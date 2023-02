La XVI edición de MiradasDoc Market, –que se ha realizado, por primera vez de forma presencial, tras dos años consecutivos de formato virtual– consiguió un récord de reuniones de negocios, con alrededor de 400. El dato es el primero de un balance inicial de este evento en torno al cine de realidad, que concluyó el viernes pasado en Guía de Isora con la entrega de los premios en los laboratorios para el lanzamiento de proyectos de documental DocSur y AfroLatam.

El Premio MiradasDoc Desarrollo al proyecto de DocSur –dotado con 3.500 euros– fue a parar al documental chileno Millionaire, de José y Felipe Isla, producido por ellos mismos junto con Ainara Aparici, quienes pretenden contar la historia de la gran odisea de un humilde campesino y su familia por cobrar un premio de lotería después de haber destruido sin querer el boleto ganador.

El jurado compuesto por Inti Cordera –director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de México, DocsMX– ; Markus Nikel –asesor internacional de la televisión italiana, RAI–; Nathalie Giboire Labid – jefa de ventas de la distribuidora francesa GAD–; Theresa Hill –directora adjunta de la plataforma africana de documentales Afridocs– y Melanie de Vocht – gestora del fondo IDFA Bertha Fund, de Países Bajos– fue el encargado de seleccionar este proyecto entre los diez que participaron en el Laboratorio DocSur.

Por su parte, el Premio del Laboratorio AfroLatam, que ofrece la asesoría de un año en producción y distribución a cargo de Claudia Rodríguez, de la consultora y distribuidora colombiana Preciosa Media, fue otorgado al proyecto brasileño Boy, que rodará Michel Carvalho y producirá Fernando Sapelli. Este, además, se hizo con el Premio DocsMX, que ofrece una estancia en el laboratorio vinculado con el certamen mexicano. Michel Carvalho dirigirá un filme sobre la vida de un trabajador del sexo negro en la ciudad de São Paulo rodado en un solo día.

El proyecto DocSur Lugar Seguro, de las chilenas Magdalena Hurtado y Milena Castro, fue galardonado, por su parte, con el Premio DocMontevideo, que consiste en la oportunidad de participar en las reuniones one to one del mercado de este festival en 2023 en Uruguay. En la cinta, en una gran casa las habitaciones esconden secretos que han tardado años en revelarse. Las voces de las sobrevivientes buscarán transformar el pasado a través del relato, construyendo un nuevo lugar seguro.

El premio que concede el Durban Film Market, de Sudáfrica, por su parte, fue a parar al proyecto de AfroLatam Djeliya, Memoire du Mandingue, que dirigirá Boubacar Sangaré y producirá Mamounata Nikiema. La coproducción entre Burkina Faso, Costa de Marfíl, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali y Senegal muestra la ambición de Sékou Timité: seguir los pasos de su difunto padre y convertirse en un Djeli, un griot, guardián de la memoria oral en África Occidental. Con ese fin, deja a su familia atrás para enfrentarse al mundo moderno por los caminos del mandingo. Por último, el Premio Miradasdoc-Subbabel para el subtitulado de una película fue para el proyecto de DocSur Casas Muertas de Rosana Matecki producido por ella misma y Claudia Lepage, Mariana Andrade y Natalia Imaz. Este filme venezolano, que aborda el presente de habitantes de ese país que se encuentran atrapados en un destierro en su propio país, sumergido por el capricho de unos bárbaros que lo gobiernan, se ha hecho además con el Premio otorgado por el Festival británico Sheffield Doc Fest –que es la primera vez que se entrega y que representa a uno de los mercados más importantes del mundo– y el Premio DocSP (Encuentro Internacional de Documentales de São Paulo), que consiste en la selección directa en las rondas de negocios del certamen brasileño.

«Lo que me interesa mucho del conocimiento que se acumula aquí es que hay muchas diferentes perspectivas, muchas diferentes experiencias históricas», dijo Caroline Haidacher, representante de la televisión pública austriaca, la ORF. «Soy la directora de un programa de documentales de historia, semanal. Busco temas muy internacionales, que nos conmueven a todos, a la audiencia austriaca tanto como a la audiencia española o venezolana, por ejemplo, pero con una perspectiva diferente, porque viene de otros contextos que no es simplemente el contexto europeo o austriaco, eso es lo que estoy buscando en MiradasDoc», explicó quien acudió por primera vez al Mercado de MiradasDoc. Para el canal Storyville de la BBC, el Mercado de MiradasDoc es un buen lugar «para hacer buenas conexiones con personas interesantes; para encontrar a realizadores talentosos de África y Sudamérica», aseguró Emma Hindley, que encabeza la sección de impulso de proyectos en este canal de televisión. «Quiero ver todas las películas. Y disfrutar de Tenerife», concluyó.