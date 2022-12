Es imposible ver la nueva campaña navideña de la Dirección General de Tráfico (DGT) y no emocionarse. Tráfico ha decidido este año llegar al corazón de la gente mostrando cómo un siniestro te parte la vida. Esta vez, no se ve sangre, dolor, ambulancias y hospitales en directo. Se ve a una familia recordando cómo sería su Navidad a lo largo de los años si no hubiera fallecido el padre. El título del impactante vídeo es 'Las navidades que no pudiste vivir'.

En lo que va de año han fallecido en siniestros de tráfico 1.085 personas frente a las 952 víctimas mortales registradas en las mismas fechas de 2021 Hace 39 años, Martín, un padre de familia, perdió la vida en la carretera por la imprudencia de otro conductor. Tenía tres hijos y otro en camino. Una de sus hijas, Fanny, que tenía 6 años entonces, narra ahora cómo sufrió su muerte toda la familia. Gracias a la tecnología, la pantalla muestra un álbum de fotos ficticio y navideño de todos estos años en las que aparece también el padre. ¿Cómo sería la vida si Martín no hubiera muerto? Una vida mejor, más completa y feliz. Bajo el lema “Para que nadie tenga que recrear el álbum de las navidades que no pudiste vivir”, la campaña podrá verse y escucharse desde el próximo lunes 19 de diciembre y hasta el próximo 8 de enero en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales y salas de cine. #CampañaNavidad #DGT recrea el álbum de las Navidades que no pudiste vivir por culpa de un #siniestro de tráfico. Se quiere concienciar sobre lo importante que es mantener la distancia de seguridad en la carretera.#EligeVivir#Navidad2022 pic.twitter.com/BEHj93rLXD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 17 de diciembre de 2022 1.085 muertos Según las estadísticas de la DGT, en lo que llevamos de año han fallecido en siniestros de tráfico 1.085 personas frente a las 952 víctimas mortales registradas en las mismas fechas el año pasado. El 26% de las víctimas mortales anuales en carretera (un total de 1.004 en 2021) no llevaban abrochado el cinturón, infracción que está está más penalizada en la nueva ley (multa económica y pérdida de cuatro puntos del carnet en lugar de tres). En palabras del responsable de la DGT, Pere Navarro, el cinturón es "lo que más vidas ha salvado en el mundo después de la penicilina". Abrochárselo es un gesto que cuesta poco y supone la diferencia entre matarse y no matarse. "El que no se lo pone debe despreciar su vida", explicó Navarro en una reciente entrevista con este diario. El cinturón, efectivamente, reduce un 50% el riesgo de fallecimiento y un 75% el de lesiones graves. La DGT ha recordado hoy en sus redes sociales la importancia de no conducir después de haber bebido alcohol en las comidas y cenas navideñas con los familiares, los amigos y los compañeros de trabajo. Puedes exceder la tasa permitida y sufrir un accidente. "Si vas a conducir, controla tu consumo de alcohol y otras drogas", recuerda el organismo, que pide celebrar "con cabeza" y con "cero riesgos" las fiestas navideñas.