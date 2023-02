«La música añeja, el folclore, lleva consigo una carga informativa y formativa»

Este proyecto educativo trata de sacar a relucir los secretos que guarda la música canaria y que pasan desapercibidos para el público general.

Sí, se trata de un trabajo de investigación. Simbeque Project cuenta con once músicos pero lo hemos reducido a sexteto para este proyecto que quiere mostrar las posibilidades que hay dentro del folclore canario para animar así a su reinterpretación y fusión. Para ello, nos basamos en nuestra propia experiencia y la música de nuestra casa. Nos gusta conocer la raíz de las piezas musicales que interpretamos, en este caso la canaria, pero se puede hacer con cualquier tipo de música.

Cuenta con una dilatada carrera musical. ¿Siempre tuvo claro que la faceta formativa complementaría la interpretativa?

La música se aprende en casa y en la calle, sobre todo la popular, pero es verdad que hay una parte académica muy importante. Las cosas van apareciendo conforme a las demandas de la profesión y por eso muchos músicos de nuestra banda somos profesores, una faceta que compaginamos con la de intérprete. Cuando uno se enfrenta a la música de manera experimental también lo tiene que hacer desde la vertiente pedagógica, así que en mi caso ambas facetas se dieron de forma natural. Unir el proyecto de Simbeque con la parte pedagógica surgió por las circunstancias, por ir a tocar a escuelas que mostraron interés. Por eso desarrollamos el método educativo.

¿En qué consiste exactamente ese método educativo?

Nuestro proyecto viene acompañado de un libro con una plataforma on line para desarrollar material audiovisual.

Con proyectos como este, ¿sería capaz de desprender la parte formativa de sus interpretaciones?

La música que no está de moda, la añeja, de otro tiempo, lleva consigo una carga formativa e informativa. No se puede acceder a ella a través de cualquier plataforma y por eso yo digo que no me dedico al ocio sino a la cultura, a la educación para el pueblo. No me veo como una artista de entretenimiento, aunque quiero que la gente se lo pase bien, y por eso creo que aquello que llevamos al escenario tiene una carga intelectual y de profundización que hace que el público lo disfrute y que salga del concierto con más conocimiento.

¿Cambia mucho la forma de preparar un espectáculo y subirse al escenario para trasmitir esos detalles educativos?

El tipo de música que trabajamos es música de raíz y la abordamos a través de un prisma de investigación y experimentación. Hay música que tan solo con oírla se aprende pero hay otras, con instrumentación más densa, que nos parece interesante separar y explicar y así mostramos los detalles de la percusión o la armonía, por ejemplo. No es como un concierto al uso, sino que interactuamos más profundamente con el público sobre por qué se oyen las cosas que se oyen. Incluimos al público, que luego puede adquirir también el libro, y por eso los tiempos son diferentes a los de un concierto al uso.

Simbeque Project se centra en la fusión de músicas. ¿También lo hacen en esta propuesta pedagógica?

En este caso nos centramos en el folclore canario como punto de partida, pero es verdad que el mestizaje requiere de otras músicas. La música canaria es mestizaje porque por nuestro Archipiélago han pasado muchos pueblos y queríamos destacar nuestra relación, no solo territorial sino también cultural, con África. A veces la vemos más lejana incluso que Latinoamérica pero nos agarramos a muchos patrones rítmicos africanos en nuestra música.

¿La acción pedagógica de Simbeque Project está pensada para un público específico, de una edad o una formación determinadas?

Simbeque no es solo un planteamiento musical sino también filosófico que apuesta por el riesgo y por romper las formas tradicionales. Alabamos la capacidad de evolución del folclore, sin que eso signifique perderlo. En Canarias existe mucha gente en contacto con el folclore pero también hay niños que quieren emplear sus cacharros electrónicos, y no creo que ambas cosas sean excluyente. Queremos hacer un trabajo que apueste por la creatividad y eso cala más en la gente joven. Por otro lado, la gente mayor puede comprobar la grandeza del folclore con nuestra propuesta, que es tan flexible. No queremos que se pierda la esencia del folclore y está claro que apostamos por la conservación del patrimonio, que es fundamental en los tiempos que corren, donde la globalización hace que desaparezcan las tradiciones.