La pérdida de un ser querido siempre genera un proceso de duelo en el que debemos integrar el vacío que ha dejado esta persona en nuestra vida, adaptándola a la situación actual y proseguir con su ausencia. Es frecuente que, en fechas señaladas como la Navidad, donde se produce un mayor número de reuniones entre amigos y familiares, surjan recuerdos y emociones que provoquen malestar al recordar a seres queridos ausentes.

“Gestionar la pérdida y los estados anímicos que esta pueda traer consigo, no es sinónimo de que el duelo no resulte doloroso; más con la llegada de fechas especiales en las resulta más habitual que surjan recuerdos y anécdotas que afloran emociones relacionadas con los seres queridos ya ausentes”, recuerda el psicólogo sanitario de Vithas Tenerife, Adrián Delgado. “Cuando perdemos a un ser querido e intentamos mantenernos ocupados con el fin de no pensar o recordarlo, estamos encaminados a reprimir los estados internos, lo que dificulta una asimilación de lo sucedido y de la nueva realidad a la que debemos adaptarnos. Sería irreal tratar de no sentir o de no pensar, más aún si con anterioridad habíamos compartido un vínculo estrecho”, destaca el especialista.

De acuerdo con el psicólogo sanitario de Vithas Tenerife, “un enfoque más adaptativo del duelo supondría la comprensión y aceptación de que en estas fechas tan señaladas, los recuerdos, pensamientos y emociones vinculadas al ser querido pueden estar presentes y acompañarnos, generando, en ocasiones, sintamos de malestar y que no estemos con el mismo estado anímico que en años anteriores”. Sin embargo, se puede dar un espacio para el bienestar y la comprensión de la nueva realidad donde, si bien tal vez por un momento corto de tiempo, hemos podido disfrutar.

Emociones propias del duelo ante la pérdida de seres queridos

“Sentimientos como la tristeza y la ira, así como pensamientos relacionados con la percepción de la soledad, suelen ser síntomas durante el proceso de duelo”, explica el psicólogo. Por eso, es habitual que, “ante la pérdida de un ser querido se produzcan conductas que lleven al aislamiento, la disminución del apetito, la dificultad para mantener la concentración, el llanto frecuente e incontrolado e incluso el insomnio”, añade Adrián Delgado.

Cómo afrontar la pérdida de seres queridos

Sin embargo, para afrontar estas situaciones tan difíciles disponemos de diferentes herramientas psicológicas. “Lo primero, sería hacer espacio a esta incomodidad emocional. Ciertamente es doloroso tener estos sentimientos y pensamientos, pero son parte de este proceso de duelo”, tal y como explica el especialista de Vithas Tenerife. “Así, como segundo paso, tendríamos que aceptar estas emociones sin dejar que sean las que controlen nuestras acciones. Por último, lo más adecuado es permitirse recordar a esa persona especial e incluso, compartir los recuerdos, si así lo desea, con otros seres queridos”.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales distribuidos por 13 provincias. Los 12.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Vithas.es

Goodgrower.com

Síguenos en: LinkedIn Instagram Facebook Twitter YouTube