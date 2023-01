"El diablo ha actuado contra Benedicto XVI". Esta es la explicación que da Georg Gänswein, el que fue secretario de Ratzinger, sobre los motivos que llevaron al pontífice a renunciar a su papado. El próximo jueves, la televisión pública italiana RAI emitirá un especial sobre las razones que el 11 de febrero de 2013 llevaron a Benedicto XVI a renunciar a su pontificado y a convertirse en el primer papa en casi 600 años en renunciar a su cargo. El diario 'La Repubblica' adelanta un extracto de la entrevista con el que fue su hombre de confianza durante esta etapa y que, según cuenta Gänswein al periodista Ezio Mauro, Ratzinger renunció por una cuestión de "coraje y humildad".

Georg Gänswein lleva casi cuatro décadas en la Iglesia y, desde entonces, su camino siempre ha estado muy cerca del papa Benedicto XVI. Estuvo junto a él el 19 de abril de 2005, cuando la 'fumata blanca' designó su elección como Papa. También estuvo junto a él el día de su inesperada renuncia (de la que había sido informado meses antes, en septiembre de 2012). Y ha permanecido a su lado hasta el momento de su muerte. "Fui el último que apagó las luces cuando Benedicto XVI abandonó el Vaticano. Fue un momento muy emotivo y muy triste", relata el religioso en una entrevista con el diario italiano.

Motivos de la renuncia

En un momento de la entrevista, Mauro pregunta por los "escándalos sexuales, morales y económicos" que marcaron el papado de Ratzinger y sobre hasta qué punto todo esto precipitó su renuncia en el Vaticano. "Es verdad que durante el pontificado hubo muchos problemas", reconoce Gänswein, al citar el escándalo de filtración de documentos confidenciales vaticanos robados (el caso conocido como Vatileaks que, según reconoce, fueron robados de su misma mesa y no de la del Papa), y los líos alrededor del Banco Vaticano, el IOR.

Sobre esta cuestión, Gänswein argumenta que "el maligno, el diablo" "siempre intenta golpear donde más duele". "En esos años sentí la presencia del diablo muy cerca, contra el papa Benedicto XVI", razona. Aun así, el religioso esgrime que el Papa no renunció por esos escándalos sino porque "le faltaban fuerzas para gobernar". “Él (Benedicto XVI), me dijo una vez: 'no puedo y no quiero copiar el modelo de Juan Pablo II", que vivió una larga y lenta agonía pública.