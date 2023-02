«La inmunoterapia da la posibilidad de suspender tratamientos»

¿Qué balance hace de este primer Debate Internacional sobre Cáncer de Pulmón?

Estas reuniones internacionales son geniales porque aportan la perspectiva no solamente de nuestra situación de cómo tratamos los distintos tipos de cáncer en nuestro país, sino que nos dan también otra visión, de cómo se están tratando en otros centros muchas veces con las mismas con herramientas y tratamientos, pero pues a veces son pues perspectivas distintas de la enfermedad o enfoques un poco diferentes. Yo creo que todos ganamos.

¿Y personalmente?

Tengo un gran interés en los tratamientos con inmunoterapia porque han demostrado como ha cambiado el paradigma del tratamiento del cáncer y ha representado una revolución y en este congreso también se ha resaltado que es una estrategia que beneficia a un grupo de pacientes, nos gustaría que beneficiara a todos, pero que ese beneficio es sostenido en el tiempo y es muy bueno para los pacientes, lo primero, pero también para nosotros como profesionales.

¿Qué aporta la inmunoterapia para esa revolución?

Da la posibilidad de suspender los tratamientos y que la gente se reincorpore a una vida normal. Hay varias líneas de investigación en cáncer desde las alteraciones moleculares pero también como interacciona el sistema inmune con el cáncer. Es un área apasionante en la que cada vez hay más investigación, en la que se están descubriendo nuevas dianas inmunológicas sobre las que actuar o cómo combinar terapias inmunológicas con otras terapias que a lo mejor tiene un efecto más directo sobre el tumor, pero que están dando resultados pues muy prometedores.

"El cáncer de pulmón tiene muchas opciones de tratamiento gracias a la investigación"

¿Es una terapia que funciona con todos los pacientes?

Todos los tratamientos oncológicos no funcionan al 100% de los pacientes funciona en una proporción en un grupo de pacientes y por eso hay investigación, a pesar de que tenemos un grupo de pacientes que se benefician de esta estrategia de tratamiento tenemos que seguir investigando y estudiando qué le pasa a ese porcentaje en el que el sistema inmune, o sea, la modulación del sistema inmune, no es capaz de destruir a ese tumor. Es ahí donde hay mucha investigación, nuevos ensayos clínicos, nuevas combinaciones de inmunoterapia con otras inmunoterapias o con otras terapias anticáncer más tradicionales como serían la quimioterapia, la radioterapia las terapias dirigidas o los otros anticuerpos dirigidos.

En España el cáncer de pulmón es el más mortal. ¿Por qué?

Hay hábitos ambientales como es el tabaquismo, la biología del tumor que es ahí donde se está estudiando mucho, pero aunque puede tener una mortalidad alta esa mortalidad ha mejorado y en cáncer de pulmón hay muchas opciones de tratamiento porque ha habido una intensa investigación y estos pacientes se benefician de las terapias dirigidas contra mutaciones específicas que puede desarrollar el tumor y que están dirigiendo el crecimiento y la discriminación del tumor.

"Los anticuerpos hechos con ingeniería pueden dirigir las moléculas citotóxicas"

¿Qué se puede hacer?

En el cáncer de pulmón hay un número importante de dianas moleculares identificadas y para las que también hay tratamientos específicos. La inmunoterapia es el otro gran bloque de tratamientos que hay para estos pacientes, la quimioterapia sigue estando ahí sola o combinada con otras estrategias como son la inmunoterapia, los antigénicos. Es un tumor que tiene una mortalidad elevada pero se ha avanzado mucho en los últimos años y hay muchas opciones de tratamiento que están beneficiando ya a los pacientes.

¿El futuro es prometedor?

Están saliendo nuevos anticuerpos que están en las fases relativamente inicial de tratamiento, pero son anticuerpos y están hechos con ingeniería médica o genética que incorporan quimioterápicos en su estructura o que están diseñados para unirse a determinadas moléculas que hay en la célula y dirigir estas quimioterapias o esas moléculas citotóxicas directamente a la célula tumoral que son los que se llaman anticuerpos conjugados. Luego también tenemos anticuerpos bioespecíficos, porque tradicionalmente los anticuerpos son las moléculas que se unen a una diana terapéutica pero ahora se están diseñando que se unen a varias dianas a la vez. Esto es muy interesante y el cáncer de pulmón es uno de los tumores en el que está más avanzado el desarrollo de estos tipos de nuevas estrategias. Nuestro objetivo es el 100% de los pacientes curados. Se está consiguiendo cada vez más subir el nivel de beneficio de los pacientes pero como no podemos beneficiar a todos surgen nuevas estrategias terapéuticas para mejora las opciones de tratamiento y los resultados.

"Surgen nuevas estrategias terapéuticas para mejorar las opciones y los resultados"

¿Cómo ha afectado la covid-19 a la investigación?

La investigación ha seguido, aunque hubo un parón que nos afectó a todos y en todos los aspectos de la vida social, pero luego a nivel médico y de investigación todas las actividades se retomaron rápidamente. Los ensayos clínicos han continuado, la investigación ha continuado y yo quiero pensar que aunque hubo un parón en lo peor de la pandemia estamos ya completamente de vuelta a normalidad y ya hace tiempo.

¿Qué papel juegan las mujeres en la investigación oncológica en España?.

Pues muy importante. Yo creo que en Oncología estamos ahí y estamos representadas en todos los campos e la investigación. Tanto a nivel clínico como a nivel de una investigación más académica básica. Hay mucha concienciación de estar ahí, no hay límites ni impedimentos, depende de los deseos de cada una y sus intereses formativos y profesionales. Nunca me he encontrado que por ser mujer no haya podido desarrollar mi vida profesional y de investigación.