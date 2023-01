Homenaje a internos de Tenerife II que han fallecido durante los últimos años

Hoy está previsto que se celebre una concentración ante el centro penitenciario Tenerife II en recuerdo de los internos que han fallecido en dichas instalaciones a lo largo de los últimos años. Los organizadores del acto señalan que la intención es que el acto se desarrolle desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. La movilización supone un nuevo gesto con el que se pretende cuestionar si los procedimientos aplicados en dicha cárcel son efectivos a la hora de evitar que los presos fallezcan, la inmensa mayoría por edema agudo de pulmón, debido presuntamente a una sobredosis, según consta en las autopsias, así como si son correctos los protocolos de atención a los familiares una vez que ocurre un deceso.

Mañana se cumple un año desde que Beatriz perdió a su único hijo, Yuaci, de 35 años. «En ningún momento me llamaron», explica la mujer, en referencia a los funcionarios. Recuerda que el 8 de enero de 2022, los reclusos del módulo en el que se hallaba Yuaci salieron de sus celdas. Y lo primero que hicieron algunos fue llamar a sus seres queridos y contarles quién había muerto. Estos ciudadanos fueron quienes informaron a Beatriz de lo que había pasado. Recuerda que para acceder a la prisión todo fueron facilidades. Le confirmaron que Yuaci había fallecido, pero le impidieron verlo. Esta madre indica que el motivo que le dieron fue que su hijo tenía covid-19. Sin embargo, en la autopsia no se mencionó tal circunstancia.

Beatriz comenta que murió presuntamente por consumo de fármacos prescritos por un médico. El informe forense señala como posible hora del fallecimiento las 4:00 horas de ese sábado 8 de enero. En opinión de la madre de Yuaci, uno de los problemas se debe a que hay determinados días, por ejemplo, antes de fines de semana o festivos, en que los medicamentos se dan en una bolsa para que el propio interno se los distribuya a lo largo de dos o tres días. En opinión de Beatriz, esto no debería hacerse así. «Como mi hijo han muerto muchos, por la misma causa», dice. Esta mujer interpuso una denuncia contra un funcionario que esa noche y madrugada estaba de guardia, así como contra el propio centro penitenciario.

Samuel Jesús Delgado García, de 31 años, falleció en una celda de Tenerife II el 24 de febrero de 2020. En el informe preliminar de la autopsia se afirma que murió por edema agudo de pulmón, a raíz de una sobredosis. Su hermana, Mónica, inició una batalla para saber qué había ocurrido realmente, ya que asegura que su familiar tenía lesiones en la cabeza, detectadas durante el funeral, que no se citaron en el documento forense.

Según Mónica, «queremos que se haga Justicia». «A mi hermano ya no lo tengo, pero no queremos que más personas fallezcan en las prisiones», señala. Opina que los funcionarios deben garantizar la seguridad de los internos. Y resalta que los reclusos entran en la cárcel «para reinsertarse, no para morir o salir en peores condiciones». Lamenta que muchos de los presos que mueren por sobredosis tienen menos de 40 años de edad.

Fuentes del centro penitenciario Tenerife II señalan que los resultados de las autopsias que se realizan en el Instituto de Medicina Legal son puestos en conocimiento de los familiares. Además, explican que, cuando ocurre un episodio de estas características, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se abre una investigación para saber qué ocurrió.

Aclaran dichas fuentes que el aviso a la familia de que se ha producido una muerte se produce siempre «tras la certificación por parte de un médico forense». Matizan que, «hasta entonces, no estamos autorizados para informar bajo ningún concepto». «Esto no lo entienden mucho los familiares, que, en ocasiones, se enteran de lo que ha ocurrido por terceras personas», indican las fuentes. Admiten algunos funcionarios que «es doloroso enterarse así, pero no podemos hacer nada al respecto».

Fuentes de la prisión aclaran que en todos los casos se sigue el protocolo fijado para estas situaciones

Apuntan que a los seres queridos de los fallecidos se les intenta informar o confirmar el hecho con la mayor humanidad posible. También se les explica lo que se puede hacer y se les deriva al tanatorio, a la vez que se les aclara que pueden recibir información en el Instituto de Medicina Legal.

Circunstancias dolorosas

«Tampoco podemos decir el motivo de la muerte a los familiares, aunque sea evidente, ya que solo un médico puede dar esa información», aseguran. Añaden que «eso tampoco sienta bien, ya que piensan que estamos ocultando algo; pero si se dice que es suicidio y resulta que es homicidio; o se plantea que fue una muerte natural y luego es una sobredosis...eso podría generar más problemas; a eso se debe la falta de información». En esa línea, desde el centro penitenciario manifiestan que «los familiares desconocen todas estas cuestiones, y, como son circunstancias muy dolorosas y en un medio hostil, se tiende a malinterpretar».