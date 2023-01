La colaboración de la cantante colombiana Shakira y el dj Bizarrap en la sesión número 53 del productor argentino se ha vuelto viral en menos de 24 horas. El vídeo de la canción SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 se ha vuelto viral en muy poco tiempo y acumula 29 millones de visualizaciones en Youtube tan solo 15 horas después del estreno en la citada plataforma. ¡Un bombazo!

La colombiana se ha despachado a gusto con su ex, Gerard Piqué, y la actual pareja de este, Clara Chía. Shakira les lanza unos cuantos dardos: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”; “Una loba como yo no está pa' novato'”; “Una loba como yo no está pa' tipos como tú”; “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”; "Me dejaste de vecina a la suegra". "Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”. Son algunas de las incendiarias frases del tema de Shakira contra el exjugador del Fútbol Club Barcelona y su novia.

A Shakira no le han faltado mensajes de apoyo tras la publicación de su nuevo éxito mundial.

Los usuarios de Youtube la elevan aún más en el firmamento musical: “Muchos dicen que Shakira está resentida por tirarle mucho a Piqué, pero esta canción era necesaria para marcar su gran final. Qué chimba”; “Así como Shakira compuso la canción Me enamoré con mucho amor, esta canción es con sentimiento de valentía, fuerza y empoderamiento de mujer exitosa”; “Solo los iluminados son capaces de materializar los pesares en "Arte".... Shakira, simplemente genial...“, son solo algunos de los comentarios en Youtube.

La actriz canaria Sara Sálamo, quien se declara “muy fan de Skakira”, tampoco se ha quedado atrás y ha salido en defensa de la artista traas leer varios comentarios en redes en los que cargaban contra la cantante

“No me puedo aguantar"

Con tono irónico ha afirmado que “de nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor. Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente”.

La mujer del futbolista Isco continúa en defensa de la estrella colombiana: “Y por supuesto, también se enjuicia el papel como MADRE. Ella 'tiene obligación' de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema… Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos”.

De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor.

Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente. https://t.co/3q9XeBdeGw — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 12 de enero de 2023

Para finalizar señala la canaria: “Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia”, en referencia a Clara Chía.

Las reacciones a los comentarios de Sara han ido en varios sentidos. Algunos salen en defensa de Clara Chía y otros recuerdan que Shakira dejó a Antonio de la Rúa por Piqué. Mientras @ZulemaAcosta_ se refiere a la actriz como “¡Grande Sara!! Existe el derecho a sacar el dolor como nos dé la real gana!, @albafmesa le recuerda que “Ella tiene derecho a expresarse, pero una cosa es expresar el dolor y otra cargar con todo el arsenal contra él. Porque ahí actúas directamente desde tu dolor y olvidas (como él) que un ataque tan directo al padre de sus hijos públicamente, no es a él al que más daño va a hacer”.

Pero, Sara, siendo completamente partidario de expresar el dolor, la rabia y cualquier tipo de sentimiento de manera artística; no consideras algo excesivo degradar así de manera pública al padre de tus hijos y a una chica anónima cuyo único delito ha sido enamorarse? — Wembley 92 (@92Wembley) 12 de enero de 2023

En el mismo sentido le replica @pelonazo14: “No, esperamos que respetéis a otras mujeres, y no las humilléis públicamente aprovechándose del alcance a millones de personas que tenéis para generar odio en contra de una chica de 20 años que no se quiere exponer a este circo, un saludo”.