El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, confía en que el denominado edificio Auditorio de la capital tinerfeña, cuya compra al Ayuntamiento de Santa Cruz surgió como una oportunidad en medio del anterior proceso, podrá acoger, en un plazo breve de tiempo, unos 20 juzgados desperdigados ahora por distintos emplazamientos de la ciudad. Cabe recordar que el también conocido como edificio de Plasencia, en referencia al empresario constructor Antonio Plasencia, fue entregado por este al consistorio capitalino en compensación por la responsabilidad civil derivada de la sentencia por el caso Las Teresitas, en el que fueron condenados, entre otros, el propio Plasencia, el empresario Ignacio González Martín (fallecido en prisión) y el exalcalde de la capital Miguel Zerolo. Ahora, la corporación municipal está en proceso de vender el inmueble al Ejecutivo autónomo por 22 millones de euros. En el mismo se prevén ubicar 17 órganos judiciales de diversas jurisdicciones.

Además, Julio Pérez desgranó el pasado, presente y futuro del proceso seguido para construir la gran ciudad de la Justicia, un espacio destinado a completar las instalaciones actuales, que estará situado detrás del centro comercial de El Corte Inglés y que obligó a cambiar el planeamiento urbanístico de esa zona y que su departamento impulse la presentación de uno nuevo. El consejero mostró su esperanza de que este proyecto se haga realidad, tras los trabajos realizados, a lo largo de este mandato. Afirmó que la Justicia no solo son espacios, pero son imprescindibles, porque, si no son adecuados, «no podemos crecer». Aludió a las dificultades que existen en Santa Cruz para instalar nuevos juzgados, una vez aprobados por el Ministerio de Justicia; todo lo contrario de lo que ocurre en Las Palmas, que sí cuenta con amplias y modernas instalaciones en la Ciudad de la Justicia.

Pérez criticó este viernes en la cámara regional que, a veces, se reclama al Gobierno de Canarias más digitalización por parte de sectores de la actividad judicial que no la utilizan. Cabe recordar que esta semana esa reivindicación se planteó por el nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, José Manuel Niederleytner, durante su toma de posesión en dicho cargo.

Julio Pérez critica que, a veces, se pide más digitalización por parte de <<sectores que no la utilizan>>

Pérez afirmó que en esta materia el Ejecutivo autónomo ha dado pasos importantes. «Hemos avanzado mucho en los instrumentos y medios de digitalización, ahora debemos hacerlo en los conocimientos y la capacidad para utilizarlos», dijo durante su comparecencia parlamentaria.

A pregunta de una diputada del Grupo Parlamentario Socialista, el consejero puso como ejemplo del trabajo efectuado por su departamento la implantación del sistema de gestión procesal Atlante Web, que incorpora el expediente judicial electrónico, y el despliegue del Arconte-Aurea, que permite la grabación de actos judiciales a través de un modelo único en todos los partidos judiciales.

Recordó que la fiscal superior de Canarias definió a Atlante Web como uno de los mejores sistemas

Sobre el primero de ellos, recordó las palabras de la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, en esa misma Comisión, subrayando su buen funcionamiento y calificándolo como unos de los mejores, si no el mejor, de los sistemas implantados en España. Julio Pérez indicó que el proceso de pasar de una Justicia basada en el papel a una basada en medios electrónicos es una tarea que no solo corresponde a la Administración de Justicia, sino también al resto de operadores y advirtió de que, «a veces, se nos demanda más digitalización por sectores que no la utilizan».