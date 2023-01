El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la polémica iniciada por Vox en Castilla y León en relación al aborto. El partido de ultraderecha pretender obligar a la mujer que quiere interrumpir su embarazo a escuchar el latido del feto, copiando así el "modelo húngaro" del primer ministro de Hungría Viktor Orbán, también de ultraderecha.

Munilla ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que compara este proceso con el de las cajas de tabaco y apoya sin cortapisas la normativa que ha creado división entre PP y Vox en Castilla y León, los partidos que gobiernan esa autonomía, y que el gobierno central ha señalado que no permitirá que llegue a salir adelante.

En su mensaje, el obispo indica: "No añado ni resto una sola palabra al mensaje de esta imagen que os adjunto". En ella, se puede leer lo siguiente: "Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer aunque 'mi cuerpo sea mío'. Voy a abortar y no pueden hacerme oír el latido del feto para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer porque mi cuerpo es 'solo mío'. ¿De verdad?".

Más comentarios antiabortistas

Es la tercera vez que se pronuncia en sus redes sociales en relación a este tema en apenas cuatro días, siendo la de este miércoles la ocasión en la que más clara ha mostrado su postura. Este martes, Munilla indicaba que "hay latidos que despiertan conciencias" e "imágenes que sanan cegueras", donde adjuntaba además un vídeo en el que aparecía una ecografía.

El fin de semana, Munilla opinaba que el "concepto de libertad progresista" es "decidir sobre una realidad sin querer verla ni oírla", compartiendo además en sus cuentas de Twitter e Instagram una imagen de la bandera de Castilla y León y otra de una mujer tapándose los oídos con tapones y los ojos con un antifaz. En todas sus opiniones, el obispo apunta a la mujer embarazada.

Definición del concepto de "libertad progresista": Decidir sobra una realidad sin querer verla ni oírla. #Aborto pic.twitter.com/LNyK0eDPzy — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 15 de enero de 2023

En España, la ley del aborto permite interrumpir un embarazo de manera voluntaria hasta las 14 semanas de gestación. Este plazo solo se puede ampliar hasta las 22 semanas si existe un grave riesgo de salud para la vida de la embarazada, si existen anomalías graves en el feto o si existe presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida.

Manifestación contra el aborto

En noviembre, el obispo se manifestó frente a una clínica privada que practica abortos, una práctica que sin embargo es multable. En dicha ocasión, Munilla consideraba que "si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia".

En este día de #TodosLosFielesDifuntos he participado en la campaña de 40 Días Por La Vida, orando ante un abortorio en Alicante.

¡Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia!#SiAlaVida pic.twitter.com/8vjuqoW8jD — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 2 de noviembre de 2022

En la provincia de Alicante, los abortos voluntarios han aumentado un 7% en un año, en cuyas clínicas y hospitales tienen lugar cuatro de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad Valenciana. En 2021, último dato recopilado por el Ministerio de Sanidad, los abortos fueron en total 3.351 en el sistema sanitario público o privado de la provincia frente a los 3.122 de 2020. En la gran mayoría de casos, un 93%, fue a petición de la mujer, que puede solicitar la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación; frente al riesgo grave de anomalías en el feto, el segundo motivo de solicitud, con un 3,5% de los casos.

El pasado noviembre, el obispo Munilla lanzó otro polémico mensaje en sus redes sociales en relación a los embarazos. En él, Munilla pedía "que Dios nos proteja de esta generación", acompañado de una imagen de estudio en la que un perro aparecía dentro de un carrito de bebé.

El obispo de la provincia alicantina se ha pronunciado en sus redes sociales siempre en la línea de Vox cuando ha habido una polémica con políticas relacionadas con la mujer. También con la ley trans, cuando apenas hace unas semanas consideraba que "el colmo del mercantilismo político" es "convertir la antropología en moneda de cambio", acompañado de la etiqueta "ley trans".