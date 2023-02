Mujeres en el progreso de Canarias

La investigación es una carrera de obstáculos para las mujeres, pero la vocación que muchas de ellas muestran desde la tierna infancia es demasiado fuerte como para rendirse ante la adversidad. Su contribución desde distintos ámbitos del conocimiento ayuda a entender mejor el Archipiélago para enfrentar sus riesgos naturales o cuidarlo incluso mientras se explota con la agricultura o la pesca. Otras tratan de poner a Canarias en el mapa de la ciencia internacional, elevando su nombre mediante la observación del cosmos o estudiando de los efectos del cambio climático. En conmemoración del Día de la Niña y la Ciencia, EL DÍA ha recopilado la contribución de cuatro científicas que desarrollan su labor en distintos centros de investigación y universidades de las Islas.

Es el caso de Nerea Martín, geógrafa de la Cátedra de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna, que, aún trabajando en su tesis, diseñó un modelo predictivo sobre la dirección que tomarían las coladas de lava con el volcán de La Palma. Jana Alonso, bioquímica del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) también trabaja en La Palma, pero ella da consejos a los agricultores sobre cuáles son los mejores abonos naturales que utilizar en sus cultivos, de modo que puedan preservar el medio natural.

La falta de políticas de conciliación familiar son un lastre para la carrera de las mujeres

Laura Martín, del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Tenerife, se embarca cada cierto tiempo en un buque para rastrear las profundidades del océano, con el ambicioso objetivo de contribuir a crear un nuevo mapa de la fauna y la flora de los fondos marinos del Archipiélago. Por último está Cristina Ramos, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que se dedica a mirar las galaxias para entender mejor cómo se han formado. Para ello, observa los misteriosos agujeros negros, estructuras para los que aún quedan muchos misterios por resolver.

Cuando se les pregunta por las desigualdades en la carrera científica, las cuatro afirman no haber sentido nunca que se les limitara a la hora de investigar. Ahora bien, no esconden que, como en otros ámbitos, la carrera científica a veces parece incompatible con la conciliación familiar, lo que dificulta progresar en ella. «No pueden ser que solo le concedan cuatro meses de permiso a la madre y otros cuatro al padre», insiste Alonso, que destaca que en algunos países nórdicos se dan entre uno y dos años. La científica, sin embargo, es optimista con respecto al techo de cristal: «ya hemos tenido dos presidentas del CSIC, vamos por el buen camino». Lo mismo destaca Laura Martín que afirma que «aunque la base de partida es buena, porque los colegios hacen una labor estupenda», las científicas tienen aún un gran reto por delante: romper el techo de cristal.

En los colegios se hace una labor «estupenda» para fomentar la vocación científica de las niñas

En sus comienzos Ramos también empezó sola, pero ahora se congratula de haber conseguido liderar un equipo «formado, en su mayoría por mujeres». Nerea Martín es la más joven y asegura que nunca ha sentido que la hayan tratado distinto por el simple hecho de ser mujer. Lo que corrobora que, con los años, las actitudes machistas de la profesión se han ido diluyendo.

Conocedora, no obstante, de la adversidades a la que se enfrentan las mujeres que deciden seguir la carrera científica, muestra su preocupación por la conciliación, dado que sigue siendo el talón de Aquiles las mujeres que han accedido a la profesión en los últimos años sean capaces de resquebrajar ese límite que no les permite progresar, al igual que los hombres.

Nerea Martín

Geógrafa de la Universidad de La Laguna

Un modelo que pronostica la dirección de las coladas de lava

Cuando Nerea Martín decidió consagrar su vida a la investigación sobre las amenazas a las que se enfrenta Canarias, nunca imaginó tener que volcar todo su conocimiento en la mayor emergencia a la que se ha enfrentado Canarias. El volcán de La Palma estalló apenas una semana después de haber empezado su tesis doctoral, en la que aún sigue enfrascada.

Su propósito es conseguir un nuevo modelo predictivo que permita saber cómo se pueden comportar distintas amenazas dependiendo del terreno en el que se encuentren. Se trataba de una continuación de su Trabajo de Fin de Grado, en el que había predicho, con una precisión apabullante, la zona de La Palma en la que había más riesgo de que emergiera un nuevo volcán. «Recuerdo que mi director de tesis me dijo que teníamos que correr para sacar un artículo sobre eso cuando empezaron los terremotos en La Palma», relata. No dio tiempo. El volcán se adelantó. Y apareció justo en el lugar que había predicho. La investigadora comenzó entonces a perfeccionar un predictivo de las coladas, que combinaba diversas metodologías de una forma novedosa, y que resultó ser mucho más preciso que cualquier otro.

«La verdad es que fue una combinación de trabajo y un golpe de suerte», asegura Martín. Un año y medio después, aún rememora aquella etapa de su vida con cierta incredulidad. Nunca pensó que su labor científica tuviera una repercusión tan rápida en la sociedad, pero a día de hoy se congratula de que aquello pasara. El trabajo de Martín, sin embargo, ya no solo se enfoca en calcular el riesgo que correrían diversas zonas de La Palma al sufrir una nueva erupción, su análisis es más profundo y enfocado en diversos riesgos como incendios, inundaciones y seismos.

Jana Alonso

Bioquímica del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología

La detective de las proteínas que hacen sostenible al abono

En una granja agrícola de La Palma, Jana Alonso recoge muestras de una mezcla de estiércol, hojas de platanera y otros residuos para analizar por qué han sido un abono tan eficaz en los cultivos de don José. Alonso es una verdadera detective de las cosas pequeñas. Ella, sin embargo, no busca ese tornillo que un día se cayó detrás de la estantería y nunca más se volvió a saber de él, sino de algo aún más diminuto e intangible: las proteínas.

Su tarea es hallar entre toneladas de abono sostenible la clave de su funcionamiento. «Siempre hablamos del ADN, pero la realidad es que los genes no se expresan si las proteínas no quieren», explica Alonso. Porque las proteínas son la estructura más importante a la hora de saber qué gen funciona y cuál no. En otras palabras, y como define la propia Alonso, son «los ladrillos del cuerpo»

La investigadora, que realiza en la isla de La Palma junto a sus compañeros del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), estudia lo que se llama «proteómica metabolómica». «Estudiamos los biofertilizantes que se crean con deshechos de fincas y granjas en los cultivos de la isla», explica Alonso. «Sabemos que funcionan bien, porque hacen crecer los cultivos con fuerza, pero no entendemos muy bien el por qué», señala la investigadora.

De ahí que, en laboratorio, la científica pase horas analizando muestras de estos biofertilizantes para determinar «qué proteínas están colaborando a que se produzca esa mejora de rendimiento. Tras varios años destinada a la isla para desarrollar su investigación, Alonso considera haber hallado la horma de su zapatos. «Veo que mi investigación tiene repercusiones directas en la población y es una suerte que no todos los científicos pueden tener», resalta.

Laura Martín

Bióloga marina del Instituto Español de Oceanografía

Los primeros mapas del fondo marino para cuidar el entorno

Laura Martín es una exploradora. Se adentra en el mar que rodea Canarias para dar a conocer sus montañas, sus dorsales, sus cañones y sus arrecifes de coral. Junto a sus compañeros del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la bióloga marina ha sido una de las primeras en cartografiar las especies animales y vegetales que se ocultan en el frío y oscuro fondo del océano.

Con la ayuda de robots submarinos que se sumergen hasta 500 metros de profundidad y con dos cámaras que pueden llegar hasta 1.200 metros, la científica ha conseguido juntar las piezas del complejo mapa submarino de Canarias. Una herramienta que no solo ayuda a mejorar el conocimiento que se tiene sobre el Archipiélago, sino también a tomar medidas más adecuadas para su conservación. Información muy útil en el caso, por ejemplo, de querer hacer instalaciones submarinas, como la conexión eléctrica que se quiere hacer entre Tenerife y La Gomera o poner cables de fibra óptica. Su investigación también puede emplearse para estimar la fauna y flora que se ha recuperado tras la erupción de La Palma.

En sus viajes submarinos se ha encontrado con todo tipo de descubrimientos apasionantes como grandes extensiones de coral a 80 metros de profundidad «que ni siquiera sabíamos que estaban allí» o praderas de algas tropicales «cada vez más grandes» que demuestran que el mar del archipiélago se está calentando cada vez más. «Sobre todo tratamos de que tengan salida visual y de divulgación», explica, ya que a través de las imágenes la población puede empatizar más fácilmente con los ecosistemas únicos que duermen bajo nuestras aguas «al igual que ya lo hacen con los terrestres», incide. Porque el mar también necesita protección.

Cristina ramos

Astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias

En el interior de los agujeros negros del centro de las galaxias

Desde que comenzó a escudriñar el espacio, Cristina Ramos siempre ha mostrado un interés excepcional por los agujeros negros. El origen y función de esas estructuras altamente energéticas, siguen siendo aún un misterio para muchos. Desde el grupo que ahora lidera en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Ramos observa los agujeros negros que se encuentran en el centro de las galaxias para conocer qué efecto tienen en ellas.

«Muchas galaxias cuentan con un agujero negro en su centro, pero aún tenemos muy poco conocimiento sobre la relación que desarrolla con su galaxia», explica. En los últimos años, gracias a instalaciones como el Gran Telescopio de Canarias (GTC) o el telescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, han podido describir unos «vientos» que emanan del agujero negro y que tienen potencial para configurar la propia galaxia. «Según la forma en el que el agujero negro expulse el gas, afecta de una forma u otra a la galaxia», explica la investigadora. De esta forma, cuando los vientos soplan en paralelo a la galaxia, «la afección es mayor». Lo saben porque en esas zonas se crean menos estrellas. No ocurre lo mismo si sopla en perpendicular a la galaxia. «En ese caso, el daño es mínimo».

En este momento, el estudio de su grupo de investigación se centra en conocer las propiedades del gas, para hallar la sustancia específica que genera esas interacciones. En su grupo son casi todo mujeres, algo que, según ella, puede deberse al hecho de tener como referencia una mujer como jefa. «Parece que se produce un efecto llamada», resalta. Considera que la situación de la mujer científica ha mejorado, pero aboga por seguir luchando por conseguir la igualdad efectiva en toda la carrera científica.