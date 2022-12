Canarias renueva a los 3.500 trabajadores contratados como refuerzo covid

La Consejería de Sanidad renovará en los próximos dos meses los contratos de 3.500 trabajadores eventuales en los hospitales y centros de salud de la sanidad pública. Se trata de los profesionales que fueron contratados durante la pandemia y Sanidad quiere que pasen a formar parte de la plantilla orgánica -como interinos- en el primer trimestre de 2023. De esta manera, sus plazas se podrán incluir en la oferta pública de empleo de los próximos años.

Para llevar a cabo estas contrataciones, el Servicio Canario de la Salud se va a acoger a una de las tres modalidades de contrato que establece la Ley de Estabilización del Real Decreto-Ley 12/2022. Sanidad apostará por la modalidad de contrato por exceso o acumulación de tareas (se utiliza en casos en los que se produzca una necesidad y urgencia en la atención sanitaria) que tiene una duración máxima por ley de hasta nueve meses, en un período de 18 meses. Con estos contratos se renovará a los 3.500 sanitarios de refuerzo covid con la finalidad de estabilizar posteriormente a esa plantilla como personal interino. Antes de esto, durante 2023, se debe ampliar la plantilla orgánica del SCS de forma que los trabajadores puedan acogerse a la modalidad de contratación en plaza vacante, que tienen una duración máxima de 3 años.

Los trabajadores serán renovados con un contrato de 9 meses

Una vez se amplíe la plantilla orgánica en el primer trimestre de 2023, se podrá recurrir a las vacantes que han de surgir con la ampliación de la plantilla. Esto será posible gracias a que el Gobierno de Canarias contempló en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 una disposición adicional que permitirá la ampliación de plantilla orgánica para adaptarla a las necesidades reales de los servicios.

Estos profesionales fueron contratados durante la pandemia para reforzar los servicios durante los momentos más duros de la pandemia. Canarias ha sido una de las pocas comunidades que ha mantenido a este personal después de que se diera por finalizada la fase aguda de la pandemia. Los sanitarios continuarán trabajando en el SCS para atención al covid, disminuir las listas de espera a través del Plan Aborda y para la puesta en marcha de las nuevas Estrategias como la de Atención Primaria, Atención Temprana y Enfermedades Raras, Salud Mental, entre otras.

Después de este contrato de nueve meses, los trabajadores podrán volver a firmar un nuevo contrato, pero esta vez en la modalidad plaza vacante. Unos contratos que se realizan cuando existe vacante en plantilla orgánica de los servicios de salud. Cuando los trabajadores pasen a contratación de plaza vacante podrán acceder a una interinidad de tres años.

El Servicio Canario de la Salud recuerda que la estabilización del personal de la condición de eventual a interino ya se ha hecho con anterioridad, en 2018 y en 2021 a más de 6.500 empleados eventuales que pasaron a interinos.

Para llegar a este acuerdo la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández, y la directora general de Recursos Humanos, Avelina Díaz, se reunió ayer con los gerentes y responsables de recursos humanos de Atención Primaria y de los hospitales de todas las islas con la finalidad de coordinar y unificar criterios respecto a las renovaciones de contratos del personal adscrito a sus centros con carácter temporal, tras la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Con este objetivo se había creado un grupo de trabajo entre los servicios de recursos humanos con las diferentes gerencias para adaptar el Estatuto Marco a la nueva ley de contratación de personal.

Revuelo en el HUC

Antes de conocer la noticia, los sindicatos sanitarios Satse y UGT han criticado el modo en el que se ha producido este cambio en las contrataciones en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC). Y es que, la nueva instrucción del SCS, ha obligado a paralizar de manera puntual las contrataciones de final de año que ya se habían empezado a firmar en el HUC, dejando en el limbo a 900 trabajadores eventuales que debían empezar a trabajar el 1 de enero. El HUC tenía previsto renovar, como de costumbre, su plantilla a finales de año. Hace un mes comenzó a ofrecer diversos tipos de contratos a sus trabajadores. Hasta un total de 500 plazas estatutarias se iban a cubrir con interinidades que tienen una duración de 1 a 3 años. Otras 370 plazas laborales se cubrirían con un contrato bajo la figura de "sustitución laboral vacante", de una duración indeterminada.

Sin embargo, el pasado miércoles, la directora general de Recursos Humanos del SCS obligó a la Gerencia del HUC a paralizar todo el proceso para unificar los criterios de contratación en todo el SCS. Esta disparidad de criterios podría sucederse porque, a día de hoy, el HUC es el único hospital de Canarias que mantiene un régimen mixto de contratación: laboral y estatutario. Tras esta súbita interrupción, los trabajadores denunciaron que desconocían cómo se iba a llevar a cabo el nuevo proceso. De hecho, la tensión se elevó hasta tal punto que el Comité de Empresa se encerró en las dependencias de la Gerencia del hospital exigiendo una respuesta urgente.

Como explicó Alejandro Gordillo, presidente del Comité de Empresa del HUC y representante de Cemsatse, la "falta de información" se estaba convirtiendo en un problema, dado que temen que no haya tiempo ni recursos administrativos suficientes como para realizar todas las nuevas contrataciones antes de final de año. "La existencia de plazas vacantes laborales no es nueva en el HUC y la modificación del Estatuto de los trabajadores lleva meses en vigor, con lo que ha habido tiempo suficiente para resolver este asunto sin perjudicar a los empleados", resaltó Gordillo. El portavoz de Cemsatse, además, se mostró en desacuerdo con la modalidad de contrato elegida por la administración. "Se han cambiado contratos de entre uno y tres años por unos de nueve meses", resalta, e insiste que podrán en manos de su servicio jurídico esta estabilización.

UGT, por su parte, ha criticado directamente a la gestión de la gerente del HUC, Mercedes Cueto, por no tener en cuenta las directrices del SCS antes de ofertar los nuevos contratos. "Se han saltado de manera deliberada la nueva normal laboral", insiste Francisco Bautista, secretario general de Servicios Públicos de Canarias de UGT. "Ya no se puede seguir contratando como antes", insiste. Para ambos sindicatos esto supone, ante todo, "una inseguridad laboral" para los profesionales y no descartan la posibilidad de que se vea mermada la actividad del centro durante unas semanas mientras se resuelven los nuevos contratos.