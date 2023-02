El pulso que mantiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con asociaciones vecinales, en defensa de la sanidad pública, sus médicos de Atención Primaria y, por supuesto la oposición, a costa del sistema sanitario regional, se mantiene más firme que nunca. La multitudinaria manifestación de este domingo en las calles de la capital -que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una vez más, minimiza y tacha de demostración de la "frustración" de la izquierda ante las urnas- ha reafirmado lo que es una realidad incontestable: la sanidad es la mayor preocupación de los madrileños y, sin duda, un enorme quebradero de cabeza para los mandatarios autonómicos que puede marcar, y mucho, la cita electoral del próximo mayo.

Sábado por la mañana en Madrid. Víspera de la marcha convocada un día después por asociaciones vecinales en defensa de la sanidad pública. La anterior fue en noviembre. En la esquina de la calle Goya con Alcalá, militantes del PP reparten a quienes por allí pasan un folleto con el siguiente enunciado: 'Frente a una huelga política... La realidad de la sanidad madrileña' en el que, a modo de contraofensiva, loan todos los éxitos que ha alcanzado el sistema en los últimos años.

En una clara contraofensiva contra las protestas que tendrán lugar un día después en un contexto de enorme crispación a causa de la salud de los madrileños y de cómo se les atiende, con una huelga todavía viva en Atención Primaria que este mismo lunes volvía a terminar en fracaso. En el folleto se lanzan mensajes como: 'Madrid, un 21% más de pacientes de fuera y la mitad de listas de espera que regiones del PSOE' o 'entre 2017 y 2022 el personal sanitario ha crecido mucho más que la población'. Se habla también de un sistema hospitalario "de clase mundial" y de diez hospitales regionales entre los mejores en el mismo nivel.

Además, el texto alude a una serie de cifras que ponen en valor la sanidad autonómica: con el presupuesto más alto de España; con 41 de los 100 primeros MIR que han elegido hospitales madrileños; con un total de 83.137 personas asignadas al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), de las cuales 66.407 trabajan en hospitales; la comunidad con mayor cobertura horaria: un centro sanitario a menos de 15 minutos del domicilio y abiertos hasta las 21 horas; líder en la gestión de la pandemia, en la realización de trasplantes, en investigación...

UNA HUELGA SIN SALIDA

Y, por supuesto, en el folleto se alude al conflicto que se mantiene con los médicos de Atención Primaria. En el impreso que el PP daba a los ciudadanos en las calles de la capital se habla de una oferta a los sindicatos que, en otras comunidades autónomas, estos sí han aceptado, para poner fin a la huelga. "La pregunta es: ¿por qué no aceptan en Madrid lo que vale para el resto de España?".

En vista de lo sucedido el domingo en Madrid, el contraataque del Gobierno regional de poco ha servido. Tres meses después, los madrileños volvían a tirarse a la calle para reclamar "sanidad pública de calidad", en una multitudinaria manifestación similar a la celebrada el 13 de noviembre pasado, aunque de mayores dimensiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de la mayoría de las quejas de los manifestantes, que la consideran responsable del "lamentable estado en que se encuentra la Atención Primaria y los servicios de urgencias de los hospitales madrileños", según denunciaban los convocantes al finalizar la concentración, que ha superado en asistencia a la anterior.

Si en aquella ocasión asistieron 200.000 personas, según la Delegación de Gobierno (670.000 según los convocantes), este 12 de febrero la cifra oficial de ciudadanos oscila entre los 250.000 aportados por la Policía y el millón de personas, que según los organizadores, habían salido a la calle para pedir mejor sanidad pública, cálculo basado en los 340.000 metros cuadrados de vía pública que, según sus cifras, había ocupado la marcha.

"Ha sido muy emotivo", señalaba este lunes Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMYTS que ha vuelto a reunirse con la Consejería sin llegar a acuerdo alguno para suspender una huelga que los facultativos de Primaria mantienen desde de hace más de cuatro meses.

La representante sindical ponía en valor, al término del encuentro, el número 11 entre ambas partes, el "importante esfuerzo" que ha hecho la organización trabajando en una "contrapropuesta" que han presentado a la Consejería para desencallar el conflicto en la que "lo que hemos hecho es disminuir la petición de refuerzo retributivo de 479,77 a 400 euros. La otra apuesta pasa por la incentivación del turno de tarde del 10 al 15 % sobre la media del sueldo bruto”. La Consejería ha contestado que estudiará la oferta, pero el sindicato desconfía. Una vez más, "está anclada en la gestión de la miseria de la Atención Primaria", ha dicho Hernández esta misma mañana.

Nuevas peticiones de AMYTS

La Consejería de Sanidad de Madrid, por su parte, insiste en que el sindicato "se ha descolgado con nuevas peticiones". Y desgrana: dejar de dar bajas laborales a partir del 30 de junio y mantener los complementos del vigente plan de mejora de Primaria (3.800 euros de media para médicos de Familia y 3.300 para pediatras) y, a esto, añadir 400 euros de subida lineal, más otros 500 para los puestos de difícil cobertura de tarde, más otros 500 en centros de difícil cobertura (3.800/3.300 euros que se abonan como complementos desde hace un año + 400 + 500 + 500 euros).

Con datos de este lunes de este departamento, el seguimiento de los paros se cifra en un 1,22%. De 2.302 efectivos, han hecho huelga 28. "El dato más bajo desde que empezó la huelga", asegura el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero a quien, el mismo día, y una vez más, AMYTS ha vuelto a acusar de no sentarse a negociar para desencallar el conflicto.

La manifestación, según Ayuso

Desde Israel, donde se encuentra de visita y observando la resaca de la manifestación con distancia, Isabel Díaz Ayuso sigue reduciendo las protestas callejeras y la huelga en la Atención Primaria a una "cuestión política". La presidenta madrileña se ampara en las pancartas y en voces que la insultan llamándola "terrorista sanitaria, asesina" para justificar que no hay un problema con la sanidad madrileña, sino con ella.

Gracias a todo el personal sanitario. Trabajamos para que la mejor sanidad sea universal, gratuita y cada vez mejor.

Ayuso ha ido, incluso, más allá asegurando que lo que se vio en las calles el domingo es la "frustración de la izquierda" que sólo busca "movilizar a un electorado" que cree que no encuentra otros motivos para "ir a las urnas" con la papeleta de cualquier grupo de la izquierda. Tras haber lanzado ese día un comunicado con datos -como los antes mencionados en el folleto que repartían miembros de su partido en las calles- para intentar frenar lo que llaman "bulos" en torno a la sanidad, ha vuelto a insistir en que el respaldo a la huelga es mínimo y que pasada la manifestación este lunes solo había "34 sanitarios en huelga".

Aunque la huelga tiene lugar entre los médicos de Atención Primaria, que es donde más facultativos faltan -el 30% de las plazas no tiene médico asignado según el sindicato, cifra que se queda en el 20% en pediatría- la presidenta mezcla en su argumentación datos que no tienen que ver con esta especialidad. Y aunque ha reconocido desde Jerusalén que el sistema sanitario "en su conjunto tiene que buscar soluciones a largo plazo para que siga siendo universal, gratuito y tan garante como es" ha vuelto a insistir en que la de "Madrid es la segunda mejor de Europa" y que la "sanidad pública de Madrid no está mal".

La cita en las urnas

Más Madrid tiene claro que este es el tema que puede marcar la diferencia en las próximas elecciones, no en vano su portavoz, Mónica García, ya desveló la semana pasada que su eslogan de campaña va a ser "sanidad o Ayuso". Más allá de apoyar la manifestación, a la que acudió con Iñigo Errejón y otros miembros del partido, García pretende que en los próximos meses el tema sanitario se mantenga en el debate público y para eso su apuesta es presentar propuestas que se debatan en la Asamblea o sirvan para mostrar su determinación por blindar la sanidad pública madrileña. Así, este lunes ha vuelto a registrar una proposición no de ley para instar al Gobierno de Ayuso a ofrecer contratos de cuatro años a los residentes que terminen su formación este mismo año.

Hoy, durante la manifestación por la #SanidadPublicaDeCalidad , el gobierno de Ayuso ha mandado un mensaje a los periodistas.



Vamos a ver una a una...

La formación sostiene que Madrid "sí logra atraer a los y las especialistas internos residentes a la realización de su periodo formativo" en los centros de la red pública, pero que una vez finalizado este proceso formativo, "la oferta de plazas y las condiciones de trabajo de los y las especialistas hacen que una parte muy importante de los profesionales que recién terminan su Formación Sanitaria Especializada no acaben incorporándose al Servicio Madrileño de Salud en su rol de profesionales sanitarios especialistas".

Por eso, proponen "ofertar, en el plazo de un mes, la contratación prolongada y estable durante 4 años a todos los MIR próximos a finalizar su periodo de Formación Sanitaria Especializada en la Comunidad de Madrid" y aprobar en los próximos dos meses "un plan integral de incentivos a la retención de especialistas internos residentes".