«Tú de aquí no te vas, cabrón». Esta fue una de las frases que intercambió Tomás, un vecino de la calle José Espronceda de Armeniñe, con el hombre ya encarcelado en el Centro Penitenciario Tenerife II como presunto autor de la muerte violenta de Hayat en Adeje, la primera víctima por violencia de género que se registra en 2023 en el Archipiélago. Tomás y Mohamed, así se llama el varón que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona envió el pasado miércoles a prisión por su implicación en los hechos ocurridos en las últimas horas de la noche del 8 de enero en el sur de la Isla, forcejearon en la vía pública entre 15 y 20 minutos hasta que llegaron los primeros recursos policiales uniformados que se encontraban de servicio: en plena inmovilización en el lugar se presentó un agente local de paisano que colaboró en retener al sospechoso.

Gritos en la calle

Tomás, jefe de cocina en un establecimiento turístico de la zona sur de Tenerife, estaba viendo la televisión cuando escuchó unos gritos en la calle: «Ocurrió alrededor de las once y media de la noche y al asomarme vi a unas personas que parecían estar peleando, pero en cuanto oí la va a matar, la va a matar... salí corriendo en su dirección», relata un testigo del ataque criado en el barrio santacrucero de Ofra, aunque nacido en Llano del Moro (1967, El Rosario). Tomás tardó unos segundos en llegar al punto en el que ocurrió el agresión mortal. «La mujer cayó vencida sobre el costado por el que llegué y había otros dos niños fajados con un adulto... Me tiré sobre él y los pequeños se fueron atender a la herida», describe los primeros instantes de una disputa que se hizo eterna.

Tomás no conocía ni al presunto agresor ni a la fallecida, pero sí recuerda ver a los niños [la víctima era madre de cuatro hijos] jugando en la misma calle en la que se produjo el suceso. «Él la estaba esperando en un lugar próximo al portón del edificio en el que ella vivía», relata sobre lo que supuestamente ocurrió en los instantes previos a la muerte de Hayat, expareja de hombre que retuvo Tomás hasta que fue esposado: «Me lancé sobre él sin medir bien la situación, pero había dos niños en peligro», comenta.

Tomás, unos diez años mayor que Mohamed, vio cómo el atacante separaba del cuerpo de la mujer la hoja de un cuchillo. «Al ver que tenía guantes de látex me di cuenta que lo tenía bien calculado», asegura el santacrucero sin perder el hilo de lo ocurrido: «Cogí la mano en la que tenía el cuchillo y le di golpes contra el suelo para que lo soltara... [el agresor se quitó el guante derecho con ayuda de sus dientes]. En cuanto lo soltó, le di la vuelta, sujeté su cuello y él siguió forcejeando con su mano izquierda», relata el vecino de la calle José Espronceda en relación a los primeros minutos de pelea. «De alguna manera conseguí sujetar su mano izquierda y presioné su columna con mi rodilla... Ahí se empezó a tranquilizar la cosa», describe antes de desvelar un secreto que al final resultaría clave. «Tengo algunos conocimientos de lucha griega y he asistido a varios cursos de formación en riesgos laborales –Tomás está separado, es padre de cuatro hijos [dos niños y dos niñas] y acumula treinta y pico años de vida profesional en el sector de la restauración– impartidos por bomberos de Adeje y Adeje... Son útiles para mantener la calma en situaciones complicadas», destaca un tinerfeño que confiesa que no era la primera vez que se enfrentaba a emergencia.

Ninguna tan grave [ha sacado a varios ocupantes de vehículos siniestrados en la autopista y colaboró en dos desalojos por incendios en una instalación hotelera del sur de Tenerife] como la que le tocó lidiar hace ocho días. «Estaba tranquilo, pero muy preocupado por la mujer... Los niños gritaban ¡qué hacemos, qué hacemos! y les dije que taparan las heridas con sus manos... Yo no pude hacer nada porque tenía agarrado al hombre», remarca sin obviar la gravedad del asunto. «El corte era muy feo –entre el hombro y un costado, justo debajo del sobaco– y los niños y otros vecinos la atendieron hasta que llegaron los sanitarios... Mientras lo tenía inmovilizado veía que la mujer no paraba de soltar sangre [nariz, boca y la parte lateral de uno de sus pechos] y los recursos sanitarios no pudieron salvar su vida». Tomás revela que el tiempo que estuvo en el suelo con el presunto atacante le sorprendió lo cuerdo que estaba. «Leí en los periódicos que era extranjero, pero hablaba bien español y era plenamente consciente de lo que había ocurrido», incide sin olvidar una de las frases que intercambió con él antes de que llegara la policía: «No seas sinvergüenza, si la has matatado vas a pagar por ello».