«Desconfío de la gente que dice que no le gusta la música»

Es posible que no haya semana más adecuada para programar un espectáculo como este que la de San Valentín.

Desde luego que es una semana muy bonita para programar una pieza que se titula Love, love, love. Es un espectáculo que está dedicado al amor y a la música, que son dos cosas que van de la mano desde siempre.

Me imagino que habrá sido muy complicado escoger el repertorio teniendo en cuenta que el amor –y el desamor– es uno de los temas más universales en cualquier disciplina.

Ha sido imposible. De hecho, hemos ido incorporando temas a media que hemos ido haciendo el espectáculo. Hay tantísimas canciones que podrían formar parte de esta obra que ha sido como una misión imposible. Podrían estar ahí todas las que forman parte de la cada uno de los espectadores. Quedan muchas canciones fuera tanto en la parte clásica como en la de música contemporánea. En ambos lados hemos seleccionado canciones que tenían una historia especial detrás, ese ha sido el criterio. Para ello he tenido la suerte de tener junto a mí a un erudito de la música –y de tantas otras cosas y de la cultura en general– como es Ramón Gener. Él sabía, por ejemplo, lo que le estaba pasando a Beethoven cuando compuso Claro de luna o lo Mozart cuando compuso Las bodas de Fígaro. Pero a la vez, también sabe la historia que hay detrás de la canción Love is a losing, de Emy Winehouse, o lo que pasaba cuando The Cure hizo Friday I´m in love. Cosas como esas son las que nos han permitido trazar nuestro viaje a través de la música y del amor. Hablamos de las distintas etapas: del amor imposible, del mal de amor, de las infidelidades. Y cada una de estas etapas está ilustrada con una canción.

¿Ha cambiado su forma de ver esas canciones gracias a este espectáculo?

He descubierto muchas de las historias que hay detrás de esas canciones. Se habla mucho, por ejemplo, de los triángulos amorosos y, en este sentido, hay una historia que yo desconocía que es la que está detrás de la canción Something de George Harrison, dedica a la que era su novia, Pattie Boyd. Resulta que un día fueron a cenar a casa de su amigo, Eric Clapton. Él se enamoró perdidamente de Boyd y acabaron juntos. Después le dedicó Layla. Es decir, son dos de las canciones de amor más maravillosas dedicadas a la misma persona.

Usted y Gener se han definido como una «extraña pareja» desde que empezaron a trabajar juntos en Love, love, love. ¿Cómo es su relación?

Pues ha sido una gran sorpresa. Lo vi por primera vez en un acto en el que él participaba y me pareció que explicaba las cosas muy bien. Fue como un flechazo, no solo en lo profesional sino también en los personal. El nivel de complicidad que hemos alcanzado se transmite al espectador. No nos dividimos las intervenciones, casi siempre estamos juntos sobre el escenario y se establece un diálogo en el que se explica nuestro propio viaje como pareja . Además, está la actuación musical que es la protagonista. De hecho, en esta ocasión tendremos con nosotros a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, eso son palabras mayores. Para nosotros es un lujo, un honor, un placer y una gran responsabilidad. Normalmente, cuando giramos por Cataluña, actuamos con la Orquesta Sinfónica del Vallés, que es más pequeña. En esta ocasión tenemos a la de Tenerife, más amplia. Gener está entusiasmado porque dice que al fin podremos interpretar a Wagner como se merece. También nos acompaña The Love Rock Band, que sí que viaja con nosotros.

¿La música juega un papel importante en su vida?

Desconfío un poco de la gente que dice que no le gusta la música. En el fondo, todos vamos creando como una especie de guion de nuestra vida en la cabeza y esa película vital tiene una banda sonora. Es algo primario de lo que también hablamos en este espectáculo: esa sensación que tenemos cuando suenan los primeros acordes de una canción que nos ha marcado. A mí me encanta la música, la buena música, y me acompaño de ella en mi día a día. Además, hoy en día tenemos un acceso a ella que no teníamos hace cien años. La música hace la vida mejor y no solo a los seres humanos sino también a los animales e incluso a las plantas. Es tan importante para una buena vida como el sentido del humor.

Llega a Tenerife y agota las entradas con este espectáculo, del que es además es director artístico. ¿Planea volver a las Islas con alguna de sus otras propuestas?

De hecho, intentamos hacer una segunda función al ver que se agotaron todas las localidades pero es complicado cuando se mueve a tanta gente sobre el escenario. Espero que a la gente le guste y poder volver pronto con Love, love, love a Canarias. Además, tengo otra propuesta que es un monólogo y que es mucho más fácil de mover. Estaría encantado de volver pronto para monologuear en todas las Islas en las que quieran llamarme.