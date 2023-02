La influencer Hilda Siverio ha muerto a los 52 años a causa de un cáncer de mama. "El final siempre sorprende, aunque esté escrito desde el principio? No olviden sonreír! Yo lo haré desde el cielo", se puede leer en el último post publicado en su cuenta de Instagram donde tenía más de 300.000 seguidores.+

El pasado mes de enero, el estado de salud de Hilda empeoró. Muchos de sus seguidores se extrañaban de que no subiera vídeos a sus redes. Su hija Valeria anunció que su madre había empeorado. Estaba en tratamiento paliativo por el cáncer de mama triple negativo metastásico. A pesar de estar ya muy enferma, siguió subiendo contenido a sus redes y siempre con una sonrisa. La actitud que mostraba en sus redes sociales, bailando y riendo, la llevaron a tener más de 1,5 millones de seguidores en TikTok y más de 320.000 seguidores en Instagram.

En la mañana de este viernes, su hija Valeria ha querido mostrar su duelo y tristeza por la pérdida de su madre con una emotiva carta.

"Se ha ido mi persona favorita"

Valeria González, hija de Hilda, le ha dedicado una enmudecedora carta en redes sociales con la que se abre en canal tras la pérdida de su madre.

“Con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas, se ha ido mi persona favorita. No sé como despedirme de ti y tampoco quiero hacerlo, por eso he pensado en dirigirme a tres conceptos que han estado presentes en mi vida estos últimos meses", empieza.

"Querido Amor: Te encontraba en ella cada mañana al despertarme ,haciendo que mi día brillara un poco más. Gracias por dejarme verte en cada sonrisa suya, en sus buenos días, en las broncas de cuando no recogía mi cuarto, en sus ganas de luchar… Se que a veces no te veo y pienso que desapareces pero tarde o temprano apareces de alguna forma. Te prometo amor que intentaré seguir buscándote por muy oscuro que lo vea todo, porque al fin y al cabo eres la razón de la vida, y yo no estoy dispuesta a perder la mía."

"Querido tiempo: Eres un hipócrita, alargaste su dolor dejando así que se quedara más tiempo a nuestro lado. No pensaste en ella, pensaste en nosotros, deberías de haberle permitido vivir hasta donde ya no hubiera dolor, de esa manera ella descansaría sin sufrimiento. No se si tengo que darte las gracias o decirte que te odio, pero sería de hipócrita por mi parte no decirte que te agradezco cada segundo q me diste con ella, porque por muy pequeño que sea un milisegundo, fue a su lado", reflexiona.

"Querida muerte: Con lágrimas en los ojos te digo que eres una jodida bomba, cuando estallas haces mucho daño a tu alrededor . Te odio por haberte llevado a lo más bonito que tenía en mi vida y te envidio porque sé que ahora la tienes contigo. Se que te harás amiga de ella y te hará reír pero solo espero que la trates bien. Dile que aquí abajo seremos fuertes porque es lo que ella nos ha enseñado. Muerte, nos has dado donde más duele, directo al corazón, pero déjame decirte que nadie muere si nunca es olvidado y ten claro que mi corazón no la olvida".

"Para mami: Valeria, Gabriela y Richard te queremos. Posdata: un poquito más". zanja.