La huella familiar de Blas Cabrera

Nació hace 45 años en una ciudad próxima a los Andes venezolanos, aunque antes de cumplir los 11 sus padres, de raíces tinerfeñas, decidieron regresar a casa. Es el segundo hijo de un matrimonio formado por una arquitecta güimarera y un matemático lagunero que emigró a principio de los años setenta del pasado siglo a la entonces sugerente octava isla [su hermana mayor es ingeniera agrícola y la pequeña farmacéutica especializada en enfermedades tropicales] y se crió en Santiago de los Caballeros de Mérida, capital del municipio Libertador que se encuentra entre las sierras de La Culata y Nevada.

Ya en La Laguna, Anatael Cabrera Serra (1977, Mérida - Venezuela) estudió séptimo y octavo de EGB en el CEIP Camino Largo y los tres cursos de bachillerato y COU los completó en un instituto de Güímar antes de preparar las pruebas de Selectividad para ingresar en la Universidad de La Laguna. Su matriculación en la ULL coincidió con un cambio en los planes de estudios que dejó en fuera de juego a más de uno/a: «Honestamente fue un desastre», resume el físico sin poner paños calientes sobre un problema que le ayudó a hacer las maletas con destino al Reino Unido. «Fue algo casi impuesto que, aunque suene bastante raro, puso de acuerdo a alumnos y a profesores porque era un despropósito», añadiendo que «todos estaban molestos».

Rumbo a Inglaterra

Con un inglés de andar por casa [el idioma elegido en Secundaria fue el francés], Cabrera Serra se lió la manta a la cabeza y se marchó con 20 años a Inglaterra. Eso sí, la Física de Partículas continuó siendo su primera opción... Una pasión que estaba grabada en sus genes por un lejano parentesco familiar con el prestigioso investigador lanzaroteño Blas Cabrera y Felipe. «Escuché en varias ocasiones que se creía o podía ser que hubiera una conexión, pero no quise incomodar a nadie con algo que no estaba seguro», señala sobre una asociación con el árbol genealógico que es real con esa rama de los Cabrera. «Hablamos de un primo que, a su vez, es primo... Al margen de esa posible vinculación, lo que más me sorprende es cómo una figura de esa magnitud estuvo durante tantos años silenciada».

La Universidad de Leeds [fundada en 1904 por el Rey Eduardo II y en la actualidad la quinta más grande del Reino Unido con una media de 38.000 estudiantes] se convirtió en la elección de un tinerfeño al que en su segundo año en West Yorkshire, considerada la Londres del Norte y con un rol crucial en las ceremonias de coronación real, le ofrecieron la opción de realizar el doctorado en la Universidad de Oxford. «En seis años y medio, más o menos, lo liquidé todo», abrevia un investigador que ya en su primer verano en Leeds tuvo el privilegio de ser aceptado en un programa de verano del CERN (European Organization for Nuclear Research) de Ginebra. Anatael Cabrera califica como «flipante» su estancia estival en el mayor laboratorio de física de partículas del mundo.

Su etapa anglosajona –intervino de lleno en proyectos liderados por el Reino Unido y Estados Unidos– dio un giró de 180 grados cuando aceptó cambiar su residencia a Francia. «Lo estaba pasando realmente bien, pero sentía que necesitaba buscar otra línea de trabajo», aclara el canario sobre las inquietudes que le llevaron a territorio francés. Se fue con un contrato de postdoctorado de 12 meses (27 años), pero allí sigue capitaneando un proyecto en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS).