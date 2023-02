Comedores y transporte escolar para lograr la equidad educativa en Canarias

Una correcta alimentación y el acceso al transporte para el alumnado canario son, para el Consejo Escolar de Canarias (CEC), dos de las claves para reducir el abandono escolar y garantizar la inclusión y la equidad educativa en el Archipiélago. Por primera vez en sus 35 años de historia, el CEC ha realizado su Informe sobre la realidad educativa de Canarias 2022 centrado en las políticas para la igualdad de oportunidades y la equidad educativa, que acaba de presentar además ante la Diputación del Común. En este informe el órgano educativo de consulta destaca la necesidad de disponer de una "compensación social" para aquellos alumnos en situación de vulnerabilidad, que no solo contribuirá a la inclusión y la equidad sino que revertirá en la reducción del abandono educativo en el Archipiélago.

La presidenta del CEC, Natalia Álvarez, explicó que "nadie debe tener la excusa de la falta de transporte y una mala alimentación para no acceder a la educación". En el caso de los comedores escolares, puntualizó que Canarias ocupa el cuarto puesto entre las comunidades autónomas españolas en número de comensales en Primaria, pero para Educación Secundaria solo existen once centros en toda Canarias que oferten este servicio. "No puede ser un proceso discontinuo y por eso hay que garantizar la alimentación del alumnado que cumple los requisitos para la cuota 0 de comedores escolares pero asiste a centros sin comedor", reflexionó. En concreto, para estos dos servicios, afirmó que debe existir una "accesibilidad universal".

Otro de los aspectos que destaca este informe y en el que también hizo hincapié el diputado del común, Rafael Yanes, es en la necesidad de ampliar la oferta de plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años en Canarias. La presidenta del CEC recordó que Canarias lleva mucho tiempo disponiendo únicamente de oferta privada -a la que hay que agradecerle el enorme esfuerzo realizado, afirmó Álvarez- o plazas municipales, pero con la pandemia cerraron muchas escuelas. Ahora, con el plan estratégico elaborado por la Consejería de Educación, "vamos a tratar de llevar la oferta a todos los rincones del Archipiélago e incrementar la oferta para así alcanzar la media nacional y europea". En este sentido, una de las propuestas del CEC recogido en el informe es realizar una campaña de sensibilización social para difundir la importancia y efectividad de la enseñanza de 0 a 3 años.

No obstante, para lograr todas estas mejoras, el Consejo Escolar de Canarias considera indispensable "incrementar progresivamente la inversión educativa, haciendo cumplir el acuerdo unánime del Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias de 2013 hasta situarse progresivamente como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB)". "No es ningún capricho, sino que es algo necesario para garantizar los servicios educativos", sentenció Natalia Álvarez quien añadió la necesidad de "garantizar la financiación de nuestro sistema educativo hasta equipararse a la inversión de los países de la Unión Europea punteros en esta materia".

Informe pionero

El Informe sobre la realidad educativa de Canarias 2022 centrado en las políticas para la igualdad de oportunidades y la equidad educativa del Consejo Escolar de Canarias hace alusión a anteriores documentos realizados por este órgano y en los que de hecho ha participado de manera indirecta la Diputación del Común. En este sentido, este órgano cuenta con información acerca de las necesidades específicas de apoyo educativo, propuestas para libros de texto y comedores, los problemas de la educación Infantil de 0 a 3 años, datos sobre los servicios de apoyo idiomático o de educación afectivo sexual. "Nos hemos nutrido de los informes que ellos han realizado antes para dar una imagen general de este ámbito", resumió la presidenta del CEC Natalia Álvarez. Así, este informe incluye propuestas para mejorar la igualdad de oportunidades y aproximarse más a la idea de equidad educativa que plantea el Consejo Escolar de Canarias a través de políticas sociales y sus repercusiones en los colectivos más vulnerables.