¿Sabías que las estrellas no son muy diferentes a nosotros? Ellas también nacen, crecen, cambian su aspecto, su físico se modifica y, finalmente, mueren. Y curiosamente, a pesar de lo que de primeras podamos imaginar, la mayoría de ellas se encuentran en pareja.

Nuestro Sol es una estrella madura, que se encuentra a la mitad de su vida. Dentro de unos 4500 millones de años, se expandirá hasta convertirse en lo que llamamos una gigante roja, para luego morir y dejar atrás un cadáver estelar que llamamos enana blanca. Ahora imaginemos que nuestro Sol estuviera emparejado con otro sol. Ambos bailarían en una danza cósmica, creciendo e interaccionando, de manera que estarán unidos durante millones de años formando una pareja que, llegado un momento, podría estar en diferentes etapas evolutivas de su vida: uno como gigante roja y el otro ya como enana blanca. Llegado este punto, en un acto vampírico, la enana blanca empezará a absorber materia de su estrella compañera (mayoritariamente hidrógeno) y la irá acumulando en su superficie. Pero la enana blanca no puede robar indefinidamente: llegará un momento en el que ese hidrógeno robado alcanzará el punto de fusión y tendrá lugar una gran erupción que puede llegar a ser hasta 100.000 veces más brillante que nuestro Sol, lo que conocemos como nova (del latín stella nova, estrella nueva). Tras esta nova o erupción, es probable que la enana blanca vuelva a tener hambre y comience a alimentarse de su compañera nuevamente, para volver a entrar en erupción en algún otro momento de su vida.

Las novas han sido estudiadas por astrónomos de todo el mundo desde hace siglos. En las últimas décadas, han sido observadas con diferentes tipos de instrumentos: radiotelescopios, satélites de rayos-X, de rayos gamma… Pero aún nos faltaba por responder algunas preguntas: ¿hasta qué frecuencia o energía pueden emitir las novas? ¿Son capaces de producir lo que conocemos como rayos gamma de muy alta energía, es decir, fotones entre cien y mil millones de veces más energéticos que un fotón de luz visible, la luz que vemos con nuestros ojos?

Después de más de una década buscando novas, los telescopios Magic, ubicados en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, por fin detectaron en agosto de 2021 la primera nova en emitir rayos gamma de muy alta energía, conocida como RS Ophiuchi. Este evento, único hasta la fecha, ha demostrado que, efectivamente, las novas pueden ser mucho más brillantes y energéticas de lo que sabíamos. Durante cuatro días MAGIC observó y detectó esta nova a la vez que coordinaba observaciones con otros telescopios y satélites. Después, su brillo se esfumó.

Este descubrimiento no solo ha permitido desvelar que las novas son un nuevo tipo de fuente que emite rayos gamma de muy alta energía (¡hoy en día solo conocemos unas 250 fuentes emisoras de esta radiación tan energética!), sino que analizando qué tipo de partículas son las encargadas de producir esos rayos gamma, pudimos deducir que se trata de protones. Esto además nos permitió estudiar la conexión que pueden tener las novas con otro tipo de fenómeno: los rayos cósmicos, que se tratan de protones que pueblan nuestra Galaxia. Se sabe que algunos provienen del Sol, mientras que otros provienen de galaxias lejanas pero… ¿y los demás? ¿tendrán su origen en las novas que los aceleran y lanzan al espacio? El estudio de MAGIC reveló que no, que las novas no son la principal fuente de rayos cósmicos (o protones) en la Vía Láctea, aunque sí que crean un curioso efecto: en sus cercanías, son capaces de crear burbujas de alta densidad de protones con un tamaño considerable, tan grandes como la distancia desde el Sol a nuestra otra estrella más cercana, Próxima Centauri, e incluso más.

Así que ya sabes, si alguna noche crees ver una nueva estrella en el firmamento, quizás sea una estrella vampiro en su fase de erupción. Y seguramente MAGIC estará al acecho para detectarla por primera vez a muy altas energías y desvelar todos sus secretos.

*Sección coordinada

por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez