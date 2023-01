Lluvia, calima y viento. Es el panonarama que le espera a Canarias durante este fin de semana según la predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteoerología (Aemet) para el Archipiélago, que apunta a los fuertes vientos como el prinpipal inconveniente para las Islas.

En concreto, la Aemet, que por el momento no ha decretado aviso, augura que las rachas podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora en las cumbres y en vertientes del este de las Islas de mayor relieve durante este sábado.

A últimas horas del día, el viento se intensificará, y con menor probabilidad, en las zonas mencionadas las rachas podrían ser ocasionalmente muy fuertes.

Lluvias

Sin embargo, no será el único motivo para estar pendiente del tiempo ya que las lluvias seguirán presentes en el Archipiéalgo. Eso sí, no será de manera generalizada ni con la misma intensidad en las Islas.

De esta manera, en la mayor parte del territorio de la provincia tinerfeña habrá lluvias en general débiles y ocasionales, mientras que en las islas orientales los cielos amanecerán nubosos pero irá despejando a medida que avance el día.

La temperaturas se mantendrán con pocos, con algún ligero ascenso en las máximas en las islas más orientales y en La Palma.

Ya para el domingo, la previsión de la Aemet es que en el norte de las islas de mayor relieve, predominen los cielos nubosos con probables lluvias ocasionales en general débiles. En el resto de zonas, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero ascenso en las mínimas en cumbres. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes noroeste y sureste.