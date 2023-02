La influencer Hilda Siverio, tinerfeña que mostraba siempre con una sonrisa su lucha contra el cáncer de mama, ha fallecido este jueves, 9 de febrero.

El pasado mes de enero, su hija Valeria explicó que su madre se encontraba en una situación "muy crítica" en el hospital.

Su último vídeo ya hacía presagiar lo peor a sus seguidores. "Aquí estoy, luchando como una campeona", decía ella misma sin perder su inconfundible sonrisa. Sin embargo, a pesar de la fuerza que quería transmitir, se encontraba en el hospital recibiendo cuidados paliativos.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunció en la tarde de este jueves el fallecimiento de Hilda, con un mensaje en su cuenta personal de Facebook:

"Otra triste noticia. Hilda Siverio, una luchadora infatigable, un ejemplo de vida ante la adversidad nos deja hoy.

Una alegría que se apaga en nuestro día a día, pero que quiero que quede en la memoria colectiva.

Nadie como ella para enseñarnos a vivir y seguir con una actitud positiva pese a todo.

Nos quedamos con tu sonrisa. Hasta siempre, amiga".

Con este emotivo mensaje, el regidor chicharrero quiso homenajear a su amiga.

En el corazón de todos

Hilda Siverio García ha fallecido tras una larga batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2014. La tinerfeña llegó al corazón de miles de personas en todo el mundo porque siempre le puso una sonrisa a la enfermedad y enseñó a muchos a motivarse pese a la adversidad y el dolor que supone padecer una enfermedad de este tipo. Hilda no padecía un cáncer de mama tipo, sino el subtipo más agresivo que existe y que, hasta la fecha, no tiene cura: el triple negativo metastásico.

Pese a todo, la enfermedad ha terminado por llevarse a esta mujer de cuya sonrisa nadie se olvidará; todo un ejemplo de pasión por la vida, de amor hacia su familia y por cualquier persona que se le acercara para hablar o escribirle. Siempre encontraba una palabra, una canción o su ya eterna sonrisa para consolar y reconfortarnos a todos los que nos asomábamos a su ventana en las redes sociales.

En sus redes sociales siempre usó el hashtag "#Unpoquitomás" o #quebonitaeslavida porque Hilda siempre eligió sonreír para arrastrar y ayudar a miles de personas durante su trance por la enfermedad.

Hilda Siverio fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2014 cuando estaba embarazada, no quiso abortar y eso aceleró todo el proceso de lucha que la ha llevado hasta su triste final. Con siete operaciones derivadas del cáncer que padecía y metida en estudios por su tipo de cáncer genético, no solo mostró su sonrisa a la vida. Fue una luchadora incasable para demandar de los gobiernos que mantuvieran partidas presupuestarias prioritarias para la investigación, no solo la investigación del cáncer que le aquejaba, inversión para estudiar cualquier enfermedad que no haya sido erradicada o que siga produciendo muertes por falta de recursos para dominarla.

Hilda Siverio, en una de sus tantas demandas a las administraciones públicas, afirmaba: "Me da pánico con que normalidad asumimos la muerte de personas por enfermedades. Hace más de 40 años moría la gente por varicela, sarampión, enfermedades ya erradicadas y gracias a la investigación se llegó a la creación de vacunas que hoy salvan vidas, sueño con que eso ocurra con el cáncer y tiene que ocurrir, pero no se están empleando lo medios necesarios".

Hilda Siverio no solo fue una luchadora contra el cáncer, también debió asumir la muerte prematura de su hermano y consejero del Club Deportivo Tenerife, Ricardo Siverio, quien se quitó la vida de un disparo en 2013, o el enjuiciamiento de su padre, Jacinto Siverio, por un delito de homicidio y tenencia de armas de fuego cuando intentó repeler con un revólver el violento asalto que sufrió en su vivienda en Arafo a manos de dos asaltantes, causándole la muerte de forma accidental a uno de ellos en 2015.

Un duro pronóstico

El cáncer de mama triple negativo metastásico se diferencia de otros tipos en que crece y se propaga de forma más rápida, cuenta con opciones de tratamiento extremadamente limitadas y tiene un peor pronóstico.

Su tratamiento se decide en conjunto por un equipo multidisciplinar conformado por muchos profesionales con el objetivo de aumentar la supervivencia e intentar ofrecer una buena calidad de vida al paciente.

Además de quimioterapia para determinados casos de cáncer de mama triple negativo metastásico, en la actualidad existen algunos tratamientos innovadores con buenos resultados.

Hilda Sivero escribió las siguientes líneas:

Carta a mi cáncer:

"Llegaste a mi vida como un ciclón, intentaste borrar todo lo bueno que tenía en ella, llegaste para llenarme de dolor, para que mi tiempo se detuviera y se volviera lento y a la vez un suspiro, llegaste para llenar mi espacio de lágrimas, de dolor, que equivocado estabas conmigo, viniste como una brisa, en forma de tempestad, gris y oscura para apagar mis días de Luz.

Llegaste queriendo llenar mi mente de miedos y arrebatar mi sonrisa, me enseñaste con una gran cachetada lo dura que es la vida, me enseñaste que mi pasaje en este viaje llamado vida no tenía fecha de llegada. Es más, no me diste ni tiempo a saber que estaba de viaje. Viniste y me has enseñado tanto, que ya sé. Que no me importa, quizás porque aprendí que ya la vida no son plazos, ni ciclos, ni espacios, son momentos únicos e irrepetibles. Y yo te grito que te doy las gracias por enseñarme que esa es la única realidad de la vida. Que aquí nadie es eterno, que lo único seguro es que naces para morir y yo te he enseñado cómo he querido convivir contigo.

Mi humor apaga tú fuerza, el coraje de levantarme pisando fuerte para recordarte que sigo viendo la vida tan bonita. Sé que cuanto más río, más débil eres para mí. Cuánto más vivo cada día, más mueres tú en mí. Me enseñaste que la dueña de mi cuerpo soy yo y es tan bonito ver la vida así…

Me mandas dolor y yo seguiré regalándote sonrisas. Te he dado algo que no esperabas y es no luchar contra ti, sino darte las gracias por este milagro diario. He vivido tan bonito: amar y ser correspondida. Ojalá no se olvide el recuerdo de mi sonrisa…"

Icono

La influencer nunca perdió las fuerzas y así se lo transmitía a sus seguidores. Convertida en un icono de la lucha contra el cáncer, nunca perdió los ánimos y sus vídeos se viralizaban por la naturalidad con la que hablada de su enfermedad. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas personas que padecen cáncer.

Su historia

Hilda Siverio nació en Tenerife en 1971. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo fue diagnosticada de cáncer de mama. El año pasado, su enfermedad avanzó y el cáncer mutó en una metástasis ganglionar y ósea con un pronóstico poco favorable.

Aún así, siempre siguió mostrando su eterna sonrisa. 'Sácale una sonrisa al cáncer'. Este era su lema, como reza su cuenta de Facebook. Una sonrisa que nunca perdió y con la que decidió enfrentarse a su enfermedad y aprender a convivir con ella.