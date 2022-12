Cruz Roja Juventud cree en la prevención como herramienta de actuación en la lucha contra la discriminación por orientación, identidad o expresión sexual, el racismo y la xenofobia, el acoso escolar, ciberbullying, uso de las redes sociales y la violencia de género, ejerciéndose a través de todas ellas la violencia.

El proyecto financiado por el Gobierno de Canarias vela por acercar a los niños/as, jóvenes, familia y entorno información transparente y contrastada que permita construir una comunidad más igualitaria y respetuosa a través de la educación no formal.

Lamentablemente, la violencia se manifiesta a diferentes niveles y en distintas escalas, invadiendo y haciendo mella en la libertad del individuo. En el contexto de este proyecto trabajamos en varias líneas de acción: Violencia de Género, Bullying y Ciberbullying, Racismo y Xenofobia y LGTBIfobia, sensibilizando a través de charlas, dinámicas y encuentros a más de 500 beneficiarios de las diferentes actividades del proyecto.

Durante el 2022, Cruz Roja ha actuado para acercar a niños/as, adolescentes, así como sus familias y educadores herramientas educativas que les permitan observar la realidad utilizando un filtro antidiscriminación. Al mismo tiempo, la línea de actuación: Prevención de conductas violentas, recogida en el proyecto: “Atención Integral en la Exclusión social, mayores y hábitos saludables” establece su foco de atención en niños/as y jóvenes y familias, confiando en ellos como el presente y el futuro de nuestra sociedad, así como a sus familias y educadores, en aras a construir un mundo mejor y más libre para las nuevas generaciones de nuestra provincia.

Cruz Roja Juventud se apoya también en la educación no formal como un recurso, organizando eventos educativos de gran proyección como el Festival “Mujer tenías que ser”, por el día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, durante el cual se ofrecieron actividades gratuitas para toda la población como un taller de defensa personal para mujeres, conciertos y píldoras formativas.

Lo diferente no debe ser percibido nunca como una amenaza sino como una aportación que nos va a sumar a nuestro conocimiento de la realidad, preparándonos mejor para el futuro. Crear sociedades más equitativas en las que la raza, etnia, origen, orientación sexual u otras características personales no sean elementos distintivos sino simples características es el camino hacia un mundo más igualitario- para ello trabajamos concienzudamente desde Prevención de Conductas Violentas, no sólo a título individual sino colaborando con diferentes entidades, a través de un trabajo coordinado y generando redes de apoyo.

Por otra parte, creemos que es importante no solo sensibilizar en Tenerife, sino que nuestra voz llegue a las islas vecinas como La Palma, La Gomera o el Hierro, con las que también trabajamos estrechamente de cara a expandir la acción de nuestro programa, de carácter provincial.

Como dijo Hellen Keller, “solo podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho”, y es por ello que toda esta labor no sería posible sin la parte central del proyecto: nuestro voluntariado, quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen a una educación adecuada de jóvenes hacia jóvenes, a la misma vez que adquieren desarrollan sus habilidades sociolaborales y personales.

Las maneras de colaborar son diversas: en el ámbito de la organización (planificación de nuevas actividades, apoyo logístico…), registro de acciones y actividades, redes sociales u otros (acciones o tareas concretas, desde charlas, dinámicas, dinamización de grupos…).

Gracias a ellos/as nuestra acción es posible, y es por eso que un año más damos las gracias a todos los/as jóvenes y personal voluntario que habéis formado parte, tanto del programa de Prevención de Conductas Violentas como del área de conocimiento de Juventud.

¿Te gustaría colaborar en nuestro proyecto y unirte al cambio? Puedes hacerlo acercándote a cualquiera de nuestras sedes y preguntar por nuestros programas, ¡Te estamos esperando!

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 158 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 256.000 personas voluntarias y más de 1.250 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a casi 5 millones de personas en todo el país. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Además de su actividad habitual con las personas vulnerables, al declararse la pandemia, puso en marcha el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19, un plan integral de actuación en todas sus áreas de conocimiento: Socorros, Salud, Inclusión Social, Educación, Empleo y Medioambiente, con el que ya ha llegado a casi 5,4 millones de personas a través de más de 25 millones de respuestas, en lo que está siendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de su historia.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.