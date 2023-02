Tenerife invierte 1,4 millones en una nueva resonancia magnética

La Universidad de La Laguna (ULL) y el Cabildo de Tenerife han adquirido por 1,4 millones de euros una resonancia magnética de última generación, que promete mejorar la actividad científica de la universidad y acelerar los procesos clínicos en la isla. La nueva máquina se ha instalado en el Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa) –ubicado en la base del helipuerto del Hospital Universitario de Canarias (HUC)– que realiza más de 10.500 pruebas de resonancia al año o 40 al día.

«Con el nuevo equipamiento, este servicio gana en calidad de imagen y en rapidez», resaltó el presidente del Cabildo insular, Pedro Martín durante la inauguración de la nueva maquinaria. El presidente tinerfeño hizo hincapié en que se trata «de la máquina más moderna y avanzada de cualquier centro sanitario público en España», lo que, como insistió, coloca a Tenerife a la vanguardia del país.

La máquina Signa Premier XT, fabricada por GE Healthcare, permite no solo acelerar muchísimo la rapidez con la que se hacen los estudios debido a su equipamiento íntegramente digital, sino también implementar muchas pruebas que antes no era posible. Como señaló José Luis González Mora, responsable del equipo científico de la ULL de Imetisa y principal impulsor de este proyecto, gracias a «esta nueva máquina la capacidad de trabajar al mismo nivel, tanto en investigación como en clínica, que el mejor hospital del mundo».

Su adquisición ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros, de los que el 70% es aportado, a través de una subvención concedida a la ULL por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y resto corresponde a Imetisa y a fondos propios de la Universidad.

La compra tiene un «doble objetivo», como remarcó Martín. Por un lado, tiene potencial para mejorar los servicios sanitarios que se prestan a la población tinerfeña, dado el compromiso de este Instituto con la salud de los canarios. Pero, al mismo tiempo, su adquisición sirve para ampliar la capacidad de investigación en ciencias de la medicina, dado que su uso se compartirá al 50% con la ULL. De este modo, la maquina se dedicará durante las mañanas a trabajar con pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS), y por la tarde se destinará a estudios científicos.

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, destacó «la importancia de la colaboración» entre distintas entidades, tales como el Cabildo de Tenerife y con el Servicio Canario de Salud para participar con Imetisa en este proyecto. Y es que, como insistió, es la única forma de «contar con una infraestructura tan importante para seguir desarrollando la investigación de gran nivel que se hace en la Universidad». «Sólo colaborando vamos a poder resolver los grandes retos que tenemos en Canarias», concluyó.

Marián Franquet, consejera de Acción Social del Cabildo insular , también hizo hincapié en esa colaboración «imprescindible» entre el Servicio Canario de Salud, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. «Es clave para poder avanzar en todos los temas de salud pública», remarcó la consejera, quien también destacó la contribución del personal de Imetisa, por haber «sido el que ha puesto el empeño y las ganas para que esto saliera adelante».

Además, el equipo científico de la ULL mantiene colaboraciones con con otros grupos de investigación de instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de Harvard (USA), Universidad de Cambridge (UK), King’s College London, (UK), University of Toronto Scarborough, (Canadá), University of Hull, (UK), Fraunhofer Institute for Medical Image Computing MEVIS(Alemania), Instituto Karolinska, (Suecia) entre otras instituciones internacionales de prestigio.