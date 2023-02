En España trabajan 330.000 enfermeras. Son el colectivo sanitario que sufre más agresiones. En 2021, con datos que ha presentado este martes el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), un total de 1.629. Andalucía, con 612 ataques a las profesionales, es la comunidad autónoma que peor puntúa. En el extremo contrario, en dos grandes regiones, como Madrid y Cataluña, es donde menos agresiones se producen. Con datos del Ministerio de Sanidad, el 19% de los agresores son reincidentes. Por eso, inciden desde el órgano colegial, sólo denunciando se previenen los ataques -la mayoría se producen en centros de salud- de un enorme impacto psicológico para las profesionales.

El CGE ha presentado este martes un plan integral contra las agresiones a enfermeras. Una lacra, según su presidente, Florentino Pérez Raya, quien llamó la atención sobre el déficit de profesionales que hay en nuestro país -que el Consejo cifra en 100.000- y las condiciones laborales "infames" que las enfermeras llevan años soportando con una presión asistencial insoportable. "Todo tiene su límite. Ni vejaciones, ni agresiones, ni violencia. Tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo ni sufrir lesiones por hacer su trabajo", denunció.

Con los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes al año 2021 -todavía están procesando los de 2022- se han registrado un total de 1.629 ataques a enfermeras, cifra similar a la del año anterior, cuando se contabilizaron 1.657. Por comunidades autónomas, las cifras son muy desiguales: Andalucía sobresale muy por encima del resto, con 612, seguida de Navarra (167), Castilla y León (161), Galicia (154) Islas Baleares (143), Castilla-La Mancha (112) y Murcia (102). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Extremadura (1), Melilla (1), Cantabria (3), Aragón y Canarias (7, cada una) y Cataluña (8). No hay datos del País Vasco.

El CGE admite que las cifras son dispares y que resulta llamativo que regiones con alto índice de población, como Madrid (41) y Cataluña (8), es donde menos ataques se hayan registrado. Hablan de "infra registro" y, también, de dotación. Aseguran que en Andalucía es donde hay menos directores de seguridad de hospital, por ejemplo. "No es que falten recursos, es que se gestiona mal", puntualizó Diego Ayuso, secretario general del CGE a quien acompañaba, para la presentación de los datos, Santiago García San Martín, presidente del Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios (OSICH) y director de Seguridad del Hospital Gregorio Marañón (Madrid). El mayor número de agresiones se produce en Atención Primaria. Después, en las Urgencias hospitalarias y, en tercer lugar, en los servicios de salud mental.

Ayuso insistió: los datos no reflejan el total de las agresiones reales. "Sabemos que hay una infra notificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian. De ahí, que desde el Consejo General de Enfermería siempre insistamos en la necesidad de denunciar estos hechos, pues una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce, y por tanto, no existe".

Un 19% de reincidentes

Por su parte, Manuel Yanguas, comisario principal, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e Interlocutor Policial Nacional Sanitario, llamó la atención sobre un dato que proviene del Ministerio de Sanidad: el 19% de agresores (datos 2021) son reincidentes, frente al 14% del año anterior, un porcentaje "muy alto", destacó. "Se normalizan ciertas actuaciones de los pacientes, como que grite o insulte", señaló y pidió que, siempre, se denuncie. Con datos de Policía Nacional, el año pasado se produjeron 2.624 actuaciones en centros sanitarios y 6.188 en domicilios y se detuvo a 92 personas.

En la rueda de prensa, el Consejo General de Enfermería también presentó las iniciativas que va a llevar a cabo en materia de formación y asesoría jurídica, en colaboración con los colegios provinciales de enfermería, así una serie de materiales con los principales consejos para evitar las agresiones a enfermeras. En ellos se refleja cómo prevenirlas, qué hacer durante el incidente, cómo actuar en visitas domiciliarias o qué hacer después de la agresión. También se ofrece información sobre el Interlocutor Policial Sanitario.

Datos de Sanidad

Las estadísticas de las enfermeras, complementan otros datos aportados el pasado verano por el Ministerio de Sanidad y que hablan de un claro aumento en las agresiones a sanitarios. En 2021, se registraron 10.170 sucesos en España respecto a las 8.532 del año anterior, lo que supone un incremento del 16,11%, según datos del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud, llevado a cabo por este departamento. Casi ocho de cada diez ataques fueron dirigidos al sexo femenino. En el 77% de los casos la persona agredida era una mujer, frente al 23% cometidas hacia hombres. Se debe, en gran medida, a una mayor feminización del sector, especialmente en las consultas.

Por otro lado, la mayoría de ataques se produjeron a profesionales de mediana edad, es decir, entre 35 y 55 años (52% del total); un 25% a los menores de 35 años y un 23% a los mayores de 55. En cuanto al nivel asistencial, en Atención Primaria y extrahospitalaria se notificaron 32,27 agresiones por cada 1.000 profesionales, mientras que en atención hospitalaria se comunicaron 8,37. Gracias a los datos, se observa que la tasa de agresiones es 3,85 veces mayor en ambulatorios que en hospitales. Además, el 92% tienen lugar en horario laboral.