No era necesario tener unas agudas artes adivinatorias para intuir que la XXXVII Gala de los Goya se iba a convertir en la noche de Carlos Saura, un maestro de la cultura que el pasado viernes tiñó de luto al cine español, justo un día antes de ser reconocido en Sevilla con un cabezón de honor por su brillante y larga trayectoria profesional. Todo quiso girar alrededor de la obra del creador oscense. Con el guion trastocado por un adiós tan sensible, los primeros 23 minutos de retransmisión cayeron por su propio peso en el saco de Saura.

Carmen Maura habló de la triste armadura que caracterizaba al director que le dio un papel en ¡Ay, Carmela!, pero también de su generosidad y, sobre todo, humanidad. Una lluvia torrencial de aplausos fue el preludio de la salida al escenario de Eulalia Ramón, viuda del homenajeado de la velada, y sus hijos Antonio y Ana. Los tres elevaron al cielo de Sevilla un bronce que conmovió al gremio. Al final, todos decidieron apostar por un clásico: The Show Must Go On (El espectáculo debe continuar).

La ceremonia se desbordó con un mano a mano entre Modelo 77 (Alberto Rodríguez Librero) y As bestas (Rodrigo Sorogoyen) que se alteró cuando se dieron a conocer los galadornes a los intérpretes revelación: él fue Telmo Irureta (La consagración de la primavera) y ella fue Laura Galán (Cerdida). Los dos se ganaron al público por su naturalidad antes de que el nombre de otra leyenda rompiera el compás de espera para conocer el ganador a la Mejor Canción Original. A la tercera fue la vencida. El nombre que estaba dentro del sobre era el de Joaquín Sabina (Sintiéndolo mucho).

Antes de conocer los gordos de esta edición Canarias se quedó sin recompensa en los apartados de vestuario (As bestas - Paola Torres), corto de animación (Amanece la noche más larga) y (La prima cosa - Omar Al Abdul Razzak) y película de animación (Inspector Sun y la maldición de la viuda negra). Todo terminó con los reconocimientos a la mejor actriz (Laia Costa - Cinco lobitos), mejor actor (Denis Ménochet - As bestas), mejor director (Rodrigo Sorogoyen - As bestas) y mejor película, que también fue para As bestas.