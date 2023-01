Cada policía controla a 85 mujeres en el sistema VioGen de la provincia tinerfeña

La protección de las víctimas de violencia de género a través del denominado sistema VioGen, que consiste en un seguimiento individualizado a cada mujer afectada en base a una valoración del riesgo que corre su vida, no resulta sencilla y, en ocasiones, se pone en entredicho si una de esas beneficiarias del protocolo es asesinada por su pareja o expareja. En Canarias algunos sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil exponen cuál es la situación desde su punto de vista y el de los profesionales que deben tratar de proteger a las beneficiarias. Como es lógico, el SUP y la UFP demandan más agentes para que cada funcionario tenga un número menor de mujeres a su cargo. En base a los datos del SUP, en la demarcación de la Policía Nacional en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote cada agente atiende a unas 120 víctimas. Y en el caso de Tenerife y La Palma, esa asignación es de 85 afectadas por cada funcionario. Esa proporción se incrementa si uno de los policías se va de vacaciones o está de baja o permiso, por ejemplo, ya que su labor es asumida por uno o varios compañeros.

Marcos Santiago, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía), asegura que, sobre el papel, la Policía Nacional destina a 127 agentes y mandos a las víctimas de violencia de género, de los que 71 actúan en la provincia de Las Palmas y 56 en la de Santa Cruz de Tenerife. Pero esta cifra global se divide en dos grupos englobados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), integrado en la Brigada de Policía Judicial. Uno se encarga de investigar los delitos de agresiones físicas o psicológicas a las víctimas. Y el otro lo forman los agentes que hacen seguimiento a las víctimas incorporadas al sistema VioGen, con diferentes de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Según Marcos Santiago, en estos últimos equipos hace faltan cinco o seis policías más en la provincia de Las Palmas, así como otros diez para la de Santa Cruz de Tenerife. Según el secretario general del SUP, «llevamos muchos años pidiendo un aumento de personal», entre otras cosas, porque las víctimas de violencia machista han subido en la última década. Por ese motivo, cree necesario modificar el catálogo de puestos de trabajo, para aumentarlo de manera directa, sin detraer recursos humanos de otras unidades. En las comisarías de Tenerife deberían trabajar 19 agentes y mandos más, según los datos de UFP Cada mujer incorporada al VioGen con un elevado nivel de riesgo tiene un teléfono del funcionario que debe protegerla, que tiene disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana para atenderla; «aunque lo llame a las tres de la madrugada» porque percibe que el denunciado se ha aproximado al lugar donde está. Por esas características del trabajo, el SUP demanda que la protección a las víctimas «sea una especialidad y los agentes tengan mayores retribuciones, en función de su disponibilidad». Otra demanda de este sindicato es que este grupo tenga unas dependencias específicas y exclusivas, para que las víctimas puedan ser asistidas con la mayor discreción posible y «así evitar una doble victimización». La UFP (Unión Federal de Policía) solicita también mayor inversión en medios materiales y recursos humanos para la UFAM, integrada por una Unidad Central y 173 unidades territoriales. En los casos de riesgos medio y alto, la atención a las víctimas se intensifica, con vigilancias frecuentes en el domicilio, lugar de trabajo y centro escolar de los hijos. Aclara que los episodios calificados como extremos son los más difíciles, puesto que se requiere la implicación no solo de agentes de la UFAM, sino también de Seguridad Ciudadana para hacer vigilancias permanentes. Apuntan desde la UFP que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife las denuncias por violencia de género en 2022 aumentaron un 25% respecto a 2021, «lo que repercute directamente en el trabajo de la UFAM». Para este sindicato resulta llamativo que la cifra de víctimas crece de forma considerable en los últimos años, mientras que el número de agentes es el mismo, «por lo que se ven desbordados, al no poder asumir los seguimientos de las mismas como quisieran», aclaran los responsables de esta organización sindical. Esta semana se ha sobrepasado el millón de víctimas en España por violencia de género desde la creación del VioGen, lo que para la UFP es un dato «demoledor y ejemplarizante de la magnitud del problema al que nos enfrentamos». Al igual que el SUP, comentan que «la situación de las UFAM» en Tenerife y La Palma «es preocupante, tanto por el déficit de personal en las plantillas, así como la falta de instalaciones adecuadas». Entre las diferentes tareas asignadas a estos agentes de la UFAM figuran: recepción de denuncias, realización de informes, valoraciones de riesgo, contacto periódico con las víctimas, investigaciones, protección a las afectadas y menores relacionados con ellas, entre otras. Para la UFP, esto genera «situaciones de estrés, lo que deriva en cansancio emocional, sobre todo en los grupos de protección», al tener los agentes un teléfono de atención las 24 horas, «sin que se respete la desconexión digital y, a nuestro parecer, vulnerando la plena conciliación de la vida laboral y familiar». Los representantes de este sindicato añaden que también es necesario «un considerable refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer, que se encuentran desbordados». Según la UFP, la solución no la puede dar un mando policial, tiene que haber voluntad política para aplicar soluciones en los ámbitos necesarios. Además, este sindicato pide una reposición y aumento de las plantillas de la UFAM en Santa Cruz de Tenerife, a través de cualquier mecanismo para cubrir las vacantes, como comisión de servicio de carácter urgente, designación de funcionarios de las propias comisarías, aumento del catálogo de puestos y mejora de la retribución económica. Recuerdan en la UFP que el año pasado se convocó un concurso interno para cubrir puestos de manera voluntaria en la UFAM de la Comisaría Provincial y no hubo solicitantes, «al no resultar atractivo por la carga de trabajo que conlleva y la baja productividad económica». Una asociación del Instituto Armado propone incorporar a agentes que ahora están en la reserva Dicho sindicato afirma que en la UFAM de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife faltan un inspector jefe, dos inspectores, dos subinspectores, dos oficiales y cuatro policías. En la Comisaría de La Laguna se requiere, al menos, cuatro agentes más, pues es uno de los territorios con más incidencia de violencia de género. En el Puerto de la Cruz-Los Realejos se necesitan, como mínimo, dos nuevos agentes. Y en el Sur de Tenerife (zona turística de Adeje y Arona), se demandan otros dos funcionarios. Todos estos equipos requieren espacios adaptados para atender a las víctimas y los menores, mientras que en el de la Brigada de Policía Judicial se requieren cuatro ordenadores y en el de La Laguna, un equipo informático más. Otra necesidad es la formación continua de los agentes, dado que ahora no reciben cursos de reciclaje ni preparación específica en la materia. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) afirma que la determinación de reforzar a los equipos VioGen llega en un momento más que necesario y, en cumplimiento de la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, se deberían integrar en los mismos a los guardias civiles en reserva. «Detraer a efectivos de Seguridad Ciudadana para que formen parte de los equipos VioGen no hace más que nutrir la problemática de una plantilla cada vez menor», afirma este colectivo. La carga de trabajo que soportan los agentes de unidades operativas aumenta casi a diario y son estos quienes más sufren la falta de personal por la creación de grupos de este tipo. Desde AUGC aclaran que los equipos VioGen, ROCA (robos en el campo), Arroba (delincuencia en internet de nivel bajo y medio), entre otros, han surgido como respuesta al incremento de algunos delitos o a la aparición de nuevos crímenes. Pero para que estas tengan agentes no se puede «seguir esquilmando» a las patrullas de Seguridad Ciudadana, dicen desde esta asociación. «La Dirección General de la Guardia Civil debería atender el malestar que predomina y cubrir de manera planificada estos puestos, dejando atrás el actual sistema de traspaso de agentes sin catálogo previo de puestos de trabajo, sin transparencia, sin concurso de méritos ni consideración de la experiencia profesional», apunta. La solución que propone la AUGC tiene una triple vertiente. Sobre la idea de destinar a agentes en la reserva, dice el colectivo que así se cumpliría la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial, que contempla destinar 100 millones de euros cada año para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. Tras la correspondiente formación especializada, se podría prestar una atención apta a las víctimas, motivo por el cual VioGen tendría que ser reconocida como una especialidad pero, como indicamos, bien creada desde su base y dotando a la Unidad con los recursos necesarios de los que hoy carece, recalca la AUGC. Así considera que el servicio a la víctima podría ser mejor, proporcionándole mayor protección si los medios fueran suficientes y adecuados, señala la organización. La Ley ya establece las medidas, pero las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deben disponer de herramientas para hacerlas eficaces, advierte la AUGC.