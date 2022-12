Menos de la mitad de los ancianos canarios ha recibido la cuarta dosis de covid

La cuarta dosis ha muerto de éxito en Canarias. Menos de la mitad de los ancianos canarios de más de 80 años han recibido la cuarta dosis (47,47%), tan solo el 33,24% de los mayores entre 70 y 79 años y apenas un 21% de los que se encuentran en la franja de 60 a 69 años. La situación de Canarias destaca entre el resto de las demás comunidades autónomas, pues de media, en España se ha vacunado al 71,62% de los mayores de 80 años - cifra que supera el 80% en Asturias, Navarra, Castilla y León o Galicia-, hasta el 59% de los mayores entre 70 y 79 años y un 38,77% de quienes se encuentran en la franja de los 60.

No es la primera vez que el Archipiélago se queda a la cola de la vacunación. Ya ocurrió durante la campaña de la tercera dosis, que aunque tuvo buena acogida, no fue lo suficiente como para llegar a la media nacional. Esta vez la protección alcanzada es mucho menor. La coordinadora de la vacunación de covid en Canarias, Begoña Reyero, no cree que sea uno solo el motivo que pueda explicar esta tendencia.

"Creemos que detrás de estos datos pueden estar discursos sobre falsas creencias que han calado en Canarias", explica Reyero. El repetido mensaje de que no hace falta vacunarse si se ha pasado la enfermedad hace relativamente poco tiempo, el haber limitado las apariciones de las noticias relacionadas con el coronavirus en los medios de comunicación, en cansancio generalizado de la población, la menor percepción de riesgo o la desconfianza en los mensajes – en ocasiones cambiantes– proporcionados por la Administración, puede estar detrás de esta ralentización de la vacunación.

«Seguimos teniendo vacunas, campañas de captación activa y seguimos las mismas estrategias comunicativas, pero hay algo que impide que llegue a la población», resalta Reyero. Han sido varios los estudios que han intentado explicar el comportamiento de la población tras la pandemia, pero los sanitarios creen que las conclusiones no son extrapolables al Archipiélago. Por esta razón, desde la Administración sanitaria se está trabajando en un estudio para conocer las causas. «Está claro que algo está ocurriendo en las Islas con respecto a la actitud de la población y no tiene que ver con la accesibilidad de las vacunas», afirma Reyero.

Canarias es la tercera comunidad con mayores tasas de contagio

La incidencia de la covid está, de momento, estabilizada en casi toda España. También en Canarias, donde oscila entre los 100 y 200 casos por cada 100.000 habitantes a siete días vista. No obstante, Canarias es la tercera comunidad con mayores tasas de contagio entre mayores de 60 años, por detrás de Cantabria y País Vasco. Con respecto a los grupos etarios, los mayores de 80 y pluripatológicos están siendo los más afectados por esta ola, dado que la incidencia es mayor que en el resto. Sin embargo, la irrupción de otros virus invernales más habituales que en años anteriores estaban más atenuados debido al uso de mascarillas y la distancia social, como la gripe o la bronquiolitis, ha provocado un cóctel que ha generado una ola de contagios y ha puesto en jaque el funcionamiento de las urgencias sanitarias en ciertos momentos durante las últimas semanas.

En este contexto, la Comisión de Salud Pública ha abierto la vacunación de la cuarta dosis frente al covid a toda la población. La Comisión de Salud Pública, formada por los expertos del Ministerio de Sanidad y las comunidades, señalan que se «podrá vacunar a los menores de 60 años sin factores de riesgo que lo soliciten por razones administrativas o por otros motivos, no existiendo contraindicación».