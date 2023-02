Hay una nueva reforma del Reglamento General de Vehículos de la DGT que deberás conocer si no quieres llevarte una sorpresa. La DGT informa de que los vehículos que lleven 10 años sin pasar la ITV ni ser asegurados serán dados de baja de forma automática. Esta medida pretende intervenir en la renovación del parque automovilístico en España, que es uno de los más antiguos de toda Europa. El objetivo que se persigue es terminar con la presencia de estos vehículos que tienen una baja temporal. Se les conoce también como "vehículos zombie" y son productos de comercio con los que los desguaces ilegales operan despiezándolos o los exportan con una fiscalidad menor.

El nuevo Real Decreto 265/2021, de 13 de abril de 2021, sobre los vehículos al final de su vida útil, es el que hace que la propia DGT disponga de bases legales para proceder a la baja definitiva de un vehículo, tal y como se expone en el punto 5 del artículo 35 de este nuevo decreto sobre "bajas definitivas".

El citado artículo recoge que "en el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos diez años. Esta baja definitiva de oficio, en cualquier caso, no impide que si el vehículo cumple con posterioridad las condiciones para poder volver a obtener la autorización administrativa para circular pueda ser rehabilitado".

Zonas de Bajas Emisiones

Por otra parte, la DGT quiere reducir la contaminación en el centro de las ciudades, por ello ha acelerado las medidas para que los coches que entren en los casos urbanos contaminen lo menos posible. La entrada en vigor de la Ley del Cambio Climático afecta de lleno a la DGT porque impide que algunos vehículos puedan entrar en las zonas céntricas de las ciudades.

La Ley del Cambio Climático ha entrado vigor en este año y prohíbe a los coches más contaminantes entrar en zonas urbanas con una población superior a los 50.000 habitantes. Los distintivos medioambientales de los coches servirán para clasificar a los vehículos y saber si pueden acceder a las calles más céntricas de las ciudades o no.