de eventualidad en la sanidad canaria se reducirá al menos al 10%

La conversión de 7.000 sanitarios contratados durante la pandemia a interinos reducirá la temporalidad en la sanidad pública canaria al menos al 10%, e incluso hasta un 5%, según las estimaciones de distintos sindicatos. El abuso de temporalidad ha sido uno de los caballos de batalla de los sanitarios y uno de los problemas que más se ha obcecado en resolver la Administración.

El abuso de temporalidad en la administración sanitaria canaria ha llegado a situarse en algunas ocasiones por encima del 60%, lo que siempre ha sido motivo de crítica a la Administración. Las tasas han sido tan altas y durante tanto tiempo en todo el país, q la Unión Europea tuvo que tirar de las orejas al Ejecutivo estatal, instándole a reducir esta tasa de interinidad en el sector público al 8% en dos años.

Para tratar de cumplir este requerimiento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha nuevas medidas para poner coto a la temporalidad, entre ellas la Reforma Laboral pero también la modificación del estatuto marco. En concreto, la Ley de Estabilización regulado en el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio. Esta modificación implica que las renovaciones de contratos sólo pueden realizarse bajo tres modalidades de contrato de personal estatutario.

Por un lado existe la contratación como interino en plaza vacante, que se puede ejecutar cuando exista una vacante en plantilla orgánica de los servicios de salud. Estos contratos durarán un máximo de tres años, a fin de garantizar que estas plazas se saquen a concurso lo antes posible. Este contrato será el que se le ofrezca a los nuevos interinos del Servicio Canario de la Salud (SCS).

También existe la contratación por ejecución de programas de carácter temporal, siempre y cuando dichos programas no sean necesidades habituales y propias de la naturaleza del servicio de salud. Esta modalidad contractual tampoco podrán tener una duración superior a tres años.

La última categoría es la de contratación por exceso o acumulación de tareas, que solo se podrá utilizar en los casos en los que se produzca esa necesidad y urgencia en la atención sanitaria. En este último, la duración máxima por ley será de nueve meses de duración, en un período de 18 meses. Este es el modelo de contrato con el que el SCS renovó entre diciembre y febrero los contratos de 3.500 profesionales en toda Canarias. Una decisión que puso en pie de guerra a los trabajadores, que vieron reducido su contrato temporal de un año a nueve meses. No obstante, Sanidad reiteró en diversas ocasiones que se hacía así para garantizar que, una vez se pudiera ampliar la plantilla, sus puestos pudieran pasar a ser interinos.

La mayoría de los sindicatos han afirmado estar de acuerdo con esta medida con la que se hará interinos al menos al 22% de la plantilla del SCS, que cuenta con 31.500 trabajadores. "Creo que todos estamos de enhorabuena", afirmó el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista. Esta medida, como insiste, "obligará a las administraciones a que las Ofertas Públicas de Empleo salgan asiduamente", resalta. Algo que es de vital importancia en comunidades como Canarias cuya última gran OPE para todo el personal sanitario data de 2007. "Es un paso fundamental para la estabilidad y para garantizar que no se hagan contratos basura; hemos mejorado las condiciones de trabajo de mano del Ministerio de Función Pública", resalta el sindicalista.

Pero no todos los representantes sindicales salieron de la última reunión con la directora del Servicio Canario de la Salud, Elisabeth Hernández, con el mismo optimismo. Para Leopoldo Cejas, secretario del sindicato de enfermería Satse en Canarias, la medida, "en términos generales", surge de un "buen planteamiento para adecuar la plantilla a las necesidades reales, pero debe hacerse efectivo", afirma Leopoldo Cejas. Sin embargo, como insiste, los profesionales quieren “garantías” de que se vaya a cumplir la reconversión de los profesionales ya que a día de hoy no deja de ser poco más que “una promesa electoral”.

Cejas lo advierte por dos motivos. En primer lugar porque esta operación está sujeta a que la Consejería de Hacienda libere los fondos necesarios como para llevar a cabo la ampliación de plantilla. Circunstancia que, según la Consejería, ocurrirá durante el mes de marzo, pero para la que Satse no ve suficiente seguridad.

Pero aún si Sanidad y Hacienda se ponen de acuerdo, Satse aún ve que se puede dar otro problema, y es que la reconversión a contratos de interinidad "no se haga de inmediato". Para Cejas sería un "error" dejar pasar el tiempo hasta que se acaben los actuales contratos eventuales de nueve meses para renovar a la plantilla. "Tememos que esto pase porque en algunas gerencias se nos ha dicho que no hay prisa", relata. Por ello insiste en la reconversión de todo esos nuevos profesionales, los 7.000, se debe hacer tan pronto como sea posible, a fin de evitar el final de la legislatura. "No nos gustaría que fuera un cuento preelectoral", señala.

Además, aún duda de que los 7.000 trabajadores afectados por la medida sean el total de trabajadores que han firmado un contrato de la modalidad de acumulación de tareas de nueve meses. "Aún lo desconocemos", admite.

Pese a las críticas, Cejas considera que, de llevarse a cabo, puede ser una medida muy positiva para los trabajadores. "El número de efectivos de la plantilla por fin se correlacionará con las necesidades reales", indica. Y, además, en el caso de las enfermeras (suponen casi la mitad de estas nuevas interinidades), el sindicato calcula que Canarias podrá llegar a un ratio de 5,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. "Nos llevaría por encima de la media nacional", insiste.