Las farmacias reclaman la posibilidad de cambiar recetas si faltan fármacos

Las farmacias canarias piden poder cambiar recetas si no hay medicamentos. Las farmacias canarias reclaman a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que les permita modificar las recetas de medicamentos cuando haya un desabastecimiento de la presentación indicada por el médico de Atención Primaria. Una reivindicación que busca evitar que el paciente tenga que volver a la consulta en caso de escasez del fármaco pautado por su médico o que tenga que ir a varias boticas en su búsqueda, con el riesgo añadido que conlleva que al no encontrarlo en varias de ellas termine por no adquirirlo y por cortar el tratamiento, afectando a la adherencia del mismo.

«Sería fantástico que nos dieran a los farmacéuticos, porque por conocimiento y capacidades podríamos hacerlo, la capacidad directamente en la receta de poder cambiarlo y que no fuera de manera excepcional sino regular. Porque siendo farmacéutica y habiendo estudiando un montón de años sobre el medicamento, la fabricación y el conocimiento del mismo estoy incapacitada para poder cambiar unos comprimidos por cápsulas o al revés», explica Loreto Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Esta habilitación que reclaman solo sería para modificar una presentación por otra en caso de que hubiese escasez y no para modificar el principio activo del medicamento pautado por el médico. «Todo eso se está ofreciendo para ayudar al paciente y a los centros de Atención Primaria», añade. Evitarían que el paciente vuelva al centro de salud si no está la presentación pautada Otra de las medidas que proponen es contar con una comunicación directa con el centro de salud más cercano para poder trasladar al facultativo ese contratiempo en la presentación del medicamento pautado y evitar también que el paciente tenga que pedir otra cita previa y volver al ambulatorio. Alternativas De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establece en 621 presentaciones de medicamentos los que sufren desabastecimiento en todo el país. En este sentido, Gómez subraya la necesidad de diferenciar entre medicamentos y presentación y hace un llamamiento a la calma. Esta escasez no conlleva en ningún caso que no haya medicamentos disponibles, solo que en algunos casos no habrá cápsulas pero sí comprimidos o viceversa. «No son 621 principios activos sino presentaciones, con lo cual dentro de la mayoría de los principios activos que tienen alguna de sus presentaciones en desabastecimiento hay alternativas», dice. Entre estas posibilidades está el mencionado cambio de presentación o reconversión de las mismas o las fórmulas magistrales dentro del mismo grupo terapéutico. En caso de vacío terapéutico, es decir desabastecimiento de todas las presentaciones de un medicamento queda el recurso de solicitarlo a los países vecinos. Ante la escasez se puede modificar la presentación u optar por las fórmulas magistrales «Si el medicamento es de los hospitalarios las farmacias hospitalarias puede servirse de medicamentos extranjeros, se pide y eso se cubre. Si es de farmacia comunitaria, que son los que se dispensarían a través de una oficina de farmacia con una receta del médico el Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene el servicio de medicamentos extranjeros. Son ellos los que lo piden y el paciente va a buscarlo ahí. Es el mismo medicamento solo que fabricado en Francia o Polonia, por ejemplo», detalla. En este último caso se trataría del mismo medicamento con el único inconveniente de que el prospecto estaría en el idioma oficial del país pero garantizaría la cobertura del paciente. Aplicación farmacéutica A todo esto se suma la plataforma Farmahelp, desarrollada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que conecta a farmacias de todo el país para que puedan comunicarse entre ellas. A través de ella se dan aviso cuando necesitan una presentación de un medicamento concreto y sí cuentan con él envían al paciente en cuestión a por ella. «Eso es sí hay una distancia prudencial claro. De tal manera que el paciente si va a otra farmacia va a tiro hecho a por su medicamento. Es una ayuda. Cuantas más farmacias estén adheridas será mucho mejor y habrá mas probabilidades de encontrar ese medicamento», subraya. Desde la Cooperativa Farmacéutica Canaria, Cofarca, apuntan que el Archipiélago dada su lejanía cuenta con un stock de medicamentos más amplio que el resto de comunidades autónomas. Cuando se dan casos de desabastecimiento el efecto tardan unas semanas en llegar a las Islas, dada la lejanía y ese stock de fármacos, pero cuando vuelve a haber un abastecimiento se demora un poco con respecto a la Península.