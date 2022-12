El Supremo decidirá si quebrantar un alejamiento puede hacerse por trabajo

La aplicación de las leyes está sujeta a interpretación. El mismo episodio acaba con una absolución en un órgano y con una condena en otro. Y, de esa manera, un presunto quebrantamiento de condena por incumplir la orden de alejamiento de 500 metros de una víctima de violencia de género en el municipio de Adeje llegará al Tribunal Supremo. ¿Un hombre puede aproximarse a menos de medio kilómetro del domicilio de su expareja sentimental si acredita que por su trabajo debe acudir a un local de los alrededores de la casa de la víctima a proteger?

Este asunto comenzó con un auto dictado el 29 de septiembre del 2020 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona, quien estableció como medida cautelar, entre otras, dicha orden de alejamiento del lugar en el que resida, trabaje o se halle por cualquier circunstancia su exesposa.

El individuo, vecino de Los Cristianos, acudió el 17 de febrero del 2021 a la zona de La Postura y entró en la vivienda de su exmujer. Como consecuencia de este episodio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona lo condenó a cuatro meses de prisión en una sentencia de conformidad, es decir, que fue firme porque el acusado reconoció los hechos. La aplicación de la pena se le suspendió con la condición de que no cometiera otro delito en el plazo de dos años.

El 4 de noviembre del 2021, el Juzgado de lo Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó otra sentencia de conformidad por un delito continuado de violencia de género. Fue condenado a dos años de cárcel y cuatro años más de orden de alejamiento de la víctima.

Pero, a pesar del auto inicial y de las citadas condenas, el 1 de junio del 2022, a las 12:00 horas, el mismo hombre se desplazó hasta Adeje y estacionó en una calle de la zona de La Postura. Su pareja volvió a ver aparcado el coche y decidió avisar a agentes de la Guardia Civil, quienes verificaron que el turismo se hallaba a unos 120 metros del domicilio de la denunciante. Ante esa realidad, el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife absolvió el pasado 20 de junio al individuo de un delito de quebrantamiento de condena.

En la citada sentencia se asegura que no quedó probado que el acusado estacionara su coche cerca del domicilio de la mujer con intención de verla o de encontrarse con ella. Además, se deja claro que tampoco se acreditó que el varón se encontrara o viera a su exesposa.

La abogada de la mujer, Patricia Garrocho, presentó un recurso de apelación contra dicha resolución del Juzgado de lo Penal número 5, en el que, entre otras cosas, recordó que el acusado era reincidente a la hora de saltarse la medida cautelar de no aproximarse a menos de 500 metros de su expareja. Dicha letrada aseguró que el fundamento de la citada sentencia de que no quería quebrantar la orden de alejamiento, sino trabajar, colisiona con el derecho de la víctima a contar con la protección que le otorga la pena accesoria y da prevalencia al derecho al trabajo del implicado en las cercanías de la vivienda de la víctima, «por lo que vacía de contenido la prohibición». Ante esa situación, la abogada de la acusación solicitó que se dictara sentencia condenatoria. Y el fiscal decidió no presentar recurso, por lo aceptó tal resolución.

El asunto llegó a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que emitió una nueva resolución el pasado 21 de noviembre. Los magistrados recordaron que el auto de 29 de septiembre del 2020 que acordó la orden de alejamiento no estableció ninguna excepción a la prohibición de aproximación y así se reflejó en la sentencia del 4 de noviembre del 2021, que recogió que la orden de alejamiento tenía una vigencia de cuatro años.

En este último fallo tampoco se acepta el argumento esgrimido por el acusado de que desconocía las circunstancias exactas del alejamiento y que él pensaba que estaba relacionado con la comunicación con su expareja. Los magistrados aclaran que, entre otras cosas, ya había sido informado de lo que entrañaba la medida cautelar y, además, también fue condenado previamente por incumplirla.

A juicio de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, es indiferente cuál es el motivo que le animó a romper con la «barrera de exclusión», puesto que «no pueden añadirse elementos subjetivos de lo injusto donde el Código Penal no los precisa para la consumación delictiva». El individuo fue condenado, con la agravante de reincidencia, a la pena de 9 meses de prisión. La abogada del vecino de Los Cristianos presentó un recurso de casación, por lo que el caso está previsto que llegue a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para determinar si la vulneración del alejamiento estuvo justificada o no.