La Dirección General de Tráfico (DGT), en los últimos meses, lleva actualizando su normativa para adaptarla a los nuevos tiempos y con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y bajar drásticamente el número de accidentes. Para ello implementa nuevos sistemas de seguridad en los vehículos y cambios en las diferentes vías del territorio nacional.

Pero no todas las actualizaciones son como se esperaba para la DGT y, es que, una de sus últimas modificaciones no ha funcionado y a medio plazo podría desaparecer. Se trata de la Ley que ya no permitía a los conductores superar en 20Km/h la velocidad máxima para rebasar a un vehículo en las carreteras secundarias. Esta actualización se introdujo el pasado 2022.

Desde la Dirección General de Tráfico se consideraba que aplicar esta limitación a la hora de rebasar a otro vehículo reduciría el riesgo de producir accidentes, pero la realidad es que está sucediendo todo lo contrario, al parecer, esta siendo más peligroso al intentar realizar la maniobra a la misma velocidad que el vehículo a adelantar.

Asociaciones automovilísticas piden el cambio

Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) piden que la vuelta a la normativa anterior se haga lo antes posible, ya que, al no aportarse ningún informe que avale que la Ley provocaría menos accidentes. También aluden a que si se reduce la velocidad, aumentará el tiempo y la distancia de maniobra por lo que sería mas peligros para los usuarios de las carreteras convencionales.

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE), consideran que hay aspectos de la norma, publicada en el BOE, que deberían haber tenido un mayor debate técnico.

Aumento de fallecidos

El balance de Seguridad Vial presentado por la Dirección General de Tráfico, arroja que las carreteras convencionales siguen siendo las que peores datos en fallecidos registran. En el último año ha aumentado el número de fallecidos en un 5%. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados comentaba en Europa Press que el incremento del número de fallecidos en carreteras secundarias "puede tener como causa este cambio en la ley".

Ya sea por el cambio de normativa o no, la realidad es que el numero de fallecidos en nuestro país en las carreteras convencionales ha aumentado. Desde el Gobierno, se asegura que se hará una valoración de la norma y se tendrá que esperar hasta marzo para ver si se vuelven a los 20km/h de margen para realizar un adelantamiento.