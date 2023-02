Anpe pide que la experiencia pese en el proceso de estabilización

ANPE Canarias pide la antigüedad prime en el proceso de estabilización docente. La dirección general de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias mantuvo este jueves una nueva reunión con los sindicatos para continuar con el seguimiento de los procedimientos de estabilización del personal tras el anuncio del retraso de la oposición para la estabilización del personal al 2024. En esta nueva reunión de la mesa técnica, ANPE Canarias, el sindicato con mayor representación en el sector planteo una serie de medidas para mejorar la orden de interinos. Entre ellas, destaca la idea de que se contabilice más la antigüedad del profesorado. "Solicitamos que se clarifique en la norma que tras un proceso selectivo la experiencia previa que se tomará para la ordenación y actualización de listas se realizará con fecha a 31 de marzo del año en el que se lleve a cabo esta actualización". Aclaran que esta fecha es clave para que los interinos canarios "tras los próximos procesos selectivos, con la experiencia que tengan a 30 de diciembre de 2022, ya que ello supondría una pérdida de puntuación" de calado.

Listas actualizadas

Además, piden que las listas mas de diez años sin proceso selectivo se actualicen, de forma que reflejen adecuadamente los méritos de sus integrantes sus puestos en estas listas. Así, proponen que se incluya un nuevo punto que recoja que aquellas listas en las que hayan transcurrido más de diez años sin que se haya convocado un proceso selectivo sean ordenadas y actualizadas siguiendo los criterios de experiencia previa recogidos en los puntos B1 para el bloque 2 y C para el bloque 3. También plantearon a Educación la necesidad de explicar aspectos de la orden que no están suficientemente claros y que se prestan a distintas interpretaciones. "Nos encontramos con casos como la incorporación de las personas nombradas por ofertas web, que, según la orden, de no ser integrantes de las listas por la que han sido nombrados deberán incorporarse automáticamente al final del bloque 3". Apuntan que no especifica de forma concreta cuándo y cómo se llevará a cabo esta integración por lo que reclaman que debe definirse con exactitud cómo será ese proceso, de forma que no de lugar a interpretaciones.

Ámbitos y profesiones

Otro aspecto fundamental es que se publique la resolución que desarrolla la orden de 9 de agosto de actualización y ordenación de las listas de interinos. Esta resolución se negoció en febrero y hoy sigue sin publicarse. Esta resolución establecía los procedimientos para elegir ámbitos y preferencias. Establecía plazos concretos para la activación de puestos singulares, así como otros aspectos que favorecen y completan la orden de interinos.