En la piel de una genio de las mates

Alejandra observa un trozo de papel plastificado con un inusitado interés. A medida que lee empieza a fruncir más y más el ceño. No es de extrañar, pues su cerebro está trabajando a mil revoluciones por segundo. ¿Cómo diablos va a conseguir todos los números tan solo sumando y restando el número cuatro? Un par de minutos después, y gracias a la ayuda de su madre, salta emocionada por haber resuelto el misterio matemático.

Alejandra es una de las niñas de entre 8 y 12 años que este viernes pudo disfrutar de un taller especial de Planeta Ciencias para fomentar las vocaciones científicas de los más pequeños, en el contexto del Día la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este sábado. En una pequeña sala del Museo de la Ciencia y el Cosmos, dedicada para el desarrollo de talleres científicos, un grupo de niñas y niños junto a sus familias observan expectantes a Alejandra Goded, astrofísica y educadora científica de Planeta Ciencias, que está proporcionándoles información sobre la actividad. Durante la siguiente hora tendrán que realizar una serie de experimentos con los que conseguirán aprender más sobre la electricidad para mantener vivo el legado de una genio de las matemáticas: Ada Lovelace.

Las matemáticas de la computación

La hija legítima del poeta lord Byron fue quien realizó los cálculos necesarios para poner en marcha los primeros pasos de la computación. «Pero los niños no lo sabrán hasta el final», destaca Goded. «Cuando llevamos a cabo esta actividad en otros contextos, les pedimos que dibujen al final a la persona detrás de la investigación y son muchos los que representan a hombres» relata. En esta ocasión no llegarán a hacer este paso. Como la actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las promotoras han eliminado esta última prueba porque consideran que los resultados no serán legítimos.

«Son una forma divertida de aprender, contribuyen a visibilizar el papel esencial de la mujer en la ciencia y rompe estereotipos de una disciplina que siempre ha sido eminentemente masculina», resume la consejera insular de Museos, Concepción Rivero

La primera prueba se centra en resolver un problema matemático tan solo haciendo uso del número cuatro. La pizpireta Sofía, que tiene «ocho años para nueve», frunce el ceño mientras lee concienzudamente el reto matemático que le han puesto delante. Su madre, que se ha percatado del estupor que la actividad ha provocado ene su hija, intenta echarle una mano para poder resolverlo. Sin embargo, el problema ha podido con las dos. De inmediato, ambas se enfrascan en el reto y tratan de resolverlo antes que los demás.

Fomentar vocaciones

El objetivo de este taller es fomentar las vocaciones científicas de los más pequeños aunque se centra especialmente en las niñas. Y es que, aunque a la edad que tienen Saskia, Iris o Sofía –de unos ocho años– son ellas las que suelen destacar en matemáticas, biología o geografía. A medida que crecen, ese amor por la ciencia se va difuminando. Algunos estudios, que han investigado el fenómeno, afirman que este cambio comienza en la adolescencia, cuando las adolescentes tratan de no llamar demasiado la atención para poder integrarse en los grupos sociales. Incluso aunque eso conlleve disminuir su rendimiento académico. Una de las circunstancias que puede estar ocasionando este problema, es la falta de mujeres referentes que se dediquen a la ciencia. Y es que, aunque el 43% de los científicos en España son mujeres, la visibilidad que consiguen ellas es menor.

El motivo está en un problema estructural por el cual, las mujeres renuncian mucho más a escalar en la carrera científica y a llegar a puestos altos. En la mayor parte de los casos, por la alta exigencia de los puestos más altos y la escasas –o nulas– oportunidades de conciliación familiar que les brinda su puesto de trabajo. Este fenómeno se conoce como techo de cristal.

El taller, que se desarrollará también durante la jornada de este sábado en el Museo, trata, precisamente, de publicitar el trabajo de las grandes científicas de la historia como Hipatia de Alejandría, Sally Ride o Valerie Thomas, para que las niñas puedan sentir su género representado en los grandes descubrimientos de la ciencia planetaria. «Queremos insistir en el mensaje que si uno es perseverante, puede llegar hasta donde quiera», explica Alejandra Goded.

«Pueden ir pasando al siguiente reto», les avisa Goded unos minutos después. Tendrán que descifrar unos números a través de las historias de más de una decena de científicas que han cambiado el mundo. Como la actividad se desarrolla en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, una gran parte se ha dedicado a mujeres astronautas y astrofísicas.

Un reto químico

El pequeño Sergio se ha fijado en los materiales que tiene enfrente y empieza a trastear con ellos curiosidad. Son pequeños envases de yogur reutilizados que ahora guardan otro tipo de sustancias. En concreto, harina, sal, limón y azúcar. También les acompaña un vasito con yodo y una pipeta. Con dichos elementos, los pequeños tendrán que crear su propia plastilina conductora, uno de los secretos mejor guardados de la ciencia. «Es un experimento que copiamos de una madre norteamericana científica que quería enseñar a sus hijos cómo funciona la electricidad», explica.

Los niños inician los experimentos con una sencilla práctica: deberán comprobar qué elementos reacciona con el yodo y de qué forma lo hacen. Cuando Víctor echa un poquito de yodo con una pipeta en una pequeña montaña de harina su cara cambia y dibuja una gran sonrisa. «¡Reacciona, reacciona!», grita fascinado a Sergio, su compañero de juegos, que le ha acompañado a hacer la actividad. «A mi me gusta mucho el museo», asegura, y afirma que suele acudir muchas veces. El siguiente paso será crear su propia plastilina conductora con esos materiales y aceite. Pronto sus manos empiezan a embarrarse con una masa de color amarillo.

El último paso es aprender a traspasar la electricidad desde una pila hasta una pequeña bombilla. Para ello es importante que conozcan aspectos como la polarización, el cortocircuito o el aislamiento. Lo aprenden con la práctica y de hecho, una vez finalizan, tienen la oportunidad de llevarse a casa una pila para seguir experimentando. Los talleres estarán supervisados y guiados por las educadoras científicas de Planeta Ciencias. No obstante, los menores deben participar acompañados por un adulto. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, que está previsto en 48 personas, incluyendo a los acompañantes. Los interesados pueden inscribirse en www.museosdetenerife.org.