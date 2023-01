El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, expresó que los principales objetivos que tratará de afrontar en su nuevo cargo serán la atención al ciudadano y que este tenga acceso a la información sobre la Administración de Justicia; la protección de la víctima, favorecer los procesos de conciliación y la conformidad en los casos judiciales, que la Justicia sea rápida y, sobre todo, hacer una protección mucho mayor de las personas mayores.

Para Sánchez-Jáuregui, "nos hemos dado cuenta con la pandemia que" las personas de avanzada edad "eran las grandes olvidadas de este país, que cada día son más y que muchas veces se encuentran totalmente desprotegidas ante la Administración de Justicia".

Para el nuevo fiscal jefe, el gran ejemplo de este último planteamiento es "la violencia doméstica, que es la gran tapada de este país". En este punto, recordó que sigue siendo fiscal delegado de Violencia Sobre la Mujer y Violencia Doméstica. Comentó que muchos mayores sufren en silencio, por lo que hay que protegerlos y ayudarlos.

A preguntas de los medios de comunicación, admitió que "siempre faltan fiscales". Aclaró que, tanto respecto a Europa como a otras provincias, la ratio de integrantes del Ministerio Público "es inferior, hacemos un trabajo enorme, pero cada día tenemos que hacer más y abarcar más". Según Sánchez-Jáuregui, "ahora vamos a entrar más en la Jurisdicción Civil, hemos entrado en jurisdicciones donde antes no estábamos y vamos a proteger más a las personas mayores, con más fiscales y más especialización".

En cuanto al asunto de la puesta en libertad del presunto autor del asesinato de Romina Celeste en Lanzarote, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife explicó que viene de una familia de juristas de muchas generaciones y que hace muchos años se decía la "maldición de pleitos tengas y los ganes", en el sentido de que, a veces, "al final, conseguir un papel no determina nada". Manifestó que "la Justicia si no es rápida, no es Justicia". Considera que "tenemos que intentar desatascar la Justicia para que la que llegue sea mucho más rápida y que, ante cualquier hecho delictivo, la respuesta sea inmediata, tanto por la víctima como por los terceros, que muchas veces están sujetos a la Administración de Justicia, como los investigados".

Apuntó que un sistema judicial en el que "lo único que consigues es un papel en el que te dan la razón, pero no logras el resarcimiento inmediato, no es Justicia". Dijo que hay que "evitar situaciones como esta", en referencia al citado asunto de Lanzarote. Pero, a la vez, advirtió de que este caso es "absolutamente excepcional", aunque "no debería haber ninguno", y "ocurren cada mucho, mucho tiempo".

Sánchez-Jáuregui llega a la jefatura de la Fiscalía Provincial después de 35 años de experiencia como representante del Ministerio Público en Santa Cruz de Tenerife. Accede a este puesto respaldado por la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola. Las personas que lo escoltaron hasta el estrado en el que tomó posesión de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fueron la propia María Farnés y el fiscal que optó también al citado cargo, Carlos Eguiluz. En su alocución, Sánchez-Jáuregui tuvo palabras de agradecimiento para María Farnés, a quien definió como "mi amiga, compañera y jefa".

También destacó el apoyo recibido de integrantes de la carrera judicial, de letrados de la Administración de Justicia, de funcionarios y, sobre todo, de sus compañeros fiscales. Muchos de ellos estuvieron en el acto de toma de posesión.

Pero Sánchez-Jáuregui se emocionó al recordar a quienes no estuvieron: sus padres y, sobre todo, su hija y su esposa por motivos de salud. Comentó que, de sus tres décadas y media de trayectoria profesional, de lo más orgulloso que se siente es de haber tenido la oportunidad de enseñar y transmitir su experiencia a los jóvenes. A sus compañeros les recordó que, al igual que hace cuatro meses, sigue siendo fiscal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, afirmó que "hoy es un día feliz y afortunado para la Justicia en Canarias y, sobre todo, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife". De Sánchez-Jáuregui destacó su valía profesional y su bonhomía. Le deseó los mayores éxitos y comentó que "vas a contar con un gran equipo y los vas a liderar bien", en referencia al resto de fiscales de Santa Cruz de Tenerife.

La fiscal superior de Canarias se refirió al nuevo fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife como "mi querido amigo y compañero de tantos años". María Farnés agradeció que el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, eligiera a Sánchez-Jáuregui, a pesar del bagaje profesional y la trayectoria del otro candidato, Carlos Eguiluz.

Para Farnés, la elección de Sánchez-Jáuregui es "un acierto y una apuesta sobre seguro". Comentó que uno de sus valores será el trabajo en equipo, que es una de las cualidades de la Fiscalía y que "tan buenos resultados nos ha dado a la hora de resolver los problemas".

Según la fiscal superior, se trata de un hombre "riguroso en lo técnico, prudente en su actuar, conciliador en el trato personal, con un clarísimo ascendiente sobre la plantilla" tanto de fiscales como de los funcionarios de la Fiscalía Provincial, lo que hace que "su nombramiento haya sido aceptado por todos los miembros de la Fiscalía de una forma realmente ilusionante".

La toma de posesión de este lunes fue el primer acto de María Farnés Martínez Frigola como fiscal Superior de Canarias. Afirmó que le constan que todos los fiscales de la Comunidad Autónoma tienen "una férrea voluntad de servicio público" y lo hacen con "entusiasmo, con implicación y, a veces, con cierta limitación de medios, sobre todo, en un territorio tan extenso y especial como este".

Farnés se dirigió al Gobierno de Canarias para decirle que en ella va a tener una gran colaboradora, pero también a un pepito grillo, en el sentido de que reclamará los medios que considere necesarios, "no para mí, sino para que los y las fiscales" del Archipiélago puedan trabajar "con la dignidad que se merecen".