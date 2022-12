"Me sorprende que la vulneración de derechos al parar la Ley Trans venga del PSOE"

Más de doscientas personas se concentraron a mediodía de este sábado, 10 de diciembre, en la Plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para reclamar la aprobación ya a nivel nacional de la denominada Ley Trans, que defiende los derechos de las personas transexuales. El acto fue convocado por los colectivos Diversas, Chrysallis, Libertrans, Canarypride, TransBoys y Caminar Intersex, entre otros.

El presidente de Libertrans, Yelko Fernández Ferrer, manifestó que "llega un momento en que no podemos mirar para otro lado". Desde su punto de vista, "se vulneran derechos, además derechos humanos, y lo que más me sorprende es que esa vulneración venga del PSOE; podríamos esperarlo de cualquier otro, pero no del PSOE".

Fernández Ferrer recordó que este proyecto fue aprobado, curiosamente, en el Senado, pero, al llegar al Congreso de los Diputados, el PSOE, "justamente el partido que debería apostar por nosotros y que en su momento prometió que esta Ley saldría, presenta enmiendas para frenarla".

Para Yelko, "esto nos dice que nos utilizan políticamente y no somos moneda de cambio de ningún partido político; nos negamos y por eso hay hoy concentraciones en todo el territorio español".

El representante de Libertrans explicó que Canarias existe "la mejor Ley Trans" de toda España. "Es curioso que desde aquí la hayamos sacado fuera, a la Península, porque se presume de ella, es impecable", apuntó Yelko Fernández. Sin embargo, lamenta que "necesitamos la Ley estatal, porque es una pata de esa mesa".

Comenta que el problema se halla en que la parte feminista del PSOE plantea que "las mujeres trans usurpan su espacio". Opina que "las mujeres trans no vienen a usurpar el espacio de nadie; vienen a pedir lo que hasta el momento se les ha negado: igualdad de género".

En algunas comunidades autónomas, por ejemplo, los problemas surgen cuando algún niño o niña trans acude a federarse para practicar algún deporte, "pues aparecen las pegas".

En la lectura del manifiesto, se planteó que "estamos aquí para exigir que la Ley Trans y LGTBI no tenga recortes en los derechos de las infancias y adolescencias trans".

También se quiso "dejar claro que no vamos a consentir que este año termine sin la aprobación de la Ley Trans, de una Ley Trans que incluya de forma irrenunciable el derecho a la identidad de nuestras infancias, de las personas no binarias y de nuestras migrantes trans".

En una de las pancartas se podía leer: "Basta ya de mutilar los cuerpos intersex". En esa misma línea, una de las consignas que gritaron los asistentes fue: "Doctor, doctora, transforme su mente, no opere los cuerpos de niños inocentes".

Durante la concentración también se pudieron escuchar otras reinvidicaciones, como "PSOE escucha, estamos en la lucha"; "Fuera del armario, orgullo no binario"; "Las infancias trans, existen y resisten"; "Sin Ley Trans, habrá ira trans"; "Mi cuerpo es mío y yo decido"; "Aquí están las transfeministas"; "Mi familia mola más, porque tiene un hije trans"; "No te equivoques, nuestros niños no se tocan"; "Canarias será la tumba del sexismo"; "Los trans se defienden, no se venden", o "No, no no, detrás de la silicona, también hay un corazón".