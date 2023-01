Naomi Kawase llega a MiradasDoc con expectación por la reacción del público ante su propuesta cinematográfica. «Me gustará ver la reacción, al comparar dos películas filmadas en el mismo lugar, tengo ganas; me pareció muy interesante la selección de estas dos películas», aseguró la prestigiosa cineasta japonesa antes de trasladarse hasta Guía de Isora, el municipio en el que se desarrolla desde hace 16 años el Festival y Mercado Internacional de Cine Documental MiradasDoc. Se refiere así a dos de las películas incluidas en la muestra sobre su obra que se exhiben este sábado en el Auditorio de Guía de Isora: Somaudo monogatari y Moe no Suzaku, ambas producidas en 1997.

«Al ver que decidieron proyectar Moe no Suzaku recibí una grata sorpresa –dice la cineasta–. Es una película de ficción, filmada en un pueblo remoto en las montañas y los personajes son la gente local que vive allí realmente; ellos son los que actúan». En cambio, Somaudo monogatari es un documental rodado en el mismo lugar que la anterior, por eso «tengo ganas de ver cómo se siente la gente». La directora recogió anoche el premio Mirada Personal en la gala inaugural de la XVI edición del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora. Antes lo recibieron figuras tan destacadas como Claire Simon, Isabel Coixet, Gianfranco Rosi, Luis Ospina, Avi Mograbi, Montxo Armendáriz, José Luis Guerín, David Bradbury, Joaquín Jordá, Abbas Kiarostami, Basilio Martín Patino y Patricio Guzmán.

Kawase se refirió con interés al hecho de que primer documentalista galardonado por MiradasDoc fuera el iraní Abbas Kiarostami, porque esta elección marca significativamente la personalidad del festival y su mercado: «Al igual que en la obra de Kiarostami, veo que no hay diferencia clara entre ficción y documental; existe, pero no se aprecia una gran diferencia entre las dos categorías. Aprecio y valoro muy positivamente la selección de películas en este festival. Mantener un festival no es nada fácil, más bien es muy trabajoso. Pienso que las Islas Canarias en sí es un lugar muy especial y celebrar el festival aquí tiene valor. También, al conocer las valoraciones de mis películas y cómo las han seleccionado, he sentido que este es un festival muy apreciado. Podemos decir casi que es único en el mundo, muy peculiar, en el buen sentido. Para mí es un honor participar en este festival y vengo con mucha expectativa», manifestó la directora.

Proyección

La proyección de las tres primeras películas de Kawase en MiradasDoc comenzará este sábado a las 16:30 horas en la sala 2 del Auditorio de Guía de Isora, con dos documentales: Tarachime (Nacimiento y maternidad, 2006) –un corto en el que la directora se enfrenta a su madre adoptiva, a la que abandona en su vejez ante el advenimiento de su propio hijo– y Somaudo monogatari (1997), un retrato de la vida en un poblado de montaña donde la soledad, el trabajo duro y la vejez son los ejes de la vida diaria de unos campesinos.

A partir de las 19:00 horas se exhibirá Moe no Suzaku (1997), una cinta sobre la vida en un remoto pueblo maderero de Japón reflejada en el quehacer cotidiano de una familia. Sobre esta película, Kawase destacó que es una obra de ficción y que «al proyectarse en un festival de documentales, tengo ganas de conocer cómo la recibirá el público». La directora aclaró que el método de filmación de esta cinta fue «muy parecido al de los documentales» y cita como ejemplo el que se rodó en el mismo orden de escritura del guion, con el fin de que «las personas que interpretan a los personajes estén viviendo otra vida en la película».