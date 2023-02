Un mundo tan grande como el real

«¿Cómo es el mundo? Grandísimo. Pues internet es un mundo igual de grande que el real». Así comienza Minerva Medina Ravelo su charla a niños de 10 y 11 años sobre los riesgos de una incorrecta y excesiva exposición en las redes sociales, pues «hay muchas personas buenas, pero también muchas personas malas». Minerva es policía nacional y está destinada en la Delegación Provincial de Participación Ciudadana. El pasado miércoles ofreció una exposición a menores de quinto de Primaria en el colegio de Las Retamas, en el distrito de Ofra de Santa Cruz de Tenerife. La presencia de esta agente y de la oficial Sandra García en este centro no se debe a ningún episodio desagradable reciente, sino se trata de una iniciativa para prevenir conductas inadecuadas de estos menores en la red.

Las redes sociales exigen una edad mínima para acceder a ellas. Varias de las compañías cifran este límite en 14 años; 13 con la autorización de los padres. Otras, como Tik Tok, una de las que tiene más repercusión en la actualidad, lo establece en 16. Pero casi todos los alumnos del aula han accedido ya a varias redes, como Snapchat, Facebook, Whatsapp o Instagram, entre otras. No ha hecho falta que sus padres les hayan creado una cuenta. Varios admiten que los perfiles los generaron ellos mismos. Y para ello solo tuvieron que falsear su fecha de nacimiento. En otros casos, ya han experimentado la sensación de ser bloqueados, pues el personal de la red social detectó que no llegaban a la edad exigida.

Los móviles, las tabletas, los ordenadores y dispositivos de videojuegos han llegado a sus manos antes de que se les advirtiera de los peligros. Uno de los escolares afirma: «De pequeño, me cree una cuenta de Facebook desde una Nintendo 3DS y gasté 50 euros sin querer». Otro niño relata que fue su madre quien le creo la cuenta.

Por su experiencia, Minerva ya va preparada para escuchar este tipo de experiencias y les habla con toda la psicología de la que es capaz. «A veces, al ser pequeños, podemos meter la pata y estamos cometiendo un delito sin saberlo», les advierte.

El primer paso es la necesidad de adoptar medidas de seguridad cuando se tiene una red social. Es decir, tener el control de quien accede a sus cuentas. Y, como ejemplo, les menciona que, igual que la puerta de la casa no se deja abierta ni por la noche ni por el día, las redes sociales tampoco deben tener libre acceso a desconocidos. Recuerda que las imágenes que suben «en abierto» pueden ser tomadas por cualquier delincuente, manipularlas y colocarlas en cualquier página no deseada de la red. Y hay casos de padres que acuden a Comisaría para denunciar que han visto fotos de sus hijos colgadas en la red sin su autorización.

La 'regla de oro' es no hacer fotos o vídeos comprometidos, ni subirlos a las redes

La identidad digital es otro de los mensajes clave de esta agente. Explica que todo lo que se sube a internet es susceptible de mantenerse en el tiempo y esos mensajes, fotos o vídeos que se han subido o se han divulgado en la infancia o en la adolescencia pueden tener efectos negativos en el futuro, de cara a la imagen que se ofrece a los demás y a la hora de acceder o mantener un puesto de trabajo, por ejemplo. Y, como caso real, les cita el de una profesora que habló mal de sus alumnos en internet y fue despedida del centro en el que daba clases. Minerva apunta que, aunque se borren, los textos o imágenes pueden ser capturados por alguien que los mantiene activos en una o varias redes sociales.

Otro punto de encuentro son los grupos de whatsapp entre alumnos de uno o dos cursos de un colegio. Minerva ya se sabe el relato que viene a continuación: «No siempre hay buen rollo». Varios de los presentes levantan la mano para reconocer que «subimos cosas desagradables», «vídeos para adultos» o «nos metemos con alguien y decimos cosas malas». Hay insultos, palabras despectivas o referencia al aspecto físico. Y también se crean «stickers» (caricaturas personalizadas) para un compañero o compañera. Una de las alumnas cuenta en el oído a la agente que ese fue el motivo por el que decidió salir de uno de esos foros. La profesional de la Policía Nacional les recuerda que estos grupos no deben servir para humillar ni insultar, sino para cosas positivas.

Para Medina Ravelo, es clave que los menores sepan que sus problemas los resuelven adultos

Las explicaciones de la agente se intercalan con varios vídeos de los temas que se abordan. Uno de los más reconocidos es el del niño que camina atado a un teléfono móvil hasta que descubre lo divertido que puede ser el mundo real si se juega con otros menores. Al empezar a hablar de los videojuegos se genera un importante alborozo, porque casi todos tienen algo que decir en voz alta. La integrante de la Delegación de Participación Ciudadana alerta de la importancia de limitar este tipo de ocio. Y les pone ejemplos de menores o adultos que dejan de comer, salir, dormir o de asearse, pues su única prioridad es hacer un buen papel en las partidas. Minerva les aclara que jugar a videojuegos no es malo en sí mismo, pero se deben poner límites de tiempo para evitar caer en una dependencia.

Llega un momento en el que pregunta por el acoso y el ciberacoso. Y todos tienen claro qué es. Resulta llamativo como el alumno que parece el más extrovertido de la clase cuenta lo que sufrió hace unos cursos por parte de alguien que se divertía golpeándole y humillándolo. Se emociona y su relato es tan pasional que llega a golpear la mesa delante de la polícia para expresar esa vivencia negativa. Minerva les aclara que haber tenido un enfrentamiento o dos con otro compañero o compañera no se considera acoso. Y que para que este fenómeno se produzca tienen que ocurrir varios episodios en los que exista un claro agresor y una víctima. La policía destaca que los tres principales objetivos de los niños consisten en «estudiar, ser felices y no tener problemas». Y se les matiza que «los problemas de los menores deben resolverlos los adultos», en referencia a sus padres, madres, profesores o la madre de una amiga, si es necesario.

Varias humillaciones ocurren en el grupo de Whatsapp de clase con 'stickers' que recrean a alumnos

Y después está la Regla de Oro de las redes sociales: «no hacerse fotos o vídeos comprometidos, ni compartirlos ni subirlos a las redes». De esa manera, se evitan los actos de venganza de examigos o exparejas, o que un ciberdelincuente te extorsione para que se le entregue dinero a cambio de no revelar esas imágenes con carácter sexual.

'Grooming'

Si no se accede a la grabación de estos archivos, después se evitan otros delitos asociados, como la sextorsión, por ejemplo; o el «grooming», que consiste en que un adulto se hace pasar por menor para ganarse la amistad y confianza de un niño o una niña con el objetivo de lograr imágenes íntimas o abusar de la víctima. Los ejemplos de noticias reales no cesan. Y los vídeos explicativos de los riesgos que existen en la red resultan eficaces para exponer mejor los mensajes. La agente de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana comenta que chicas y chicos pueden tener una pareja y después, si otra persona les gusta más, iniciar una segunda relación. Pero si no existen imágenes comprometedoras se evitan actos de venganza o despecho, que pueden generar un importante daño moral en los afectados o afectadas.

A veces, podemos meter la pata y estamos cometiendo un delito sin saberlo Minerva - Agente

Otro asunto en el que muchos alumnos levantan la mano es el vinculado con los retos virales. Minerva les comenta que algunos de ellos resultan muy peligrosos, que solo se tiene una vida y, por lo tanto, no hay que ponerla en riesgo en ese tipo de juegos.

Este trabajo de campo para prevenir riesgos en el complejo mundo de internet y las redes sociales forma parte del denominado Plan Director de la Policía Nacional, que también busca prevenir el consumo de drogas y alcohol en los menores, evitar conductas de violencia de género y pautas para garantizar la seguridad en general. En función de cada tema, las charlas se adaptan a los alumnos de Educación Primaria, la ESO o Bachillerato.

La materia sobre la que dan explicaciones la elige cada centro, pero «la estrella» es, sin duda, los riesgos en internet y las redes sociales. La oficial Sandra y la agente Minerva coinciden en que su labor es concienciar a los menores, pero la responsabilidad última de entregar un móvil y controlar el acceso o no a redes sociales corresponde a los padres.

El complemento ideal a las charlas a los niños consiste en explicar algunas ideas a sus padres

Hasta cuarto de Primaria a los escolares se les habla sobre medidas básicas de seguridad, como qué deben hacer si se pierden, conocer el número de emergencias, a quién acudir si tienen un problema, así como los vehículos y el material que utilizan los agentes.

Pero, a partir de diez u once años, considera la Policía Nacional que los niños ya tienen capacidad para entender las nuevas tecnologías. Minerva Medina comenta que «los chavales saben muchísimo más que nosotras en habilidades informáticas». Pero, desde su punto de vista, la inmensa mayoría de los menores «no ve el miedo» a la hora de utilizar las redes.

Respecto al delito del «grooming» (el adulto que se hace pasar por menor), uno de los focos de captación de niños y niñas está en los juegos «online». A la vez que se juega al Fortnite u otros, existe un foro en el que las personas hablan. Medina señala que en esos «chats» los delincuentes «los van engatusando», por lo que se les advierte de que en tales espacios no deben revelar datos personales, ni dónde viven, ni a qué colegio van, ni, por supuesto, subir fotos. Una vez, una alumna de sexto de Primaria les dijo que, cuando entraba en una plataforma, siempre veía hombres desnudos. Tras indagar, las agentes descubrieron que se trataba de un popular chat de vídeos para personas adultas, en el que ni siquiera hay que registrarse ni ofrecer datos sobre la identidad. «Es entrar y empezar a hablar con desconocidos», aclara Minerva. Advierte de que este tipo de redes son «un nido para groomers».

Testimonio real

En una de las charlas anteriores a la de Las Retamas, Minerva conoció el testimonio de un menor que había sido maltratador de un compañero en un curso pasado. En este caso, lo reconoció y se arrepintió. Pero hubo un motivo de peso. A la policía le dijo: «yo trataba mal a mi compañero, pero me fui quedando solo, porque nadie quería jugar conmigo; y este nuevo curso lo dejé porque no quería estar solo». La agente les afirma que «todos somos diferentes, que no todos tenemos la misma cara y hay que aprender a vivir con esas diferencias; es decir, respetar la diversidad». Además de las charlas de una hora u hora y media, Participación Ciudadana también imparte cursos de «ciberexperto» durante una semana, con una hora diaria.

Pero, debido a la importancia de este tipo de asuntos para evitar diversos actos delictivos, esta Delegación Provincial de la Policía Nacional también imparte charlas para padres y madres de alumnos, con el objetivo de que se ejerza el denominado «control parental» en el acceso a internet y las redes sociales, entre otras medidas de prevención.

Este tipo de acciones divulgativas se ofrecen por las tardes para favorecer una mayor asistencia de los progenitores. Y, de esa manera, aportar una información integral, que no se quede solo en los menores.