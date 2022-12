Aparecen cientos de toallitas en un barranco de una playa de Nules, en Castellón

Queda mucho por esclarecer todavía, pero la aparición de cientos de toallitas en la playa de Nules (Castellón) podría tener su origen en el casco urbano y no en la depuradora municipal, como en un principio llegó a sospecharse. De nuevo han sido los vecinos de la localidad los que han activado las alertas, al trasladar a Mediterráneo la existencia de un posible vertido en el barranco de la Serraleta. Este periódico ha podido corroborar que es así y que el problema es serio.

En dos colectores de aguas pluviales que desembocan en el cauce de la Serraleta hay evidentes y numerosas pruebas de que por esas canalizaciones no solo sale lo que recoge el alcantarillado cuando llueve. Decenas y decenas de restos de toallitas, entre otros residuos, se acumulan en el lecho del barranco. Vecinos consultados afirman que "es algo normal cuando llueve mucho", incluso precisan que en ocasiones previas "las rocas casi no se veían porque todo eran toallitas".

Si se tiene en cuenta que en momentos de grandes precipitaciones, la Serraleta puede llevar gran cantidad de agua, no puede descartarse que gran parte de esos vertidos hayan acabado en el mar, dejando un rastro de inmundicia y contaminación a su paso.

El concejal de Medio Ambiente de Nules, César Estañol, ha asegurado no tener conocimiento de esta preocupante situación y ha recalcado que ambas canalizaciones "son colectores de aguas pluviales y por eso desembocan en la Serraleta". Al ver las imágenes facilitadas por este periódico, ha afirmado que va a averiguar por dónde pasan ambos colectores para tratar de identificar el origen de esa acumulación de residuos. A priori, apunta a la posibilidad de que proceda de "algún vertido irregular" como se han encontrado en otras ocasiones. Es más, no descarta que «alguien se haya conectado al tubo o lo haya tirado directamente".

Estañol incide en que "no se puede ni se debe tirar nada a través de los colectores que no sea agua de lluvia". Precisa que la gestión del barranco «es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ni desde allí ni ningún vecino nos ha informado de que estuviera pasando esto". Aun así, confirma que "investigaremos de dónde vienen esos vertidos y actuaremos en consecuencia", porque no tiene duda de que, quien sea responsable, ha cometido "un delito medioambiental".