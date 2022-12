Raúl de Montis González: «La ilusión pesa más que el 0,00001% de probabilidades de que te toque el Gordo»

A pesar del 0,00001% de probabilidades de ganar el Gordo, este es un sorteo especial, ¿no?

Ese porcentaje solo es para el primer premio, pero hay muchos más: el segundo, el tercero, dos cuartos, dos quintos, la pedrea, anteriores y posteriores... En total se van a repartir más de 27,5 millones de euros, es decir, que la ilusión pesa más que ese 0,00001% de probabilidades de que te toque el Gordo.

¿Mantener intacto el depósito de la ilusión es vital por muy quimérica que resulte la misión?

La Navidad empieza cuando los niños cantan la Lotería y, por lo tanto, es importante mantener una referencia que marque un periodo dominado por los buenos deseos.

¿Esta cita navideña se ha tenido que adaptar a la inmediatez con la que se transmite la alegría de los ganadores, pero, a su vez, conserva un halo tradicional que la hace ser especial?

Es especial por todo lo que pasa antes del sorteo, justo a partir de la difusión por primera vez del anunció oficial. Más tarde llega la ilusión con la que se compra un décimo y, finalmente, nos plantamos en el 22 de diciembre y ahí es cuando estalla todo. ¡Hoy es el gran día!

Y, además, ese toquito remolón final también es un clásico.

Hay gente que espera hasta el último minuto y otros prefieren comprar su número en el minuto cero [en verano], pero lo importante es llevar algún décimo para que nos pueda tocar, porque si no lo compras, seguro que no nos va a tocar.

¿Es pronto para hacer un análisis de las ventas?

Sí que lo es [la entrevista se realiza el martes por la mañana] porque en las horas previas al sorteo suele apreciarse un último acelerón en las compras... Las perspectivas son positivas, pero dar un dato supondría arriesgarnos a errar. Las últimas ventas son las que fijan los porcentajes de los que vamos a estar hablando el mismo día del sorteo y hay que ser muy comedidos porque pueden darse pequeñas variaciones... El 2021 cada canario se gastó de media 48,8 euros [esta semana se hablaba de una inversión de 43,70 euros], aunque en las islas de Santa Cruz de Tenerife ese dato subió a 59,96 euros y las ventas aumentaron un 26,72% en el Archipiélago y algo más de un 29% en la provincia tinerfeña con respecto a lo ocurrido el año anterior. Esa es una subida muy grande que no es fácil de mantener en las actuales circunstancias económicas.

¿Esa diferenciación en el gasto entre canarios de más de 11 puntos marca un perfil entre un jugador de una provincia u otra?

Yo no hablaría de perfiles, pero sí de una tendencia a jugar a una cosa o a la otra. En Santa Cruz de Tenerife hay más tradición de Lotería y en la provincia oriental se gasta más en otro tipo de juegos activos [Bonoloto, La Primitiva, Euromillón o El Gordo de la Primitiva].

¿Hay números bonitos, feos o más buscados que otros?

[sonríe]. Hay números como el 13 que se agotan enseguida y otros que se buscan por una fecha especial, como sucedió el año pasado con la fecha de la erupción del volcán de La Palma [Tajogaite], pero el 2022, afortunadamente, Canarias no se ha visto afectada por un hecho especialmente catastrófico. Buscar esa terminación favorita es una cuestión a nivel nacional que hace que un cliente pregunte por el 13, el 15, el 22, el 69... Se suelen pedir los números de una fecha de nacimiento o los del día de una boda.

El año pasado se lo preguntamos y pasó: ¿ya tiene el coche en marcha para llevar los carteles premiados a los puntos que van a ser acariciados por la suerte?

Ya está todo revisado [ríe]. El depósito de la gasolina lleno, el aceite mirado, las ruedas hinchadas... para que todo vaya como la seda. Las impresoras también están a punto.

¿Y con el ‘GPS’ apuntando a Granadilla de Abona?

A Granadilla o a cualquiera de las administraciones de la Isla y de esta provincia... Lo importante no es dónde toque, sino que nos toque algo. El destino es azaroso y hay un montón de lugares para disfrutar la alegría de un 22 de diciembre.

¿Cuál es la sensación que tiene cuando llega a uno de esos lugares dominados por el júbilo?

Yo quiero que a esta provincia venga el Gordo, el segundo, el tercero, los cuartos, los quintos... Que hoy sea un día muy feliz. Más que encontrarme con una persona que ha sido agraciada, que ya le adelanto que nunca he conocido a ninguna, lo que más me llama la atención es lo que rodea a la celebración, es decir, te haya tocado o no, todo el mundo está igual de contento...

¿Nunca se ha encontrado a un premiado celebrando el éxito?

[vuelve a guardar silencio]. Si estaba entre las personas que daban saltos a mí no me lo dijo. El premiado tarda en darse cuenta de que algo ha cambiado en su vida y, además, no es de los que aparece en las fotos... Son muy discretos.

¿Y algún comercial de banco en busca de inversores?

A esos los veo menos. Sobre todo, porque ahora no visten de traje y corbata. Yo no estoy diciendo que no estén, pero son tan prudentes que no se les ve.