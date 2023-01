La Educación Superior se caracteriza por tres elementos, la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Lograr que estas tres dimensiones funcionen a favor de los estudiantes y de la sociedad es una tarea compleja y multidimensional que requiere el trabajo coordinado de sus actores. En este contexto, las universidades tienen la necesidad de adaptarse constantemente para dar respuestas a las demandas del mundo actual. Además, es esencial que se apoyen en la innovación como elemento central de la generación de conocimiento y así trasladar sus indudables beneficios a la sociedad.

Es por ello por lo que la Universidad Europea de Canarias aboga por la innovación educativa y la investigación como parte de su modelo académico, para dar respuesta a las exigencias de una sociedad que avanza a gran velocidad.

Precisamente para responder a las demandas actuales, el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Canarias, José Serrano, afirma que desde la institución están inmersos en un proyecto de innovación en Ciencias Sociales, «con la creación de nuevos planes de estudio que se van a implantar próximamente, tanto en grado como en posgrado, vinculados con la Educación».

Parte de la innovación implica contar con un portafolio de titulaciones que lleguen a perfiles de estudiantes con distintas necesidades formativas. En este sentido, desde la facultad que lidera José Serrano tiene previsto implementar el Máster en Educación Bilingüe; el Grado en Educación Primaria; Grado en Educación Infantil; el Máster Universitario de Tecnología Educativa y Competencias Digitales; además del Máster Universitario de Formación del Profesorado que ya se está impartiendo.

Al mismo tiempo, la institución, que el pasado año celebró su décimo aniversario en Canarias, tiene en su hoja de ruta implantar el Programa de Doctorado Interuniversitario en Innovación Socioeducativa con la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Europea de Valencia, que desarrolla la investigación centrada en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, relacionados con la asimilación de contenidos, la innovación educativa y la adquisición de competencias en el ámbito socioeducativo. Este programa atiende, además, a las posibilidades de desarrollo de la innovación y la inclusión educativas en términos de construcción social, reconociendo la educación como fundamento social, formativo e integrador.

La investigación desde el aula

Para Serrano, «la formación en Educación es vital, en tanto que los profesionales de la educación son claves en la promoción de la innovación educativa. Los profesores son las personas capacitadas para redefinir procesos educativos, generar conocimiento y desarrollar competencias para lograr que los estudiantes puedan convertirse en profesionales exitosos». «Los profesores son –matiza el director de la Facultad de Ciencias Sociales– los facilitadores que incorporan el conocimiento al aula, pues cada día deben afrontar el reto de mejorar las capacidades de los estudiantes».

La Universidad Europea, a través del Área de Investigación y Doctorado, promueve y gestiona la participación de los docentes y estudiantes en proyectos de investigación, permitiendo que los profesores puedan incorporar a su docencia los conocimientos y los avances más actualizados que se derivan de sus investigaciones y de la comunidad científica a la que pertenecen.

De tal forma, que la Universidad Europea logra la excelencia a través de la priorización de las líneas de investigación buscando sinergias entre los equipos de investigadores y centrando en ellas todos los recursos. También desarrolla una investigación aplicada y útil para la sociedad, relevante y visible, de carácter multidisciplinar e internacional, y realizada con altos estándares de rigor y calidad científica. Asimismo, la investigación se vincula con la docencia, de manera que este conocimiento repercute directamente en los estudiantes, que son el centro sobre el que todo se articula.

Enfoque multidisciplinar

Sirva como ejemplo, entre las distintas investigaciones el Grupo de Investigación en Rendimiento Académico (GIRA), que dirige el doctor en Educación y profesor del máster de Formación del Profesorado, Daniel Rodríguez Rodríguez, en el que se busca analizar las variables que influyen a nivel micro, macro y mesosistema en el rendimiento académico del alumnado y sus implicaciones para el estudiante. La investigación se lleva a cabo a través de un abordaje multidisciplinar (psicológico, familiar, social y socioeconómico) en estudiantes de educación primaria, secundaria y universitarios.

Asimismo, algunos miembros del grupo de investigación GIRA han realizado un estudio acerca de la opinión tienen padres y madres de estudiantes de educación primaria sobre la educación bilingüe. Alguna de las conclusiones a las que se acerca este trabajo, como señala Daniel Rodríguez es que «los padres y las madres aluden principalmente a la mala aplicación de técnicas didácticas y a la falta de capacitación lingüística de los maestros, al sobreesfuerzo y ansiedad experimentada por el alumnado y a la dificultad que sentían ellos mismos para participar en la educación de sus hijos y poder ayudarles con las tareas escolares». Para el investigador, «si se quiere que los estudiantes de primaria y secundaria tengan buenos resultados en una formación bilingüe, tal y como reclama el mercado laboral cada vez más competitivo, lo correcto sería que los profesores de esta materia contaran, al menos, con un máster en educación bilingüe, pues así los programas bilingües sí se aplicarían correctamente y no habría la controversia que existe en España de si el bilingüismo es bueno o no. En otros países europeos este debate no existe, y se acepta y promueve la educación bilingüe», matiza Rodríguez.