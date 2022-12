Marlaska: «VioGén ha motorizado 720.000 casos de violencia de género»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó ayer los últimos avances logrados para proteger a las víctimas de violencia machista «gracias al Sistema VioGén de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, implantado en España desde 2007». Grande-Marlaska hizo estas declaraciones durante la ponencia que impartió en el II Congreso Justicia y Sostenibilidad Democrática: la respuesta contra la violencia de género, que ayer se clausuró en el Auditorio Alfredo Kraus. «Se trata de un modelo único en el mundo y la referencia en la que se fijan países de los cinco continentes para articular sus propios sistemas de respuesta institucional a la violencia machista”, aclaró. El ministro recordó que VioGén ha monitorizado, desde su creación, 720.000 casos de violencia de género y ha proporcionado un plan de seguridad personalizado para 630.000 mujeres o menores víctimas. «Eso es VioGén, un sistema que coordina la labor diaria de los casi 40.000 servidores públicos que hoy protegen a estas víctimas en los casi 75.000 casos que permanecen activos», indicó.

Para el ministro, la violencia de género «es un asunto de tal gravedad que no caben complacencias», lo que ha llevado al Ministerio del Interior a introducir modificaciones para mejorar los procedimientos e incorporar las novedades incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado en diciembre de 2017, «así como nuevas estrategias basadas tanto en la experiencia acumulada a diario por los profesionales de las Fuerzas de Seguridad como en las recomendaciones realizadas por distintos organismos nacionales e internacionales». Así hemos logrado transformar el tradicional enfoque reactivo en otro más proactivo «y vertebrador de todo el sistema».

El ministro mencionó entre sus preocupaciones inmediatas los homicidios de menores cometidos en el ámbito de la violencia de género. «Para mejorar la capacidad de detección de los casos que puedan derivar en este desgraciado desenlace, hemos iniciado un amplio estudio pionero que pretende conocer en profundidad los hechos, circunstancias, agresores y víctimas», señaló. Entre las novedades más recientes en el ámbito de la violencia de género, Grande-Marlaska mencionó también la Instrucción 11/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que actualiza los procedimientos operativos en la gestión del riesgo de los casos resistentes e incorpora la importancia de complementar la protección policial de las víctimas con la participación de la asistencia social. «La finalización de una relación de maltrato es un proceso complejo que recorre distintas etapas y múltiples intentos previos de abandonar la relación. Son situaciones en las que las Fuerzas de Seguridad tienen muy complicado desarrollar sus tareas de protección, por lo que es muy necesario que la actividad policial tradicional se vincule a otros recursos sociales y de ayuda a las víctimas», aclaró en su ponencia.

José María Barreiro habló de un nuevo método preventivo centrado en la figura del maltratador

El ministro adelantó que los nuevos cambios forman parte de un proyecto «mucho más amplio y complejo», denominado VioGén Dos. «Es una descomunal evolución transformadora del Sistema VioGén para convertirlo en un instrumento aún más eficiente para cumplir la máxima de este Gobierno y del Ministerio del Interior: tolerancia cero en materia de violencia de género y ni una sola mujer más víctima de la violencia machista». Durante la jornada de ayer tuvo mucha repercusión la ponencia de la magistrada del Juzgado de Violencia nº 2 de Las Palmas, María Auxiliadora Díaz Velázquez, titulada La paternidad biológica versus el interés superior del menor donde aseguró que el que un niño tenga que «vivir en un estado de violencia doméstica supone graves consecuencias en nuestra sociedad futura».

Tolerantes

«Es necesario que los niños vivan en un entorno libre de violencia, pero somos bastante tolerantes con la violencia en el ámbito doméstico». Y recordó que hay un millón 600 mil menores que viven expuestos a esa realidad. «La paternidad no es suficiente para mantener el régimen de visitas porque supone siempre una experiencia traumática para el menor y lo que conlleva en el mantenimiento de los roles a nivel intergeneracional. «Uno de los factores más importantes es la suspensión de esas visitas por el peligro también de la violencia vicaria, atentar contra esos menores hasta llevarlos a la muerte. «Los menores tienen el derecho a ser escuchados y de qué manera quieren estar en esa familia. Pero hay que pensar si ese menor quiere estar con el progenitor como consecuencia a una coacción o porque se aferra a quien es fuerte, que es el padre». Algo muy importante ya que «estamos hablando de vidas humanas y el desarrollo de la personalidad de infantes». Para Díaz «el interés del menor no es el derecho del padre a relacionarse con el hijo, sino vivir en un espacio libre de violencia y que seamos nosotros los encargados de mantenerla». La magistrada habló del caso de Ángela González Carreño que en 1999 presentó más de 250 denuncias contra su pareja y como no recibió respuesta presentó una demanda civil, «porque al final lo intentan a través del derecho de familia» pero que acabó trágicamente con el asesinato de su hija y el suicidio del padre. Al final la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señaló que se tiene que tener en cuenta los antecedentes en la familia, y en julio de 2018 habló de la necesidad de reparación a la víctima aunque luego el Convenio de Estambul asegure que hay que mirar los antecedentes para las visitas. La magistrada también habló del deber de los funcionarios «que tenemos una responsabilidad civil en nuestros actos y se nos puede exigir ese mal funcionamiento».

Mónica Pulido ofreció un relato personal sobre una niña que vive con la violencia de género

A continuación, el psicólogo clínico José María Barreiro Maceira recordó que «los programas de rehabilitación estaban activados en el sistema penitenciario, pero no tocaba todos los factores, hasta que en 2010 se implantó un programa como medida alternativa al ingreso en prisión. «Se parte de que si no hubiese un agresor no hubiese una víctima, ya que es la pescadilla que se muerde la cola porque tras salir de prisión el agresor vuelve a convivir con la pareja y se crea un riesgo mucho mayor». Por eso lo ideal intervenir de forma preventiva. «Actuar en cambiar los roles de ese patriarcado en el que se han educado, romper esa cadena de traspaso intergeneracional para que esos futuros adultos no se conviertan en agresores». Son sesiones en los que se tratan aspectos como agresividad, impulsividad, situación con la pareja, sexismo, percepción del origen del problema, celotipia, resistencia al cambio, escala de gravedad percibida, o items sobre lo sucedido. El acto finalizó con la experiencia de un exmaltratador, Óscar, que relató cómo dicho programa le había beneficiado. También intervino la trabajadores social Mónica Pulido Martín que ofreció un relato personal sobre lo que supone vivir en una situación de violencia doméstica cuando tan solo tienes tres años de edad.