Muere al volante el abogado vigués de 41 años, Juan Blanco Gutiérrez, que viajaba con su familia, este sábado a las 10.30 horas, por la A-52, en sentido Ourense, y recibió el impacto frontal de un BMW 116D, que conducía, en sentido Vigo un joven de Ponteareas natural de Sanguiñeda (Mos), A.C.D., de 25 años, y que, por causas que se desconocen, invadió la mediana tras salirse de la vía por el margen izquierdo, en el kilómetro 289,8, a la altura de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

El fallecido conducía un Renault Arkana y en la parte trasera le acompañaba su mujer, S.N.V., de 39 años, y su hija de 13 meses. Ambas fueron trasladadas al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas de gravedad. La mujer, en estado de shock, y la bebé, con traumatismos. Ambas fueron ayudadas a salir del vehículo, al no poder abrir la puerta, sin que fuese necesaria su excarcelación.

Los bomberos de Porriño, coordinados con los del GES de Ponteareas, tuvieron que excarcelar al joven conductor del BMW que, aunque consciente, fue trasladado muy grave al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con las piernas muy afectadas por el golpe y habiendo perdido mucha sangre. A última hora de este sábado su pronóstico era reservado.

El 112 recibió la llamada de varios particulares para alertar de este accidente, entre ellos, la propia mujer del fallecido que utilizó el sistema e-call del vehículo.

Además de los bomberos, hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias con personal sanitario del PAC de Ponteareas, varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.

Debido al accidente fue necesario cortar la autovía. En sentido Ourense fue habilitado un carril de servicio y se generó retención durante varios kilómetros hasta mediodía.

Investigación abierta

Las causas por las que el BMW se salió de la vía y cruzó la mediana están por determinar y está abierta una investigación. Los tres adultos llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento de la colisión y la bebé iba adecuadamente abrochada en su silla con sistema de retención infantil.

Por otro lado, se da la circunstancia de que desde hacía días en el punto en el que el conductor de 25 años cruzó la mediana no existía guardarraíl, si no que, en su lugar, estaban colocados pasos de mediana temporales, rojos y blancos. El día de Nochebuena se había producido un accidente en este punto. Había volcado un vehículo dañando el guardarraíl y había sido reemplazado, temporalmente, por estas barreras separadoras de plástico que, en caso de un fuerte impacto como el de hoy, no impidieron la invasión de la mediana.

El lugar en el que se produjo el siniestro está próximo al acceso a la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (Plisan), cuenta con una curva y la vía es descendente.

El viento dificulta la circulación y si sumamos la lluvia todavía más.



Si por necesidad tienes que 🚗🚙🚕🚛recuerda que hoy venteará y lloverá con intensidad en muchas zonas de la comunidad.#Sentidiño pic.twitter.com/j1Jx3D9fqz — 112Galicia (@112Galicia) 7 de enero de 2023

Recomendaciones

En días con climatología adversa como los de hoy, desde el 112 Galicia lanzan una serie de recomendaciones: mantener la distancia de seguridad, utilizar las luces cortas, tomar como referencia el vehículo que nos precede, no frenar bruscamente y si la situación empeora, buscar un lugar seguro en el que detenernos.