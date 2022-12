Soñar no es gratis

A las siete y media de la mañana de hoy se constituye la mesa más ilusionante del año. No. No es una mesa electoral. Su presidente supervisará el traslado de las bolas a los dos bombos y será entonces cuando todo estará ok para oír el soniquete más ilusionante del año: los niños del Colegio San Ildefonso empezarán a endulzar la mañana con números y premios. Canarias buscará hoy su undécimo Gordo de Navidad con una inversión media por habitante de 43,70 euros [la decimosexta más alta de las diecinueve posibles] y una inversión en décimos de 94,9 millones de euros, una cantidad alejada del podio que ocupan la Comunidad de Madrid (537,3 millones de euros), Andalucía (485,6 millones) y Cataluña (424,9 millones de euros).

Diez gordos en Canarias

Canarias ha sido agraciada con el Gordo de Navidad en diez ocasiones en los últimos 43 sorteos. Solo La Gomera y El Hierro no han experimentado aún la sensación de ganar un primer premio, algo que sí ocurrió en 27 municipios canarios; trece de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y catorce en las islas orientales. Tenerife, sin embargo, es la que más municipios premiados suma con doce, por delante de Gran Canaria (8), Fuerteventura (3), Lanzarote (3) y La Palma, que se llevó el Gordo en 1982.

Granadilla de Abona, en Tenerife, Las Palmas, Telde y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ya han salido beneficiados en tres ocasiones con el premio más deseado, mientras que Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos, La Orotava, Telde y Arrecife lo lograron en dos veces. Esta ensalada de alegrías se completa con los gordos que cayeron al menos una vez en Arico, Garachico, Icod de los Vinos, La Orotava, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de La Laguna, Tegueste e incluso el municipio más alto de España: Vilaflor. En el caso de la Isla Bonita, la única gran lluvia de millones se confirmó en una administración de Santa Cruz de La Palma. En Lanzarote, además del doblete de la capital, las localidades de Haría y Yaiza saben el subidón que supone ganar el Gordo y en el caso de Fuerteventura los municipios tocados por la suerte han sido Antigua, Pájara y Puerto del Rosario.

240 Minutos de sorteo El Sorteo Extraordinario de Navidad se realiza siguiendo el patrón tradicional, es decir, con dos bombos: uno con los números y otro para los premios. Este evento dura unas cuatro horas.

180 Series en juego Cada una de las 180 series que entran en el sorteo de hoy consta de 100.000 billetes y el valor en el mercado de cada número completo asciende a los 36.000 euros.

27,5 millones en premios La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) destina el 70% de la emisión a premios. En total, en Madrid se va a repartir hoy la cantidad de 27.547.200 euros.

20 Euros por décimo El valor de cada billete es de 200 euros y se divide en 10 décimos valorados en 20 euros. Estos se pueden adquirir en tres formatos: el tradicional, máquina y décimo blanco y azul.

Agüimes, Firgas, Gáldar, Santa María de Guía y Teror recibieron al menos un letrero recompensado con el primer premio en Gran Canaria. Un décimo acabado en siete y en ocho trajo tres veces el Gordo a las Islas y en dos ocasiones las terminaciones ganadoras fueron el 0 y el 5 [curiosamente este es el número más repetido, hasta 32, en toda la historia del sorteo]. Los que crean en las casualidades esgrimirán que las últimas seis veces que cayó el Gordo en esta comunidad la cifra final del décimo era el 7 y el 8.

El Gordo más rápido de la historia fue el 26590 (08:09 horas / del 22 de diciembre de 2019) y no dejó buenas noticias en las Islas, mientras que el 13437 (12:00 horas / del 22 de diciembre de 2014) fue el más perezoso [en el noveno alambre de la novena tabla] de todos y sí que provocó el descorche de más de una botella de champán en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Además de las toneladas de ilusión que genera la cita de hoy, no es menos cierto que algunos bulos se han colado en la biografía de un sorteo que comenzó a celebrarse el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz [cada papeleta costaba 40 reales], que nunca ha dejado de celebrarse, de hecho en 1938 –en plena Guerra Civil– se celebró un sorteo en Burgos y otro en Barcelona, y que, por supuesto, no tiene reservado el cero a la Casa Real: cualquiera puede intentar comprar el 00000 en uno de los puntos habilitados por la SELAE.

13.330 bolas con premio

Las cien mil bolas impresas con los décimos y las 1.807 con los premios a repartir están elaboradas en madera, tienen el mismo tamaño [18,8 milímetros] y peso (3 gramos) y están grabadas con un láser. Hoy, cuando termine el sorteo, 13.330 números –el 16% de las que están en el bombo de mayor tamaño– obtendrán alguno de los premios y los propietarios de 71.666 se lamentarán porque no les ha tocado ni la pedrea o, incluso, pueden que se acuerden de ese gracioso gatito que aparece en las pantallas de los móviles que te confirma que «me ha tocado una...». En fin, soñar es gratis aunque en la jornada de hoy como mínimo haya que invertir 20 euros, algo menos si se decide jugar en equipo, para tener opciones de rascar algo.

Aunque para sustos, el de la propietaria de los 26 décimos de Lotería navideña que durante unas horas permanecieron en la oficina de objetos perdidos de la Policia Local de Santa Cruz [el Twitter oficial del cuerpo de seguridad santacrucero confirmó que los números fueron devueltos a su dueña tras demostrar esta que eran suyos] o el de los aspirantes a ganadores que guardan celosamente sus apuestas y el 22 de diciembre no se acuerdan dónde demonios las escondieron. En cualquier caso, importante, recuerde que tiene tres meses para cobrar. ¡Qué la suerte nos acompañe!