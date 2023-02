En el programa Viajando con Chester de este martes, Fayna Bethencourt y Risto Mejide han hablado sobre la violencia que ella ha sufrido por parte de su exmarido, Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, durante las últimas dos décadas. Fayna ha compartido su experiencia y cómo está lidiando con la situación actual en la que Navarro se encuentra en busca y captura desde noviembre, después de negarse a entrar voluntariamente en prisión. La preocupación de Fayna es comprensible, ya que no sabe dónde se encuentra Navarro ni qué puede hacerle tanto a ella como a sus hijos en común.

Fayna Bethencourt, indignada con la justicia: "Nunca estaré segura mientras este hombre esté en la calle" #ChesterFayna https://t.co/pfI7QxAi16 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) 22 de febrero de 2023

Pese a haber sido condenado por un juzgado de Las Palmas a cinco años y ocho meses de prisión por maltrato y vejaciones a su pareja y a sus dos hijos en común, Carlos Navarro nunca respondió al requerimiento del juzgado. Fayna Bethencourt opina que esta situación no puede ser tolerada, ya que los condenados no deben regresar a casa sin la garantía del Estado de que ingresarán en prisión en los próximos días. Según sus palabras en el programa Viajando con Chester, después de ser juzgado y condenado, en lugar de ser detenido inmediatamente o colocársele un dispositivo de seguridad para mantenerlo bajo control hasta su ingreso en prisión, se le envía una notificación solicitándole que se presente en un día y hora específicos para su ingreso en prisión.

Miedo de Fayna Bethencourt

El miedo de Fayna Bethencourt se ha incrementado debido a que El Yoyas, su exmarido, le confesó que no le importaría ir a la cárcel si eso significaba acabar con ella, tal y como ella misma ha revelado en una entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester: "Me dijo que no le importaba ir a la cárcel porque allí tendría comida y techo. Aseguró que no le importaría ir a prisión si eso significaba acabar conmigo". Por esta razón, la protagonista de la entrevista tiene miedo de que su ex pareja se le aparezca, ya que nadie puede garantizar que no lo haga: "Me ha amenazado tantas veces con matarme que... ¿Quién lo impide? No me siento segura mientras este hombre esté en libertad. Mi hogar es un lugar de sufrimiento constante porque nunca podemos acabar con esto. Llevamos muchos años así".