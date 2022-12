En Mallorca hemos visto alquileres de tiendas de campaña, caravanas e incluso trasteros. Pero hasta ahora no habíamos llegado al esperpento de ver un anuncio como el que ha publicado una usuaria en la red social Facebook para buscar inquilinos para una cama ubicada en un salón comedor por 300 euros al mes.

La arrendadora de la curiosa ‘vivienda’, ubicada en s’Arenal de Llucmajor, asegura en su publicación que el piso es "muy tranquilo", está "nuevo" y "cerca de la playa". Al cierre de esta edición, el anuncio continúa disponible y abierto al público, pese a las quejas de usuarios que la han tachado de "estafadora" y la acusan de aprovecharse de la complicada emergencia habitacional en Mallorca.

A las preguntas de los interesados, la anunciante explica que ha puesto en el comedor un biombo para separar la zona privada y la común. Supuestamente, de esta manera el inquilino gana intimidad. Sin embargo, cabe decir que en este mismo piso se alquilan dos habitaciones: una con cama grande por 400 euros y otra pequeña por 350, por lo que la idea es que el habitante de la cama del salón comparta el comedor con más inquilinos.

"O sea, que tengo que estar durmiendo mientras al lado alguien cena o ve la tele", lamenta Andrea Jaume, una de las usuarias indignadas con el anuncio. Se topó con el anuncio mientras buscaba un piso para su madre, que se ve obligada a mudarse porque sus caseros quieren vender la vivienda.

"Al principio pensaba que me estaba alquilando el comedor entero, luego me enteré de que no", comenta Jaume, que increpó a la arrendadora y le dijo que alquilar una cama por 300 euros "es robar".

"Lo que estamos viendo en esta isla con el alquiler no es normal, es desesperante para los residentes", continúa Jaume. "Y encima, la gente se aprovecha de la situación", añade la mallorquina.

La emergencia habitacional en Baleares es cada vez más asfixiante para los residentes y lidera todas las estadísticas de vivienda de España: desahucios, récord en el precio de los inmuebles y el alquiler y a la cola en vivienda social.