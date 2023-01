El Centro Espacial de Canarias detecta la última señal del cohete perdido de Virgin Orbit

El Centro Espacial de Canarias, en Maspalomas, fue la última estación que detectó la señal del cohete que Virgin Orbit lanzó este lunes desde el sur de Inglaterra a bordo de un avión Boing 747 transformado para misiones espaciales. El cohete Launcher One, que transportaba nueve satélites en su interior tanto de la industria privada como gubernamentales, llegó al espacio pero no a la órbita establecida según la empresa, que desconoce aún qué ha podido pasar en el trayecto. La misión, denominada Start Me Up, era el primer intento de Virgin Orbit de lanzar satélites desde Europa occidental y fue retransmitida en directo.

Hasta el momento, el cohete Launcher One ha realizado cinco misiones, y está ha sido la única fallida. Entre las actividades que iban a realizar los satélites figuran algunas relacionadas con la seguridad nacional como las de prevenir el tráfico ilegal, el contrabando y el terrorismo; la observación de la Tierra o el estudio del rendimiento de la tecnología espacial. El avión, renombrado como Cosmic Girl, despegó sin problemas a las 22.16 horas UTC desde el aeropuerto comercial Space Cornwall, en la región de Cornualles (Inglaterra) reconvertido en el primer puerto espacial con licencia del Reino Unido. El avión lanzó con éxito el cohete a las 23.09 horas UTC. Este encendió sus motores para coger altura y situarse en el espacio pero cuando el cohete debía de revolucionar sus motores para tomar más impulso y situarse en órbita el sistema "experimento una anomalía que terminó con la misión prematuramente", según indicó la compañía del magnate británico Richard Branson. Dos vuelta a la Tierra El Centro Espacial de Maspalomas estaba de los primeros centros en la red de seguimiento del cohete, después del de Torrejón de Madrid y del de Portugal, en Madeira. "Llegamos a ver la señal, programada para seis minutos, pero al poco se perdió la comunicación", contó este martes el subdirector del centro Rafael Fernández Lizán. El cohete debía de dar dos vueltas a la Tierra antes de situarse en la órbita establecida. Solo en la primera podía ser detectada por el Centro Espacial de Maspalomas, que, según el subdirector de la instalación, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), tuvo que rebajar la señal del cohete para que no se saturaran los amplificadores y de este modo seguirle sin problemas. "La señal que emite un cohete es tan alta que para que no hubiera distorsión tuvimos que atenuarla", apuntó. El responsable de operaciones TTC, Christian Rodríguez Rodríguez, siguió junto a otros técnicos del centro la misión aeroespacial Star Me Up, denominada así en honor a la canción de los Rolling Stones, que tuvo un gran éxito a principios de los 80. "Recibimos la señal a las 23.16 horas UTC y a las 23.18.44 se perdió la comunicación", dijo el responsable de operaciones, que añadió que la señal fue detectada por una de las antenas más grande que tiene el centro espacial, de 15 metros de superficie. Los datos digitales que se recogieron en la transmisión, y que están encriptados, se enviaron en tiempo real a la estación Space Cornwall, que estudiará con Virgin Orbit qué pudo ocurrir. Red de seguimiento de satélites y vehículos espaciales El Centro Espacial de Maspalomas forma parte de la red de seguimiento de satélites y vehículos espaciales que tiene el INTA en España, dependiente del Ministerio de Defensa, conjuntamente con la estación de Torrejón de Ardoz y de Villafranca del Castillo, ambas en la comunidad de Madrid. La estación de Maspalomas colabora con la Agencia Espacial Europea, con la norteamericana NASA y con otras entidades internacionales en diversos programas aeroespaciales. La estación es además clave en el programa internacional Cospas-Sarsat, dedicado a operaciones de búsqueda y salvamento por tierra, mar y aire de personas en todo el mundo gracias a las radiobalizas, y es también un centro de recepción, procesado, archivo y distribución de datos de Observación de la Tierra, llamado Crepad, de gran utilidad para la comunidad científica. Sus orígenes se remontan a los años 60, cuando la instalación fue construida por la NASA para dar apoyo a las misiones que pusieron al hombre en la Luna. Cuando los norteamericanos cerraron la estación, se convirtió en el Centro Espacial de Canarias. Desde la estación se lanzó en 1997 el primer satélite de producción cien por cien español.